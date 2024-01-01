Coşkun Sabah

Hatıram Olsun İnan şiir gözlüm İnan gönül sözlüm Sensiz bir dünyayı yaşamam yaşamam yaşayamam *** Elin ellerimde Gözün gözlerimde Bil ki yüreğimde sıcacık sıcacık bir sevgin var *** Sende hatıralar var Sende mutluluklar var Sana sitem ettiysem Sitem sevgiden doğar *** Ben sende yaşadım Seninle tattım böyle bir aşkı Al hatıram olsun armağan olsun sana bu şarkı Çal benim için çal bu aşk için çal bizim bu şarkı

Adını Yoldaki Taşlara Yazdım Kaldım buralarda Aşkım çaresiz Çekilmez hasretlerdeyim Dayanılmaz sensizliğin acıları Simsiyah hayallerdeyim Dayanılmaz sensizliğin bu acıları Simsiyah hayallerdeyim *** Adını yoldaki taşlara yazdım Buğulu camlara resmini çizdim Kıskandım el ele gezene kızdım Ümidim dağların ardında kaldı Yüzüne yüz sürmek mahşere kaldı *** Gerçek bu şimdi ben hasret mahkumu Ümitsiz umutlardayım Teselli aradım gezdiğim sokaklardan Karanlık yarınlardayım *** Adını yoldaki taşlara yazdım Buğulu camlara resmini çizdim Kıskandım el ele gezene kızdım Ümidim dağların ardında kaldı Yüzüne yüz sürmek mahşere kaldı

Anılar Bu akşam içimde hüzün var Gözümde canlandı anılar Ağlamak istiyorum haykırmak istiyorum Bu akşam içimde hüzün var *** Sensiz geçmiyor bu akşamlar Gönlümde dinmiyor arzular Kavuşmak istiyorum sarılmak istiyorum Bak bizi bekliyor anılar *** Anılar anılar şimdi gözümde canlandılar Anılar anılar beni bu akşam ağlattılar *** Benden uzak durma ne olur Bu kalbi sensiz taşıyamam Artık benim olmasan bile Seni görmeden yaşayamam *** Yüzünü görmeliyim Sesini duymalıyım Anıları yaşamalıyım *** Anılar anılar şimdi gözümde canlandılar Anılar anılar beni bu akşam ağlattılar

Benimsin Benimsin benimsin benimsin Sen benim meleğim bebeğimsin Seni ben kimseye veremem Sen benim kaderimsin kaderimsin *** Sana ben başka şey söylemem Sana ben beni sev diyemem Sevsen de sevmesen de yine ben Senleyim sensizliği düşünemem *** Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin Sen yok musun sen yok musun Ne şirin şeysin *** Seni o ilk gördüğümde Bir ateş düştü gönlüme Bırakmam seni ellere Seni ellere

Bir Pazar Günü Günlerden bir pazardı ayrılıp gittin Ne bir haber bıraktın ne veda ettin Son defa sarılmadan nasıl terk ettin Yüreğim kan ağlar her Pazar günü *** Andıkça ben o günü ölesim gelir Kaçıp da bu yerlerden gidesim gelir Sen yoksun hayatıma küsesim gelir Yüreğim kan ağlar her Pazar günü *** Gözlerim yaş dolar her pazar günü *** Gezdiğim her yerde ararım seni Şarkımız çalınır anarım seni Bilmem ki sen niye terk ettin beni Yüreğim kan ağlar her pazar günü Gözlerim yaş dolar her pazar günü *** Gittiğin günden beri ağlar dururum Her damla göz yaşımda seni bulurum İçimde bir umut var bekler dururum Çal artık kapımı bir pazar günü

Olmadı Olmadı Gitti Yüz kere bin kere söylemedim mi Bu aşkın çaresi yok demedimmi Sen dizime kapanıp yalvarırken Ben sanki kahrolupta ölmedim mi *** Olmadı olmadı gitti Yandı kül oldu bitti Nasıl sevgiymiş bu Anlamadım gitti *** Bir yılda bin yılda beklerdim seni Görmeseydim eğer tüm gerçekleri Sen yıllardır bir hayal peşinde Bense başbaşayım dertlerimle *** Olmadı olmadı gitti Yandı kül oldu bitti Nasıl sevgiymiş bu Anlamadım gitti

Son Buluşmamız Bu son buluşmamız Bu son görüşmemiz Kim bilir bir daha karşılaşmayız Belki de bir daha görüşemeyiz *** Ayrılmalıyız *** Bir gülü sevdim bir seni sevdim Bir mevsimlik senle aşkımız Gel etme desem, kal gitme desem *** Hiç faydası yok ayrılmalıyız Senin gözlerin yaşlı Benim yüreğim yaslı Bu aşkta bir umut kalmadı yazık *** Seni bir başkası bekliyor artık Ayrılmalıyız

Ayrılmayalım Gitmek istiyorsan git Bitti diyorsan öyle olsun Benimle mutlu olamadın ya canım Sanma başkasıyla olursun *** Kirletir seni yokluğum Dillere düşersin a canım *** Ayrılırsak yarım kalırsın Canı candan ayırmayalım *** Ayrılmayalım ayrılmayalım Ayrılık rüzgarlarıyla savrulmayalım Ayrılmayalım ayrılmayalım Mutluluğun bağlarını koparmayalım