Coşkun Sabah

Olmaz Olmaz Her güzele koşma demedim mi Her tatlı söze kanma demedim mi Aldatır seni inanma demedim mi *** Olmaz olmaz bu is olamaz Hiç yalvarma bu is olamaz *** Bu kadar çapkın olma demedim mi Göğsünü böyle açma demedim mi Gözler manalı süzme demedim mi *** Çalım satma bu is olamaz Hiç yalvarma bu is olamaz *** El oğlu bakmaz gözün yaşına Ne isler acar sonunda başına Kimseler koşmaz imdadına Pişman olur dönersin bana *** Bu kadar çapkın olma demedim mi Her güzele koşma demedim mi Aldatır seni inanma demedim m *** Olmaz olmaz bu is olamaz Hiç yalvarma bu is olamaz

Ağlamak İstiyorum-Anılar Bu akşam içimde hüzün var Gözümde canlandı anılar Ağlamak istiyorum haykırmak istiyorum Bu akşam içimde hüzün var *** Sensiz geçmiyor bu akşamlar Gönlümde dinmiyor arzular Kavuşmak istiyorum sarılmak istiyorum Bak bizi bekliyor anılar *** Anılar anılar şimdi gözümde canlandılar Anılar anılar beni bu akşam ağlattılar *** Benden uzak durma ne olur Bu kalbi sensiz taşıyamam Artık benim olmasan bile Seni görmeden yaşayamam *** Yüzünü görmeliyim Sesini duymalıyım Anıları yaşamalıyım *** Anılar anılar şimdi gözümde canlandılar Anılar anılar beni bu akşam ağlattılar

Gizli Aşk Gizli aşk bu söyleyemem Derdimi hiç kimseye Aşka veda neşeyede Veda artık herşeye *** Arzular bir bir hayal oldu Baharımın gülleri soldu Gönlüm hicran hasret Gamla doldu

Yanarım Aşkına Yanarım aşkına can yar De mene naz eylesen Bu nazı sen mene yarim Bu kadar az eylesen az *** Görmüşem sevmişem isterem seni Edim ne çare Evlerinin dalı kaya Kayadan bakarlar aya *** Sensiz geçen günlerim yar Gelmez hiçbir zaman saya Görmüşem sevmişem isterem seni Edim ne çare

Beyaz Gül Kırmızı Gül Beyaz gül kırmızı gül Güller arasından gelir Yarim giymiş beyaz mintan Cuma namazından gelir *** Ben o yarin sazıyam Sazıyam avazıyam Eli elimde olsun Dilenmeye razıyam *** Evleri göçtü neylim Köprüyü geçti neylim Yüzde dost kalpte hain Ben böyle dostu neylim

Ölem Ben Gide gide bir söğüde dayandım dayandım O söğüdün allarına boyandım gelin boyandım Ben o yare dağlar kadar güvendim güvendim Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi *** Ölem ben ölem ben Kurban olam ağzındaki Dile ben gelin dile ben Yüce dağlar size var mı zararım zararım *** Yar yitirdim uğrun uğrun ararım gelin ararım Ben o yari her gelenden sorarım sorarım Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi Ölem ben ölem ben *** Kurban olam ağzındaki Dile ben gelin dile ben Yüce dağ başına çadır açarım açarım Çadırın içine güller saçarım gelin saçarım *** Ben o yari (alır) çalar dağa kaçarım kaçarım Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi Ölem ben ölem ben Kurban olam ağzındaki Dile ben gelin dile ben

Hopacık Hopacık Kiraz dudaklı yarim Elma yanaklı yarim Süzüp süzüp duruyor Badem gözlü yarim *** Hopacık hopacık gel bana Kurban olayım sana Bu dünya sensiz haram Haram olsun mu bana *** Ekini ektik yarim Yaz geldi biçtik yarim Ne zaman düğün dernek Haberin gönder yarim *** Hopacık hopacık gel bana Kurban olayım sana Bu dünya sensiz haram Haram olsun mu bana

Sen Bambaşkasın Dinlediğim en güzel şarkılardasın En güzel gülüşlerde bakışlardasın Sen kalbimin sahibi kara sevdamsın Kimseye benzemez sen bambaşkasın *** Her halin öyle güzel hep sıcacıksın İçimde yaşıyorsun benim aşkımsın *** Seni sorsalar bana anlatılmazsın Kimseye benzemez sen bambaşkasın *** Sen her mevsim güneşsin çiçeksin dalsın Gönlümün tek muradı büyük aşkımsın Dilimden hiç düşmeyen en son şarkımsın Kimseye benzemez sen bambaşkasın,

Gideceğin Yere Beni de Götür Gideceğin yere beni de götür Sorana başımın belası dersin Götür de istersen yerlerde yatır Elimde gönlünün dermanı dersin. *** Adını iğneyle işle tenime Kölemdir desende gitmez zoruma Bunlar ne derlerse mektuplarıma Aşkıma kul olmuş birinin dersin

Sultan Süleyman Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan süleyman'a kalmadı Böyle hiç bir kitap yazmaz *** Kaç sene oldu Zaman mı durdu Deniz hep öyle aynı Dünya değişmez *** Taş duvar aynı kaldı Ümit öylece kaldı da Ümit edeni söyle kim aldı *** Kaç devir geldi Kaç nesil geçti Yürek öyle sevdalı Yollar kavuşmaz *** Hasretin ne tadı kaldı Sabır öylece kaldı da Sabredeni söyle kim aldı *** Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan süleyman'a kalmadı Böyle hiç bir kitap yazmaz