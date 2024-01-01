Coşkun Sabah

Nedir bu acelen hayrola Yangından kaçar gibi Ardına bakmadan gitmek var mı deli etme beni Nereye dur biraz dur hesap ver bana Yılları kolayca silmek var mı dur cevap ver bana *** Kimler çeldi aklını hiç bana acımadın mı Kimler çaldı gönlünü tam alışmıştım aşkına ayrılmak var mı *** Sen istedin sevgimi benim günahım neydi Böyle gitmek olur mu,hiç Allahdan korkun yok mu İnan dedim inandım aptal gibi aldandım Böyle gitmek olur mu, hiç Allahtan korkun yok mu...

Bir gün kadar kısa gecem Günüm sensiz sensiz hecem Kal diyemem git diyemem Bekliyorum sev diyemem *** Bir dert biter biri başlar Gözümden süzülür yaşlar Saçlarıma düşer aklar Söyleyemem duy diyemem *** Yok olur anılar bitmez Geceler acılar dinmez Eriyor yüreğim hissetmez Bedenim seni hiç terketmez *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme *** Bir gün kadar kısa gecem Günüm sensiz sensiz hecem Kal diyemem git diyemem Bekliyorum sev diyemem *** Bir dert biter biri başlar Gözümden süzülür yaşlar Saçlarıma düşer aklar Söyleyemem duy diyemem *** Yok olur anılar bitmez Geceler acılar dinmez Eriyor yüreğim hissetmez Bedenim seni hiç terketmez *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma... Ne olur beni yangına itme *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme