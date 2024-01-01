Coşkun Sabah

Kahır Mektubu Ne zaman iki satır yazmaya kalksam Hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum Ne zaman bir kadeh alsam elime Hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. *** Her gece kederdeyim Durmadan içiyorum Sevda ektim kalbime Yalnızlık biçiyorum *** Kalbin sızlayacak baksan bir bana Yine ilk günkü gibi gülümse bana *** Dedim ki "gelecek" dosta düşmana Yüzümü çıkarma kara ne olur *** İçimde bir ümit var geleceksin diyorum Belki çok uzaktasın bunu da biliyorum Kader kelepçesini elime vurdu felek Geleceğim demiştin ben hala bekliyorum Ben hala bekliyorum *** Bir şiir yazdım sana Bir şarkı yaptım sana Mutlu günüm her şeyim ah beni anlasana Masaların üstüne ismini kazıyorum Bu kahır mektubunu bin kere yazıyorum.

Baharı Bekleyen Kumrular Gibi Baharı bekleyen kumrular gibi Sen de beni bekle sakın unutma Elleri havada gözlerin yolda Bir tanrıyı bir de beni sakın unutma *** Çınladın durdun kulaklarımda Süzülen yaşsın yanaklarımda Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum *** Ben de unutamam geçse de yılla Seviyorum seni dünyalar kadar Dudağında ismim gözünde yaşlar Bir tanrıyı bir de beni sakın unutma *** Çınladın durdun kulaklarımda Süzülen yaşsın yanaklarımda Bir şarkı oldun dudaklarımda Senin sevgini söyledim durdum

Bir Kez Daha Gülüver Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen al hepsi senin olsun Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen her şeyim senin olsun *** Hep aynı bekleyiş hüzünler içinde Hasretin eser her nefesimde Ben penceremde binbir ümitle Beklerim seni bir dönsen diye *** Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen al hepsi senin olsun Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen her şeyim senin olsun

Ceylanım Gözlerin söndürür kor ateşleri Goncalar kıskanır güzelliğini Melekler şaşardı seni görseydi Varmı şu dünyada senden güzeli *** Karacam, ceylanım, sürmelim benim Cilvelim, esmerim, hercai yarim *** Kederim, sevincim, kader bildiğim Var mı şu dünyada senden güzeli? *** Gönlümde böyle bir sabah olmadı Zincirler sen gibi bağlayamadı Baharlar başıma böyle vurmadı Var mı şu dünyada senden güzeli?

Demir Attım Sessiz bir köşede her şeyden uzak Meçhul yarınlara terkedilmişim Dostluklar yalanmış sevgiler tuzakmış tuzak *** Hayret yanılmışım, yalnızım şimdi Oysa mutluluğu, hayal etmiştim gidenler unutmuş Aşklar yalanmış yalan *** Güneşin doğuşu batışı farksız Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız *** Demir attım yalnızlığa Bir hasret denizinden Ve şimdi hayallerim, o günlerin izinde Yüreğime duygular, ümitlerim nerede *** Şöyle bir düşünüp, her şeyi birden Neden anıları bitirmeyişim Yalanmış sevgiler kalbimden uzakmış uzak *** Boşa beklemişim yollara bakıp Kurak topraklara, umutlar ekmişim Arzular avuttu, gördüğüm hayalmiş hayal *** Güneşin doğuşu batışı farksız Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız *** Demir attım yalnızlığa Bir hasret denizinden Ve şimdi hayallerim, o günlerin izinde Yüreğime duygular, ümitlerim nerede

Hasreti Takma Koluma Ayrılık zamanı değil Bir çiçek bir gül ver bana Aşkımız ölümsüz kalsın Ne demiştik hatırla *** Ayrılık zamanı değil Bir çiçek bir gül ver bana Aşkımız ölümsüz kalsın Ne demiştik hatırla *** Hasreti takma koluma Daha bende sevgin var Ne olur gitme sevgilim Yaşanacak günler var *** Hasreti takma koluma Daha bende sevgin var Ne olur gitme sevgilim Yaşanacak günler var *** Bu şarkı tek senin için Çalıp söyleyeceğim Bu şarkı aşkımız için Çalıp söyleyeceğim *** Bu şarkı tek senin için Çalıp söyleyeceğim Bu şarkı aşkımız için Çalıp söyleyeceğim *** Hasreti takma koluma Daha bende sevgin var Ne olur gitme sevgilim Yaşanacak günler var *** Hasreti takma koluma Daha bende sevgin var Ne olur gitme sevgilim Yaşanacak günler var *** Bu şarkı tek senin için Çalıp söyleyeceğim Bu şarkı aşkımız için Çalıp söyleyeceğim *** Bu şarkı tek senin için (Bu şarkı tek senin için) Çalıp söyleyeceğim (Çalıp söyleyeceğim) Bu şarkı aşkımız için (Bu şarkı aşkımız için) Çalıp söyleyeceğim (Çalıp söyleyeceğim)

Haydi Şimdi Gel Sözleri vardı onca yollardan bana ulaşan Özledim sözlerini şimdi gel Gözlerin vardı en vuruk anda Gönlümü ısıtan özledim gözlerini şimdi gel *** Bekliyorum seni çok özlüyorum Sensiz geçmiyor ki günler İstiyorum seni çok seviyorum Canımsın sen benim artık gel *** Haydi şimdi gel sensiz olamam ki Haydi şimdi gel yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel kollarına al...