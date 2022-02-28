Gönlümün Kıymetlisi Şarkı Sözleri
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Coşkun Sabah
Gönlümün Kıymetlisi
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Ah gönlüm ah, yine sevdalandın
İçin yandı, yine uslanmadın
"Buldum" dedin
Kaderim hoş geldin
Umarım sonudur umudun
***
Sen güzeller güzeli, gönlümün kıymetlisi
Karanlık dünyama hoş geldin
Vazgeçmiştim hayattan
Bu keşmekeş dünyadan
Bir ölüye sen hayat verdin
***
İki aşık, bir can olduk
Aşk yolunda yoldaş olduk
Kıvılcımdık, alev olduk
Kocaman bir yürek olduk