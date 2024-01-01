Coşkun Sabah

Sultan Süleyman Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan süleyman'a kalmadı Böyle hiç bir kitap yazmaz *** Kaç sene oldu Zaman mı durdu Deniz hep öyle aynı Dünya değişmez *** Taş duvar aynı kaldı Ümit öylece kaldı da Ümit edeni söyle kim aldı *** Kaç devir geldi Kaç nesil geçti Yürek öyle sevdalı Yollar kavuşmaz *** Hasretin ne tadı kaldı Sabır öylece kaldı da Sabredeni söyle kim aldı *** Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz Dünya ne sana ne de bana kalmaz Sultan süleyman'a kalmadı Böyle hiç bir kitap yazmaz

Aldım Başımı Gidiyorum Her kelime yalan Her yürek vefasız Can üzgün perişan Can suskun kararsız *** Çek git diyor şeytan git sessiz sedasız Ve gittiğin zaman sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından *** Ben bu dünyadan dosttan düşmandan Aldım payımı gidiyorum Günahlarımla sevaplarımla Aldım başımı gidiyorum *** Git gide yüreğime ince bir sızı girse Gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum *** Ben bu hayattan aşktan sevdadan aldım payımı gidiyorum Günahlarımla sevaplarımla aldım başımı gidiyorum *** Her duygu yıpranmış her bakış anlamsız Can bıkmış usanmış Can çökmüş zamansız Çek git diyor şeytan Git sessiz sedasız Ve gittiğin zaman Sanma ki bir kal diyen çıkar ardından *** Ben bu dünyadan dosttan düşmandan aldım payımı gidiyorum Günahlarımla cevaplarımla aldım başımı gidiyorum Git gide yüreğime ince bir sızı girse gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum *** Ben bu hayattan aşktan sevdadan aldım payımı gidiyorum Günahlarımla sevaplarımla aldım başımı gidiyorum *** Ben bu hayattan aşktan sevdadan aldım payımı gidiyorum Günahlarımla sevaplarımla aldım başımı gidiyorum

Saklanma Aklanma anılar ardına sakın Anılar şeffaftır sen görünürsün Bir de ben arkamdan ışık alırsam Beni olduğumdan büyük görürsün *** Saklanma saklanma çıkmaz o sokak Saklanma bir duvarla son bulacak Saklanma saklanma bu muydu o aşk Saklanma bu aşka yazık olacak *** Saklanma şarkılar içine sakın Söylenir söylenir de bıkılırsın Bir şarkı bir şiir olsan Mısralar devrilir de yıkılırsın

Sende Yaram Var Gözümün ucuyla bakardım ya Hani kıyamazdım dokunmaya Öyle kırık dökük bir başıma Karar verdim bugün seni unutmaya Bilirsin kalandır terk eden aslında *** Ne anılar, ne acılar Bıraktım ardımda ne kırgın sabahlar Ne sevgiler, ne sevdalar Yaşarım gün doğdukça serde hayat var *** ne anılar, ne acılar İncitmem incinsem de sonsuz umutlar Ne kaygılar, ne kavgalar Unutmam affetsem de sen de yaram var

Söyleyemedim Nasıl da çabuk geçti o günler Koştum peşinden yetişemedim Güzel bir söz vardı dilimde Çok istedim söyleyemedim *** Seninle şöyle bir gün baş başa Konuşmak isterdim sevgimizden Umutlarla dolu tozpembe O güzel günlerimizden *** Sevgi miydi ne bitmek bilmeyen? Bir günü bile ayrı geçmeyen *** Ne sen o eski sen, ne ben o eski ben Biz miydik yoksa zaman mı değişen? Ne sen o eski sen, ne ben o eski ben Hani o gözler aşkla gülen? *** Çözülmeyen bir bilmece gibi Öyle zor ki anlamak seni Bilinmeyen şarkılar gibi Öyle zor ki söylemek seni *** Kararmayan bir günün sonunda, Son bulmayan bir aşkın yolunda Kaybolmak isterdim seninle Mutluluğun kollarında