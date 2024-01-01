Ayrılmayalım Şarkı Sözleri
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Coşkun Sabah
Ayrılmayalım
-
Seni gördüğüm o günden beri
Kalbim perişan gönlüm bir deli
Sana yazdım beni anlatan
Aşkımla dolu bu sözlerimi
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın
***
Olmayacak bir dua mıydı bu
Allah'ım bana reva mıydı bu
Yoksa hemen sonu gelecek
Acıyla dolu rüya mıydı bu
-
Kaldım buralarda
Aşkım çaresiz
Çekilmez hasretlerdeyim
Dayanılmaz sensizliğin acıları
Simsiyah hayallerdeyim
Dayanılmaz sensizliğin bu acıları
Simsiyah hayallerdeyim
***
Adını yoldaki taşlara yazdım
Buğulu camlara resmini çizdim
Kıskandım el ele gezene kızdım
Ümidim dağların ardında kaldı
Yüzüne yüz sürmek mahşere kaldı
***
Gerçek bu şimdi ben hasret mahkumu
Ümitsiz umutlardayım
Teselli aradım gezdiğim sokaklardan
Karanlık yarınlardayım
***
Adını yoldaki taşlara yazdım
Buğulu camlara resmini çizdim
Kıskandım el ele gezene kızdım
Ümidim dağların ardında kaldı
Yüzüne yüz sürmek mahşere kaldı
-
Bu akşam içimde hüzün var
Gözümde canlandı anılar
Ağlamak istiyorum haykırmak istiyorum
Bu akşam içimde hüzün var
***
Sensiz geçmiyor bu akşamlar
Gönlümde dinmiyor arzular
Kavuşmak istiyorum sarılmak istiyorum
Bak bizi bekliyor anılar
***
Anılar anılar şimdi gözümde canlandılar
Anılar anılar beni bu akşam ağlattılar
***
Benden uzak durma ne olur
Bu kalbi sensiz taşıyamam
Artık benim olmasan bile
Seni görmeden yaşayamam
***
Yüzünü görmeliyim
Sesini duymalıyım
Anıları yaşamalıyım
***
Anılar anılar şimdi gözümde canlandılar
Anılar anılar beni bu akşam ağlattılar
-
Benimsin benimsin benimsin
Sen benim meleğim bebeğimsin
Seni ben kimseye veremem
Sen benim kaderimsin kaderimsin
***
Sana ben başka şey söylemem
Sana ben beni sev diyemem
Sevsen de sevmesen de yine ben
Senleyim sensizliği düşünemem
***
Sen yok musun sen yok musun
Ne güzel şeysin
Sen yok musun sen yok musun
Ne şirin şeysin
***
Seni o ilk gördüğümde
Bir ateş düştü gönlüme
Bırakmam seni ellere
Seni ellere
-
Günlerden bir pazardı ayrılıp gittin
Ne bir haber bıraktın ne veda ettin
Son defa sarılmadan nasıl terk ettin
Yüreğim kan ağlar her Pazar günü
***
Andıkça ben o günü ölesim gelir
Kaçıp da bu yerlerden gidesim gelir
Sen yoksun hayatıma küsesim gelir
Yüreğim kan ağlar her Pazar günü
***
Gözlerim yaş dolar her pazar günü
***
Gezdiğim her yerde ararım seni
Şarkımız çalınır anarım seni
Bilmem ki sen niye terk ettin beni
Yüreğim kan ağlar her pazar günü
Gözlerim yaş dolar her pazar günü
***
Gittiğin günden beri ağlar dururum
Her damla göz yaşımda seni bulurum
İçimde bir umut var bekler dururum
Çal artık kapımı bir pazar günü
-
İnan şiir gözlüm
İnan gönül sözlüm
Sensiz bir dünyayı yaşamam yaşamam yaşayamam
***
Elin ellerimde
Gözün gözlerimde
Bil ki yüreğimde sıcacık sıcacık bir sevgin var
***
Sende hatıralar var
Sende mutluluklar var
Sana sitem ettiysem
Sitem sevgiden doğar
***
Ben sende yaşadım
Seninle tattım böyle bir aşkı
Al hatıram olsun armağan olsun sana bu şarkı
Çal benim için çal bu aşk için çal bizim bu şarkı
-
Yüz kere bin kere söylemedim mi
Bu aşkın çaresi yok demedimmi
Sen dizime kapanıp yalvarırken
Ben sanki kahrolupta ölmedim mi
***
Olmadı olmadı gitti
Yandı kül oldu bitti
Nasıl sevgiymiş bu
Anlamadım gitti
***
Bir yılda bin yılda beklerdim seni
Görmeseydim eğer tüm gerçekleri
Sen yıllardır bir hayal peşinde
Bense başbaşayım dertlerimle
***
Olmadı olmadı gitti
Yandı kül oldu bitti
Nasıl sevgiymiş bu
Anlamadım gitti
-
Bu son buluşmamız
Bu son görüşmemiz
Kim bilir bir daha karşılaşmayız
Belki de bir daha görüşemeyiz
***
Ayrılmalıyız
***
Bir gülü sevdim bir seni sevdim
Bir mevsimlik senle aşkımız
Gel etme desem, kal gitme desem
***
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
Senin gözlerin yaşlı
Benim yüreğim yaslı
Bu aşkta bir umut kalmadı yazık
***
Seni bir başkası bekliyor artık
Ayrılmalıyız
-
-
Gitmek istiyorsan git
Bitti diyorsan öyle olsun
Benimle mutlu olamadın ya canım
Sanma başkasıyla olursun
***
Kirletir seni yokluğum
Dillere düşersin a canım
***
Ayrılırsak yarım kalırsın
Canı candan ayırmayalım
***
Ayrılmayalım ayrılmayalım
Ayrılık rüzgarlarıyla savrulmayalım
Ayrılmayalım ayrılmayalım
Mutluluğun bağlarını koparmayalım
-