Coşkun Sabah

Neden neden neden her şey değişti Söyleyin söyleyin zaman mı değişti Bizler mi değiştik neden her şey değişti *** İyi günler gökyüzü, iyi günler insanlar Söyleyin böyle miydi bu dünya bir zamanlar *** Nerde geçen günlerim nerde gülen gözlerim Neden hala dolmuyor sevgilerle ellerim İyi günler gökyüzü iyi günler insanlar Söyleyin böyle miydi bu dünya bir zamanlar

Bir gün kadar kısa gecem Günüm sensiz sensiz hecem Kal diyemem git diyemem Bekliyorum sev diyemem *** Bir dert biter biri başlar Gözümden süzülür yaşlar Saçlarıma düşer aklar Söyleyemem duy diyemem *** Yok olur anılar bitmez Geceler acılar dinmez Eriyor yüreğim hissetmez Bedenim seni hiç terketmez *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme *** Bir gün kadar kısa gecem Günüm sensiz sensiz hecem Kal diyemem git diyemem Bekliyorum sev diyemem *** Bir dert biter biri başlar Gözümden süzülür yaşlar Saçlarıma düşer aklar Söyleyemem duy diyemem *** Yok olur anılar bitmez Geceler acılar dinmez Eriyor yüreğim hissetmez Bedenim seni hiç terketmez *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma... Ne olur beni yangına itme *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme