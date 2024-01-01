Coşkun Sabah

Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahsun mor menekşe Ağlıyor mu ne *** Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahsun mor menekşe Ağlıyor mu ne *** Gölgelerin kollarında Hatıralar halka, halka Ben ona tutsak *** Gölgelerin kollarında Hatıralar halka, halka Ben ona tutsak *** Nerde, nerde en son çizgi nerde Nerde, nerde çarem nerde *** Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahsun mor menekşe Ağlıyor mu ne *** Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahsun mor menekşe Ağlıyor mu ne *** Gölgelerin kollarında Hatıralar halka, halka Ben ona tutsak *** Gölgelerin kollarında Hatıralar halka, halka Ben ona tutsak *** Nerde, nerde en son çizgi nerde Nerde, nerde çarem nerde *** Nerde, nerde en son çizgi nerde Nerde, nerde çarem nerde *** Nerde, nerde en son çizgi nerde Nerde nerde çarem nerde *** Nerde, nerde en son çizgi nerde Nerde, nerde çarem nerde