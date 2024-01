Coşkun Sabah

Senden önce mutluluğun adı bile yalancıydı Bu sevginin, bu huzurun tadı bile yabancıydı Bil ki bende yerin başka, bil ki bende sevgin başka Ben seninle düştüm aşka. sen olmazsan kahrolurdum *** Dağlarda kar, çöllerde su. Ateşle kül olayım gel Hayatımın kadınısın Yolunda can vereyim, gel *** Sen olmazsan kollarımda, bir meçhulde kaybolurdum *** İnan sensiz bu dünyada mutluluğu zor bulurdum Bil ki bende yerin başka, bil ki sevgin başka Ben seninle düştüm aşka, sen olmazsan kahrolurdum *** Dağlarda kar, çöllerde su. Ateşle kül olayım gel Hayatımın kadınısın Yolunda can vereyim, gel Hayatımın kadınısın Yolunda can vereyim, gel