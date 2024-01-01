Ağlamak İstiyorum (Anılar) Şarkı Sözleri
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Coşkun Sabah
Ağlamak İstiyorum (Anılar)
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Gideceğin yere beni de götür
Sorana başımın belası dersin
Götür de istersen yerlerde yatır
Elimde gönlünün dermanı dersin.
***
Adını iğneyle işle tenime
Kölemdir desende gitmez zoruma
Bunlar ne derlerse mektuplarıma
Aşkıma kul olmuş birinin dersin
-
Bu akşam içimde hüzün var
Gözümde canlandı anılar
Ağlamak istiyorum haykırmak istiyorum
Bu akşam içimde hüzün var
***
Sensiz geçmiyor bu akşamlar
Gönlümde dinmiyor arzular
Kavuşmak istiyorum sarılmak istiyorum
Bak bizi bekliyor anılar
***
Anılar anılar şimdi gözümde canlandılar
Anılar anılar beni bu akşam ağlattılar
***
Benden uzak durma ne olur
Bu kalbi sensiz taşıyamam
Artık benim olmasan bile
Seni görmeden yaşayamam
***
Yüzünü görmeliyim
Sesini duymalıyım
Anıları yaşamalıyım
***
Anılar anılar şimdi gözümde canlandılar
Anılar anılar beni bu akşam ağlattılar
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Gizli aşk bu söyleyemem
Derdimi hiç kimseye
Aşka veda neşeyede
Veda artık herşeye
***
Arzular bir bir hayal oldu
Baharımın gülleri soldu
Gönlüm hicran hasret
Gamla doldu
-
-
Yanarım aşkına can yar
De mene naz eylesen
Bu nazı sen mene yarim
Bu kadar az eylesen az
***
Görmüşem sevmişem isterem seni
Edim ne çare
Evlerinin dalı kaya
Kayadan bakarlar aya
***
Sensiz geçen günlerim yar
Gelmez hiçbir zaman saya
Görmüşem sevmişem isterem seni
Edim ne çare
-
Beyaz gül kırmızı gül
Güller arasından gelir
Yarim giymiş beyaz mintan
Cuma namazından gelir
***
Ben o yarin sazıyam
Sazıyam avazıyam
Eli elimde olsun
Dilenmeye razıyam
***
Evleri göçtü neylim
Köprüyü geçti neylim
Yüzde dost kalpte hain
Ben böyle dostu neylim
-
Gide gide bir söğüde dayandım dayandım
O söğüdün allarına boyandım gelin boyandım
Ben o yare dağlar kadar güvendim güvendim
Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi
***
Ölem ben ölem ben
Kurban olam ağzındaki
Dile ben gelin dile ben
Yüce dağlar size var mı zararım zararım
***
Yar yitirdim uğrun uğrun ararım gelin ararım
Ben o yari her gelenden sorarım sorarım
Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi
Ölem ben ölem ben
***
Kurban olam ağzındaki
Dile ben gelin dile ben
Yüce dağ başına çadır açarım açarım
Çadırın içine güller saçarım gelin saçarım
***
Ben o yari (alır) çalar dağa kaçarım kaçarım
Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi
Ölem ben ölem ben
Kurban olam ağzındaki
Dile ben gelin dile ben
-
Kiraz dudaklı yarim
Elma yanaklı yarim
Süzüp süzüp duruyor
Badem gözlü yarim
***
Hopacık hopacık gel bana
Kurban olayım sana
Bu dünya sensiz haram
Haram olsun mu bana
***
Ekini ektik yarim
Yaz geldi biçtik yarim
Ne zaman düğün dernek
Haberin gönder yarim
***
Hopacık hopacık gel bana
Kurban olayım sana
Bu dünya sensiz haram
Haram olsun mu bana
-
Dinlediğim en güzel şarkılardasın
En güzel gülüşlerde bakışlardasın
Sen kalbimin sahibi kara sevdamsın
Kimseye benzemez sen bambaşkasın
***
Her halin öyle güzel hep sıcacıksın
İçimde yaşıyorsun benim aşkımsın
***
Seni sorsalar bana anlatılmazsın
Kimseye benzemez sen bambaşkasın
***
Sen her mevsim güneşsin çiçeksin dalsın
Gönlümün tek muradı büyük aşkımsın
Dilimden hiç düşmeyen en son şarkımsın
Kimseye benzemez sen bambaşkasın,
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Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan süleyman'a kalmadı
Böyle hiç bir kitap yazmaz
***
Kaç sene oldu
Zaman mı durdu
Deniz hep öyle aynı
Dünya değişmez
***
Taş duvar aynı kaldı
Ümit öylece kaldı da
Ümit edeni söyle kim aldı
***
Kaç devir geldi
Kaç nesil geçti
Yürek öyle sevdalı
Yollar kavuşmaz
***
Hasretin ne tadı kaldı
Sabır öylece kaldı da
Sabredeni söyle kim aldı
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan süleyman'a kalmadı
Böyle hiç bir kitap yazmaz
-
Nasıl bir kalp bıraktın
Bilir misin ardında
Bilir misin kırılan
Kalpler düzelmez asla
***
Dönüpte hiç baktın mı
Merak edip arkana
Eden bulur güzelim
Kalır sanma yanına
***
Eden bulur güzelim
Kalır sanma yanına
Bir gün olsun gülmesem
Hep ağlasam da olur
***
Karanlığın içinde
***
Yalnız kalsam ne olur
İnim inim inlesem
Acı çeksem de olur
Benim için farketmez
***
Sen mutlu ol ne olur
Geçmişteki günleri
Bir an olsun hatırla
Yırtmadıysan resmimi
***
Ona bakıp ta ağla
Mutlu günlerimizi
Sen vaat etmiştin bana
Eden bulur güzelim
***
Kalır sanma yanına
Eden bulur güzelim
Kalır sanma yanına
-
Her güzele koşma demedim mi
Her tatlı söze kanma demedim mi
Aldatır seni inanma demedim mi
***
Olmaz olmaz bu is olamaz
Hiç yalvarma bu is olamaz
***
Bu kadar çapkın olma demedim mi
Göğsünü böyle açma demedim mi
Gözler manalı süzme demedim mi
***
Çalım satma bu is olamaz
Hiç yalvarma bu is olamaz
***
El oğlu bakmaz gözün yaşına
Ne isler acar sonunda başına
Kimseler koşmaz imdadına
Pişman olur dönersin bana
***
Bu kadar çapkın olma demedim mi
Her güzele koşma demedim mi
Aldatır seni inanma demedim m
***
Olmaz olmaz bu is olamaz
Hiç yalvarma bu is olamaz