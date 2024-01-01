Gülseydin Bana Şarkı Sözleri
Coşkun Sabah Gülseydin Bana şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Coşkun Sabah Gülseydin Bana şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gülseydin Bana sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Coşkun Sabah
Gülseydin Bana
Tüm Şarkıları
-
Adaklar dilerdim, mumlar yakardım
Yeter ki bir defa gülseydin bana
Gökten yıldızları sana toplardım
Sevgilim bir defa gülseydin bana
***
Her mevsimi sana bahar yapardım
Saçına rengarenk çiçek takardım
Seninle ölüme durmaz koşardım
Sevgilim bir defa gülseydin bana
***
Hep içimde yanan ateş olurdun
Gözümden boşalan yağmur olurdun
Şu gönlümde açan çiçek olurdun
Sevgilim bir defa gülseydin bana