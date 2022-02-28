Coşkun Sabah

Sen Bambaşkasın Dinlediğim en güzel şarkılardasın En güzel gülüşlerde bakışlardasın Sen kalbimin sahibi kara sevdamsın Kimseye benzemez sen bambaşkasın *** Her halin öyle güzel hep sıcacıksın İçimde yaşıyorsun benim aşkımsın *** Seni sorsalar bana anlatılmazsın Kimseye benzemez sen bambaşkasın *** Sen her mevsim güneşsin çiçeksin dalsın Gönlümün tek muradı büyük aşkımsın Dilimden hiç düşmeyen en son şarkımsın Kimseye benzemez sen bambaşkasın,

Aşk Kitabı Ne olur söyleyin sevenler bana Ayrılmak kanun mu aşk kitabında El ele tutuşup gezmeden daha Zulüm etmek kanun mu aşk kitabında *** Ümitlerim kırıldı gitti Hayallerim yıkıldı bitti Bu aşk beni benden etti Sevdim sevdim bak ne hale geldim *** Her seven sonunda düşüyor derde Bu aş kitabının yazanı nerde Elele tutuşup gezdiğim yerde Terk etmek kanun mu aşk kitabında *** Ümitlerim kırıldı gitti Hayallerim yıkıldı bitti Bu aşk beni benden etti Sevdim sevdim bak ne hale geldim

Aşığım Sana Dün gece seni düşündüm durdum Hatıralarla avundum durdum Seni yaşadım seni aradım Sen benim için vazgeçilmezsin *** Aşığım sana doyamıyorum Ne de güzelsin bakamıyorum Seni sevmeye kıyamıyorum Bu ne büyük aşk anlamıyorum *** Sel olsa yıllar kan olsa yaşlar Sensiz soframda taş olsa aşlar Unutmam seni yine severim Alın yazımsın yemin ederim *** Aşığım sana doyamıyorum Ne de güzelsin bakamıyorum Seni sevmeye kıyamıyorum Bu ne büyük aşk anlamıyorum

Beni Unutma Bu bir sevgi değil aşkın ötesi duygular Taparcasına ölürcesine sevgiden öte duygular duygular Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin *** Beni unutma sensiz bırakma gel söz verelim yıllara yıllara Beni unutma sensiz bırakma gel ant içelim yıllara yıllara *** Anılar oldun hatıram oldun sevincim oldun şarkıma şarkıma Daha ne olsun duygularımsın ekmeğim suyum aşımsın aşımsın *** Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin *** Beni unutma sensiz bırakma gel söz verelim yıllara yıllara Beni unutma sensiz bırakma gel ant içelim yıllara yıllara *** Beni unutma sensiz bırakma gel söz verelim yıllara yıllara Beni unutma sensiz bırakma gel ant içelim yıllara yıllara

Okyanus İlkbahara bekle beni demiştin Hiç mi orda kış baharı bulmuyor? Düşlerin mi yoksa sen mi değiştin? Ayrılıktan aşka sıra gelmiyor *** Okyanus mu iki şehrin arası? Kaç saatlik yol ki şunun şurası? *** O verdiğin ümitlerin süresi Her nedense bitmek nedir bilmiyor *** Gün kavuştu, ikindiye vakit dar Bir öpüşten, dokunuştan ne çıkar? Güzelliğin aşkın kadar aşikâr; Mazeretin bu gerçeği silmiyor