Alıştım Sana Şarkı Sözleri
Coşkun Sabah Alıştım Sana şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Coşkun Sabah Alıştım Sana şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Alıştım Sana sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Coşkun Sabah
Alıştım Sana
-
Ayrılık zamanı değil
Bir çiçek bir gül ver bana
Aşkımız ölümsüz kalsın
Ne demiştik hatırla
***
Ayrılık zamanı değil
Bir çiçek bir gül ver bana
Aşkımız ölümsüz kalsın
Ne demiştik hatırla
***
Hasreti takma koluma
Daha bende sevgin var
Ne olur gitme sevgilim
Yaşanacak günler var
***
Hasreti takma koluma
Daha bende sevgin var
Ne olur gitme sevgilim
Yaşanacak günler var
***
Bu şarkı tek senin için
Çalıp söyleyeceğim
Bu şarkı aşkımız için
Çalıp söyleyeceğim
***
Bu şarkı tek senin için
Çalıp söyleyeceğim
Bu şarkı aşkımız için
Çalıp söyleyeceğim
***
Hasreti takma koluma
Daha bende sevgin var
Ne olur gitme sevgilim
Yaşanacak günler var
***
Hasreti takma koluma
Daha bende sevgin var
Ne olur gitme sevgilim
Yaşanacak günler var
***
Bu şarkı tek senin için
Çalıp söyleyeceğim
Bu şarkı aşkımız için
Çalıp söyleyeceğim
***
Bu şarkı tek senin için
(Bu şarkı tek senin için)
Çalıp söyleyeceğim
(Çalıp söyleyeceğim)
Bu şarkı aşkımız için
(Bu şarkı aşkımız için)
Çalıp söyleyeceğim
(Çalıp söyleyeceğim)
-
Baharı bekleyen kumrular gibi
Sen de beni bekle sakın unutma
Elleri havada gözlerin yolda
Bir tanrıyı bir de beni sakın unutma
***
Çınladın durdun kulaklarımda
Süzülen yaşsın yanaklarımda
Bir şarkı oldun dudaklarımda
Senin sevgini söyledim durdum
***
Ben de unutamam geçse de yılla
Seviyorum seni dünyalar kadar
Dudağında ismim gözünde yaşlar
Bir tanrıyı bir de beni sakın unutma
***
Çınladın durdun kulaklarımda
Süzülen yaşsın yanaklarımda
Bir şarkı oldun dudaklarımda
Senin sevgini söyledim durdum
-
Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun
Al gönlümü istersen al hepsi senin olsun
Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun
Al gönlümü istersen her şeyim senin olsun
***
Hep aynı bekleyiş hüzünler içinde
Hasretin eser her nefesimde
Ben penceremde binbir ümitle
Beklerim seni bir dönsen diye
***
Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun
Al gönlümü istersen al hepsi senin olsun
Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun
Al gönlümü istersen her şeyim senin olsun
-
-
Gözlerin söndürür kor ateşleri
Goncalar kıskanır güzelliğini
Melekler şaşardı seni görseydi
Varmı şu dünyada senden güzeli
***
Karacam, ceylanım, sürmelim benim
Cilvelim, esmerim, hercai yarim
***
Kederim, sevincim, kader bildiğim
Var mı şu dünyada senden güzeli?
***
Gönlümde böyle bir sabah olmadı
Zincirler sen gibi bağlayamadı
Baharlar başıma böyle vurmadı
Var mı şu dünyada senden güzeli?
-
Sessiz bir köşede her şeyden uzak
Meçhul yarınlara terkedilmişim
Dostluklar yalanmış sevgiler tuzakmış tuzak
***
Hayret yanılmışım, yalnızım şimdi
Oysa mutluluğu, hayal etmiştim gidenler unutmuş
Aşklar yalanmış yalan
***
Güneşin doğuşu batışı farksız
Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız
***
Demir attım yalnızlığa
Bir hasret denizinden
Ve şimdi hayallerim, o günlerin izinde
Yüreğime duygular, ümitlerim nerede
***
Şöyle bir düşünüp, her şeyi birden
Neden anıları bitirmeyişim
Yalanmış sevgiler kalbimden uzakmış uzak
***
Boşa beklemişim yollara bakıp
Kurak topraklara, umutlar ekmişim
Arzular avuttu, gördüğüm hayalmiş hayal
***
Güneşin doğuşu batışı farksız
Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız
***
Demir attım yalnızlığa
Bir hasret denizinden
Ve şimdi hayallerim, o günlerin izinde
Yüreğime duygular, ümitlerim nerede
-
Sözleri vardı onca yollardan bana ulaşan
Özledim sözlerini şimdi gel
Gözlerin vardı en vuruk anda
Gönlümü ısıtan özledim gözlerini şimdi gel
***
Bekliyorum seni çok özlüyorum
Sensiz geçmiyor ki günler
İstiyorum seni çok seviyorum
Canımsın sen benim artık gel
***
Haydi şimdi gel sensiz olamam ki
Haydi şimdi gel yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel kollarına al...
-
Ne zaman iki satır yazmaya kalksam
Hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum
Ne zaman bir kadeh alsam elime
Hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum.
***
Her gece kederdeyim
Durmadan içiyorum
Sevda ektim kalbime
Yalnızlık biçiyorum
***
Kalbin sızlayacak baksan bir bana
Yine ilk günkü gibi gülümse bana
***
Dedim ki "gelecek" dosta düşmana
Yüzümü çıkarma kara ne olur
***
İçimde bir ümit var geleceksin diyorum
Belki çok uzaktasın bunu da biliyorum
Kader kelepçesini elime vurdu felek
Geleceğim demiştin ben hala bekliyorum
Ben hala bekliyorum
***
Bir şiir yazdım sana
Bir şarkı yaptım sana
Mutlu günüm her şeyim ah beni anlasana
Masaların üstüne ismini kazıyorum
Bu kahır mektubunu bin kere yazıyorum.
-
-
Köyümü özledim ben ırak yolları
Mis kokan yaylaları yüce dağları
Özümdür sözümdür köy yolları
Özlemdir hasretdir köy yolları
***
Bir yanım hala orda o diyarlarda
Gözümde hep tütüyor ayrı olsamda
Özümdür sözümdür köy yolları
Özlemdir hasretdir köy yolları
***
Unutmam mümkün değil o diyarları
Gönlümde bir parçadır taşı toprağı
Özümdür sözümdür köy yolları
Özlemdir hasrettir köy yolları...
-
-
-