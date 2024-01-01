Derbeder Şarkı Sözleri
Coşkun Sabah Derbeder şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Coşkun Sabah Derbeder şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Derbeder sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Seni böyle sevdiğimi hiç bilmiyordum
Dudağımdaki her sözcük senmişsin meğer
Öyle tutulmuşum sana çok geç anladım
Gözlerimdeki son gülüş senmişsin meğer
***
Ne olursun affet beni ne olursun duy sesimi
Ezip geçtim gururumu ne olur dön bana geri
***
Yüreğimdeki tek arzu hayatımdaki tek tutku
Beni yaşatan o duygu senmişsin meğer
***
Aşık olan hep beklermiş bekleyeceğim
Bu simsiyah gecelerde gözlerin var ya
Sensiz geçse de yıllarım hep seveceğim
Kulağımdan hiç gitmeyen sözlerin var ya
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Gurbetin kahrını sen çekemezsin
Düşer bir kötüye çürür gidersin
Ellerin koynunda nasıl yatarsın?
Bırak şu gurbeti garip sevdiğim
***
Ellerin koynunda nasıl yatarsın?
Bırak şu gurbeti garip sevdiğim
***
Ananın babanın eli yüzünde
Ümit verenlerin durmaz sözünde
Sakız oldun elalemin ağzında
Bırak şu gurbeti canım sevdiğim
***
Sakız oldun elalemin ağzında aman aman
Bırak şu gurbeti canım sevdiğim
***
Bir yuva kuralım var ile yoktan
Affettim inan ki ben seni çoktan
Sen de kurtar beni böyle yanmaktan
Bırak şu gurbeti canım sevdiğim
***
Gel de kurtar beni böyle yanmaktan
Bırak şu gurbeti canım sevdiğim
Bırak şu gurbeti canım sevdiğim
Bırak şu gurbeti dö gel canım sevdiğim
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Bir yüzüme baktın bir boyun büktün
Sevginin zehrini gönlüme attın kalbime taktın
Madem ki sonunda ayrılık vardı
Neden beni buldu beni ağlattı beni sızlattı
***
Karardı benim dünyam feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhule ellerimden tutsana
Karardı benim dünyam feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhule ellerimden tutsana
Seninki sevgi değil seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu şu halime baksana
Seninki sevgi değil seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu şu halime baksana
***
Sen de çek sen de çek sen de çek
İstemem istemem ben süründüm
İstemem ben süründüm
Garip anam garip anam dertli anam garip anam
Sen de sürün çile çek
Bülbül oldum bir goncaya bağlandım
Of of gonca açtı gonca açtı
Hayatımda bir zehirli çiçek
Gonca açtı
Hayatımda bir zehirli çiçek
***
Karardı benim dünyam feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhule ellerimden tutsana
Karardı benim dünyam feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhule ellerimden tutsana
Seninki sevgi değil seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu şu halime baksana
Seninki sevgi değil seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu şu halime baksana
-
Hapishane etrafında aney, aney dikenli teller
Birbirine kenetlenmiş yavrum amman, gülüm amman bağlı bilekler
Sağımda solumda hasret çekenler
Tez gel anam tez gel görüş gününde
Tahammüle hal kalmadı garip gönlümde
***
Tez gel anam tez gel görüş gününde
Tahammüle hal kalmadı garip gönlümde
***
İki kelimeyle anla derdimi
Feryat etsem duyuramam sesimi
Çok konuşsam dinletemem sözümü
Ölmeden göreydim yavrum yüzünü
Tez gel anam tez gel, gel, gel görüş gününde
Beklemeye hal kalmadı garip gönlümde
***
Tez gel anam tez gel görüş gününde
Tahammüle hal kalmadı garip gönlümde
Tez gel anam tez gel görüş gününde
Tahammüle hal kalmadı garip gönlümde (bahtı karalı)
***
Tez gel anam tez gel görüş gününde
Tahammüle hal kalmadı garip gönlümde
Tez gel anam tez gel görüş gününde
Tahammüle hal kalmadı garip gönlümde
-
Düştüm yine çağresiz
Gurbetin yollarına
Ne O resmini isterim
Ne selam gönder bana
***
Düştüm yine çağresiz
Gurbetin yollarına
Ne O resmini isterim
Ne selam gönder bana
***
Alıştım yokluğuna
Hasret nedir bilirim
Eğer yolum düşerse
Sanma Sana Gelirim
***
Alıştım yalnızlığa
Hasretliği bilirim
Eğer yolum düşerse
Sanma Sana Gelirim
***
Geçti artık sevgilim
Bir daha dönmem geri
Güldürmedin gözlerimi
Sevdiğim günden beri
***
Geçti artık bir tanem
Bir daha dönmem geri
Güldürmedin gözlerimi
Gördüğüm günden beri
***
Alıştım yokluğuna
Hasret nedir bilirim
Eğer yolum düşerse
Sanma Sana Gelirim
***
Alıştım yalnızlığa
Hasret nedir bilirim
Eğer yolum düşerse
Sanma Sana Gelirim
-
Varlığının tiryakisi
Yokluğunun delisiyim
Varlığının tiryakisi
Yokluğunun delisiyim
***
Beni senden mahrum etme
Gözlerinin hastasıyım
Beni senden mahrum etme
Gözlerinin hastasıyım
***
Sevgim yüce dağlar kadar
İçerimde volkan kaynar
Anlamazsın sen bebeğim
Sevdalılar beni anlar
***
Sevgim yüce dağlar kadar
İçerimde volkan kaynar
Anlamazsın sen bebeğim
Sevdalılar beni anlar
***
Reva mıdır harap olmak?
Aşkın ile her gün yanmak
Reva mıdır harap olmak?
Aşkın ile her gün yanmak
***
Gözyaşımdan başka nedir
Seni sevip sensiz olmak?
Izdıraptan başka nedir
Seni sevip sensiz olmak?
***
Sevgim yüce dağlar kadar
İçerimde volkan kaynar
Anlamazsın sen bebeğim
Sevdalılar beni anlar
***
Sevgim yüce dağlar kadar
İçerimde volkan kaynar
Anlamazsın sen bebeğim
Sevdalılar beni anlar
Candan seven beni anlar
Âşık olan beni anlar
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