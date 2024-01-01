İşte Coşkun Sabah Şarkı Sözleri
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Coşkun Sabah
İşte Coşkun Sabah
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Nedir bu acelen hayrola
Yangından kaçar gibi
Ardına bakmadan gitmek var mı deli etme beni
Nereye dur biraz dur hesap ver bana
Yılları kolayca silmek var mı dur cevap ver bana
***
Kimler çeldi aklını hiç bana acımadın mı
Kimler çaldı gönlünü tam alışmıştım aşkına ayrılmak var mı
***
Sen istedin sevgimi benim günahım neydi
Böyle gitmek olur mu,hiç Allahdan korkun yok
mu
İnan dedim inandım aptal gibi aldandım
Böyle gitmek olur mu, hiç Allahtan korkun yok
mu...
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Bir gün kadar kısa gecem
Günüm sensiz sensiz hecem
Kal diyemem git diyemem
Bekliyorum sev diyemem
***
Bir dert biter biri başlar
Gözümden süzülür yaşlar
Saçlarıma düşer aklar
Söyleyemem duy diyemem
***
Yok olur anılar bitmez
Geceler acılar dinmez
Eriyor yüreğim hissetmez
Bedenim seni hiç terketmez
***
Yorma yorma ne olur
Yorma yorma ne olur
Geri dön bırakıp beni gitme
Ne olur beni yangına itme
***
Bir gün kadar kısa gecem
Günüm sensiz sensiz hecem
Kal diyemem git diyemem
Bekliyorum sev diyemem
***
Bir dert biter biri başlar
Gözümden süzülür yaşlar
Saçlarıma düşer aklar
Söyleyemem duy diyemem
***
Yok olur anılar bitmez
Geceler acılar dinmez
Eriyor yüreğim hissetmez
Bedenim seni hiç terketmez
***
Yorma yorma ne olur
Yorma yorma ne olur
Geri dön bırakıp beni gitme
Ne olur beni yangına itme
***
Yorma yorma ne olur
Yorma yorma ne olur
Geri dön bırakıp beni gitme
Ne olur beni yangına itme
***
Yorma yorma ne olur
Yorma yorma...
Ne olur beni yangına itme
***
Yorma yorma ne olur
Yorma yorma ne olur
Geri dön bırakıp beni gitme
Ne olur beni yangına itme
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Neden neden neden her şey değişti
Söyleyin söyleyin zaman mı değişti
Bizler mi değiştik neden her şey değişti
***
İyi günler gökyüzü, iyi günler insanlar
Söyleyin böyle miydi bu dünya bir zamanlar
***
Nerde geçen günlerim nerde gülen gözlerim
Neden hala dolmuyor sevgilerle ellerim
İyi günler gökyüzü iyi günler insanlar
Söyleyin böyle miydi bu dünya bir zamanlar
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