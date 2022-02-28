Şahika Şarkı Sözleri
Coşkun Sabah Şahika şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Coşkun Sabah Şahika şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şahika sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kadehinde zehir olsa
Ben içerim bana getir
Dudakların mühür olsa
Ben açarım bana getir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Aşk bağının gülü olsa
Dikenini bana batır
Bakma canım yandığına
Sorma benim halim nedir
-
Ateş olup yaksan da
Gonca güller taksanda
Ahu olup baksan da
Affetmem asla seni
***
Som altından taç olsan
Aşkıma muhtaç olsan
Derdime ilaç olsan
Affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan
Al ipekten şal olsan
Peteklerde bal olsan
Affetmem asla seni
***
Şarkı olsan dilimde
Gonca olsan güllerde
Leyla olsan çöllerde
Affetmem asla seni
-
Zil, şal ve gül
Bu bahçede raksın bütün hızı
Şevk akşamında Endülüs
Üç defa kırmızı
***
Aşkın sihirli şarkısı
Yüzlerce dildedir
İspanya neşesiyle
Bu akşam bu zildedir
***
Yelpaze çevrilir gibi
Birden dönüşleri
İşveyle devriliş, saçılış örtünüşleri
Her rengi istemez
Gözümüz şimdi aldadır
***
İspanya dalga dalga
Bu akşam bu şaldadır
Göğsünde yosma gırnatanın
En güzel gülü
***
Altın kadeh her elde
Güneş her gönüldedir
İspanya varlığıyla bu akşam
Bu güldedir
***
Raks ortasında bir durup oynar
Yürür gibi
Bir baş çevirmesiyle bakar
Öldürür gibi
***
Gül renkli kor dudaklı
Kömür gözlü sürmeli
Şeytan diyor ki
Sarmalı yüz kere öpmeli
***
Gözler kamaştıran sana
Meftun eden güle
Her kalbi dolduran zile
Her sinede oley!
-
Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın
Ahımda inleyen teller ağlasın
Mademki sen yoksun şimdi yanımda
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
***
Sevgilim bu yerden gittin gideli
***
Ilgıt ılgıt esen sevdanın yeli
Şu öksüz ruhumun sensin emeli
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
***
Bu aşkın emeli sarmış gönlümü
Rüzgarlar söylesin bu son sözümü
Ne çare kaybettim nazlı gülümü
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
-
Kalp kalbe karşı derler
Onun için sormadım
O dalgın bakışların
Ben mi yanlış anladım
***
Söyle nedir nasıldır
Gönlümü çalışları
Bir sır gibi içimde
Simsiyah bakışları
***
Neler geçti gönlümden
Anlat azıcık bana
En içten duygularımla
Bağlıyım şimdi sana
***
Dalıp gitti gözlerim
Gözünde uzaklara
Fırsat bildin gönlümü
Düşürdün tuzaklara
-
Uzun yıllar bekledim
Bekledim
Hakikat oldu rüya
Hakikat oldu rüya
Uzun yıllar bekledim
Bekledim
Hakikat oldu rüya
Hakikat oldu rüya
***
Koklamaya kıyamam
Benim güzel manolyam
***
Koklamaya kıyamam
Benim güzel manolyam
***
Nazlı çiçeğimsin sen
Sevdana dayanamam
***
Nazlı çiçeğimsin sen
Sevdana dayanamam
***
Koklamaya kıyamam
Benim güzel manolyam
***
Koklamaya kıyamam
Benim güzel manolyam
***
Benim güzel manolyam
Benim güzel manolyam
Benim güzel manolyam
-
İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı
Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
***
Gülen sen sevdalılar vardı
Arzular orada zevk oradaydı
Bir deniz ki ask dolu dalgalar vardı
Ucan kuşlar martılar
***
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen sen sevdalılar vardı
-
Büyüyor içimde fırtınalar
Gözümün önünde hatıralar
Nerde o anılar beyaz yıllar
Aklımdan çıkmayan şahikalar
***
Bir sonbahar hüznü çöktü
Yine içim efkar dolu
Ah ne zormuş seni anmak
Hatırlamak onca yılı
***
Duyar mısın beni haykırıyorum seni
Yaktı beni beni hasretinin ateşi
***
Yetti artık yetti çağırıyorum seni
Neredesin söyle sen neredesin
Haydi çık gel gel içim yanıyor
***
El ele bir çifte gözüm daldı
Ardından gözlerim buğulandı
Tüm yaşadıklarım hatırlandı
Bizim yerimizde onlar vardı