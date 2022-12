Coşkun Sabah

Zil, şal ve gül Bu bahçede raksın bütün hızı Şevk akşamında Endülüs Üç defa kırmızı *** Aşkın sihirli şarkısı Yüzlerce dildedir İspanya neşesiyle Bu akşam bu zildedir *** Yelpaze çevrilir gibi Birden dönüşleri İşveyle devriliş, saçılış örtünüşleri Her rengi istemez Gözümüz şimdi aldadır *** İspanya dalga dalga Bu akşam bu şaldadır Göğsünde yosma gırnatanın En güzel gülü *** Altın kadeh her elde Güneş her gönüldedir İspanya varlığıyla bu akşam Bu güldedir *** Raks ortasında bir durup oynar Yürür gibi Bir baş çevirmesiyle bakar Öldürür gibi *** Gül renkli kor dudaklı Kömür gözlü sürmeli Şeytan diyor ki Sarmalı yüz kere öpmeli *** Gözler kamaştıran sana Meftun eden güle Her kalbi dolduran zile Her sinede oley!