Coşkun Sabah

Mahalleden bir gacıya taliz oldum yanmışım Anam bu iş olmaz diyor şaşırmışım kalmışım Ateş yandı sönmüyor ki çıra gibi yanmışım Kara sevda söz dinlemez ben bu aşka dalmışım *** Ah be anacığım eh be anacığım Ben bu gacıya yangınım As be anacığım sus be anacığım Ben bu gacıyı alacağım *** Ah be anacığım eh be anacığım Ben bu gacıya yangınım As be anacığım sus be anacığım Ben bu gacıyı alacağım *** Mahallenin efendisi nam-ı değer biriyim Façam düzgün dile destan her halimden belliyim Sevdim anam çok mu gördün Bırak artık evleneyim Daha fazla üstüme gelme biliyorsun zır deliyim *** Ah be anacığım eh be anacığım Ben bu gacıya yangınım As be anacığım sus be anacığım Ben bu gacıyı alacağım *** Ah be anacığım eh be anacığım Ben bu gacıya yangınım As be anacığım sus be anacığım Ben bu gacıyı alacağım *** Ah be anacığım eh be anacığım Ben bu gacıya yangınım As be anacığım sus be anacığım Ben bu gacıyı...