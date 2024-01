Coşkun Sabah

Kaç kere dedim sana ifteriye gül olmaz Bu dünyanın içinde benden dertli kul olmaz *** Gel ha böyle gel ha böyle bu yana, bi şey diyeyim sana Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana *** Gel sarıl boğazıma arzun yerine gelsin Dünyalara değişmem sen her şeyden güzelsin *** Gel ha böyle gel ha böyle bu yana, bi şey diyeyim sana Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana *** Sevdalıyım sevdalı yandım da yanacağım Senin güzelliğine nasıl dayanacağım *** Gel ha böyle gel ha böyle bu yana, bi şey diyeyim sana Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana

Senden önce mutluluğun adı bile yalancıydı Bu sevginin, bu huzurun tadı bile yabancıydı Bil ki bende yerin başka, bil ki bende sevgin başka Ben seninle düştüm aşka. sen olmazsan kahrolurdum *** Dağlarda kar, çöllerde su. Ateşle kül olayım gel Hayatımın kadınısın Yolunda can vereyim, gel *** Sen olmazsan kollarımda, bir meçhulde kaybolurdum *** İnan sensiz bu dünyada mutluluğu zor bulurdum Bil ki bende yerin başka, bil ki sevgin başka Ben seninle düştüm aşka, sen olmazsan kahrolurdum *** Dağlarda kar, çöllerde su. Ateşle kül olayım gel Hayatımın kadınısın Yolunda can vereyim, gel Hayatımın kadınısın Yolunda can vereyim, gel