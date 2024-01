Coşkun Sabah

Ne zaman iki satır yazmaya kalksam Hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum Ne zaman bir kadeh alsam elime Hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. *** Her gece kederdeyim Durmadan içiyorum Sevda ektim kalbime Yalnızlık biçiyorum *** Kalbin sızlayacak baksan bir bana Yine ilk günkü gibi gülümse bana *** Dedim ki "gelecek" dosta düşmana Yüzümü çıkarma kara ne olur *** İçimde bir ümit var geleceksin diyorum Belki çok uzaktasın bunu da biliyorum Kader kelepçesini elime vurdu felek Geleceğim demiştin ben hala bekliyorum Ben hala bekliyorum *** Bir şiir yazdım sana Bir şarkı yaptım sana Mutlu günüm her şeyim ah beni anlasana Masaların üstüne ismini kazıyorum Bu kahır mektubunu bin kere yazıyorum.

Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen al hepsi senin olsun Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen her şeyim senin olsun *** Hep aynı bekleyiş hüzünler içinde Hasretin eser her nefesimde Ben penceremde binbir ümitle Beklerim seni bir dönsen diye *** Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen al hepsi senin olsun Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen her şeyim senin olsun