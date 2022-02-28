Coşkun Sabah

Manolya Uzun yıllar bekledim Bekledim Hakikat oldu rüya Hakikat oldu rüya Uzun yıllar bekledim Bekledim Hakikat oldu rüya Hakikat oldu rüya *** Koklamaya kıyamam Benim güzel manolyam *** Koklamaya kıyamam Benim güzel manolyam *** Nazlı çiçeğimsin sen Sevdana dayanamam *** Nazlı çiçeğimsin sen Sevdana dayanamam *** Koklamaya kıyamam Benim güzel manolyam *** Koklamaya kıyamam Benim güzel manolyam *** Benim güzel manolyam Benim güzel manolyam Benim güzel manolyam

Affetmem Asla Ateş olup yaksan da Gonca güller taksanda Ahu olup baksan da Affetmem asla seni *** Som altından taç olsan Aşkıma muhtaç olsan Derdime ilaç olsan Affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan Al ipekten şal olsan Peteklerde bal olsan Affetmem asla seni *** Şarkı olsan dilimde Gonca olsan güllerde Leyla olsan çöllerde Affetmem asla seni

Endülüste Raks Zil, şal ve gül Bu bahçede raksın bütün hızı Şevk akşamında Endülüs Üç defa kırmızı *** Aşkın sihirli şarkısı Yüzlerce dildedir İspanya neşesiyle Bu akşam bu zildedir *** Yelpaze çevrilir gibi Birden dönüşleri İşveyle devriliş, saçılış örtünüşleri Her rengi istemez Gözümüz şimdi aldadır *** İspanya dalga dalga Bu akşam bu şaldadır Göğsünde yosma gırnatanın En güzel gülü *** Altın kadeh her elde Güneş her gönüldedir İspanya varlığıyla bu akşam Bu güldedir *** Raks ortasında bir durup oynar Yürür gibi Bir baş çevirmesiyle bakar Öldürür gibi *** Gül renkli kor dudaklı Kömür gözlü sürmeli Şeytan diyor ki Sarmalı yüz kere öpmeli *** Gözler kamaştıran sana Meftun eden güle Her kalbi dolduran zile Her sinede oley!

Güller Ağlasın Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın Ahımda inleyen teller ağlasın Mademki sen yoksun şimdi yanımda Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Sevgilim bu yerden gittin gideli *** Ilgıt ılgıt esen sevdanın yeli Şu öksüz ruhumun sensin emeli Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Bu aşkın emeli sarmış gönlümü Rüzgarlar söylesin bu son sözümü Ne çare kaybettim nazlı gülümü Leylaklar dökülüp güller ağlasın

Kadehimde Zehir Olsa Kadehinde zehir olsa Ben içerim bana getir Dudakların mühür olsa Ben açarım bana getir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Aşk bağının gülü olsa Dikenini bana batır Bakma canım yandığına Sorma benim halim nedir

Kalp Kalbe Kalp kalbe karşı derler Onun için sormadım O dalgın bakışların Ben mi yanlış anladım *** Söyle nedir nasıldır Gönlümü çalışları Bir sır gibi içimde Simsiyah bakışları *** Neler geçti gönlümden Anlat azıcık bana En içten duygularımla Bağlıyım şimdi sana *** Dalıp gitti gözlerim Gözünde uzaklara Fırsat bildin gönlümü Düşürdün tuzaklara

İnleyen Nağmeler İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı Uçan kuşlar martılar Yeşil tatlı bir bahar *** Gülen sen sevdalılar vardı Arzular orada zevk oradaydı Bir deniz ki ask dolu dalgalar vardı Ucan kuşlar martılar *** Yeşil tatlı bir bahar Gülen sen sevdalılar vardı