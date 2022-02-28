Coşkun Sabah

İşte Bizim Hikayemiz Seni gördüğüm o günden beri Kalbim perişan gönlüm bir deli Sana yazdım beni anlatan Aşkımla dolu bu sözlerimi *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın *** Olmayacak bir dua mıydı bu Allah'ım bana reva mıydı bu Yoksa hemen sonu gelecek Acıyla dolu rüya mıydı bu

Ağlayayım mı Ağlayayım mı devrilen yıllara Göz yumdum sade birkaç anıya Utanma, sıkılma benden, mecburum Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum *** Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yar sözünden Hüzün geçer gül yüzünden *** Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yar sözünden Hüzün geçer gül yüzünden *** Yaşın kadar geçtim sevgiden Her sevgi değildi böyle derinden Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim *** Ne olur kızma! Genç değilim ki sevgilim... *** Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim Ne olur kızma! Genç değilim ki sevgilim... *** Ağlayayım mı devrilen yıllara Göz yumdum sade birkaç anıya Utanma, sıkılma benden, mecburum Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum *** Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yar sözünden Hüzün geçer gül yüzünden *** Bazen utanıyorum sevgimden Bazen korkuyorum ölümden Neler geçer yar sözünden Hüzün geçer gül yüzünden *** Yaşın kadar geçtim sevgiden Her sevgi değildi böyle derinden Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim *** Ne olur kızma! Genç değilim ki sevgilim... *** Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan Titriyor, titriyor, titriyor ellerim Ne olur kızma! Genç değilim ki sevgilim...

Elveda Dedin Elveda dedin Bunu nasıl söyledin Sokaklar yine bomboş Acınacak haldeyim *** Gözlerim doluyor Tenimde bir üşüme Gün geçer gönül geçmez Unuturum belki de *** Kurtulur mu söyle Bu kalbim bu sevdadan Kolay olmaz öyle Toparlanmak ardından *** Yalvarmam boşuna bekleme hiç aramam Gün olur ayrılık unutulur, yeterim kendime Yok olamam acılarla

Müjdeler Ver Bir sabah uyanıp da Bakarım belki olursun yanımda Dokunur gururuma Beklerim seni bu evin anısına Yeter, yeter geçer *** Bir sabah uyanıp da Bakarım belki olursun yanımda Dokunur gururuma Beklerim seni bu evin anısına *** Bir sabah uyanıp da Bakarım belki olursun yanımda Dokunur gururuma Beklerim seni bu evin anısına Yeter, yeter geçer *** Söyle bana nedir bu tafra? Sebepsiz hiç kaldım yasta Söz ver bana, üzme beni Kırma beni, yormam seni *** Hayırsızım, ah hayırsızım Sensiz inan çok yalnızım Hata değil benim yazgım Düzelmiyor sevmen lazım *** Hadi gel, müjdeler ver Gözlerimdeki yaşları sil yeter Tut, tut ellerimi Sarıl sen de bana şımarık sevgilim *** Hadi gel, müjdeler ver Gözlerimdeki yaşları sil yeter Tut, tut ellerimi Sarıl sen de bana şımarık sevgilim Yeter, yeter geçer *** Söyle bana nedir bu tafra? Sebepsiz hiç kaldım yasta Söz ver bana, üzme beni Kırma beni, yormam seni *** Hayırsızım, ah hayırsızım Sensiz inan çok yalnızım Hata değil benim yazgım Düzelmiyor sevmen lazım *** Hadi gel, üzmeden gel Ağlıyor kalbim sev yeter Sev, inan yeter Zordu, yordu bu acı günler *** Hadi gel, müjdeler ver Gözlerimdeki yaşları sil yeter Tut, tut ellerimi Sarıl sen de bana şımarık sevgilim

Neler Olacak Beni ne hale koydun insafsız Böyle mi ayrılacaktık? Ben böyle, yana yana Ne hale düştüm *** Yine taş toprak Yüreğim çırılçıplak Hadi bir bak sonumuza Neler olacak? *** Ah burası Yanıyor efkarımdan Geceler kucak açmış Neler olacak? *** Beni ne hale koydun insafsız Böyle mi ayrılacaktık? Ben böyle, yana yana Ne hale düştüm *** Beni ne hale koydun insafsız Böyle mi ayrılacaktık? Ben böyle, yana yana Ne hale düştüm *** Gel, gel, gel Gel, hadi gel Hadi gel de gel bir sarıver Yüreğim unutmuyor Hadi sen de, sen de seviver *** Gel, hadi gel Hadi gel de gel bir sarıver Yüreğim unutmuyor Hadi sen de, sen de seviver *** Yine taş toprak Yüreğim çırılçıplak Hadi bir bak sonumuza Neler olacak? *** Ah burası Yanıyor efkarımdan Geceler kucak açmış Neler olacak? *** Beni ne hale koydun insafsız Böyle mi ayrılacaktık? Ben böyle, yana yana Ne hale düştüm *** Beni ne hale koydun insafsız Böyle mi ayrılacaktık? Ben böyle, yana yana Ne hale düştüm *** Gel, gel, gel Gel, hadi gel Hadi gel de gel bir sarıver Yüreğim unutmuyor Hadi sen de, sen de seviver *** Gel, hadi gel Hadi gel de gel bir sarıver Yüreğim unutmuyor Hadi sen de, sen de seviver *** Gel, hadi gel Hadi gel de gel bir sarıver Yüreğim unutmuyor Hadi sen de, sen de seviver *** Gel, hadi gel Hadi gel de gel bir sarıver Yüreğim unutmuyor Hadi sen de, sen de seviver