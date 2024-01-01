Coşkun Sabah

Hayatımın Kadınısın Senden önce mutluluğun adı bile yalancıydı Bu sevginin, bu huzurun tadı bile yabancıydı Bil ki bende yerin başka, bil ki bende sevgin başka Ben seninle düştüm aşka. sen olmazsan kahrolurdum *** Dağlarda kar, çöllerde su. Ateşle kül olayım gel Hayatımın kadınısın Yolunda can vereyim, gel *** Sen olmazsan kollarımda, bir meçhulde kaybolurdum *** İnan sensiz bu dünyada mutluluğu zor bulurdum Bil ki bende yerin başka, bil ki sevgin başka Ben seninle düştüm aşka, sen olmazsan kahrolurdum *** Dağlarda kar, çöllerde su. Ateşle kül olayım gel Hayatımın kadınısın Yolunda can vereyim, gel Hayatımın kadınısın Yolunda can vereyim, gel

Acelen Neydi Beklenmedik bir anda çok erken Gittin bir akşam üstü güneş batarken Ne oldu bize söyle söyle güzelim Böyle deli gibi severken *** Zamansız oldu gidişin Uzaklarda neydi işin Aşk güzel şeydi Acelen neydi *** Aşkımızın kor ateşi Yüreklerde batarken Bir şeyler söyleseydin Susmasaydın giderken...

Bize Nazar Değmesin Yak, yak, yak, aşkınla beni yak Yok sensiz bir ömür bir hayat Yalnızlık bitiyor gibi bak Şimdi artık çok güzel hayat *** Sevincimi kutluyorum Senin gibisi yok diyorum İçim içime sığmıyor İlk defa birini özlüyorum *** Bakıştık göz göze Oturduk diz dize Söz verdik birbirimize Bak dünyalar bizim Aşkımız bitmesin Bize nazar değmesin *** Sev, sev, sev, bak şimdi sevgi ne hoş Coş, coş, coş, artık çok mutlusun coş Tanrım bu güzelliği vermiş bize Biz aşığız birbirimize

Gel Ha Böyle Kaç kere dedim sana ifteriye gül olmaz Bu dünyanın içinde benden dertli kul olmaz *** Gel ha böyle gel ha böyle bu yana, bi şey diyeyim sana Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana *** Gel sarıl boğazıma arzun yerine gelsin Dünyalara değişmem sen her şeyden güzelsin *** Gel ha böyle gel ha böyle bu yana, bi şey diyeyim sana Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana *** Sevdalıyım sevdalı yandım da yanacağım Senin güzelliğine nasıl dayanacağım *** Gel ha böyle gel ha böyle bu yana, bi şey diyeyim sana Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana

Her Şarkım Sana Giderken gözümden çaldın uykumu Bitirdin bende ki senli duygumu Sevgime cevabın dertlerin oldu Şimdi ne haldeyim mutlu oldun mu *** Ağlarım göstermem yaşımı sana Yıkılsam dayamam başımı sana Sende herkes gibi dinleyeceksin Oysa ki sevdiğim her şarkım sana *** Kabusum oluyor sensiz her gece İçim burkuluyor adın geçince Paslı bir hançerden farkın yok senin Vuruyor gönlüme aşkın sinsice

Ne Umdum Ne Buldum Sustum kaldım, çare mi yok ki Sana diyecek sözüm yok ki İsyan ettin, çektin gittin Soru soracak gücüm yok ki *** Yalnız kaldım gidişinle Baharlar soldu gönlümde Gülecek dermanım yok ki Ben kaldım kendi halimle *** Ağlama deme bana, aldırma deme bana Suç senin, hata senin, masumum deme bana Ne umdum ne buldum, ben senin aşkından Sevda yollarında) Her şeye katlandım, ne verdin ki bana