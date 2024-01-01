Yolumu Bulurum Şarkı Sözleri
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Coşkun Sabah
Yolumu Bulurum
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Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan süleyman'a kalmadı
Böyle hiç bir kitap yazmaz
***
Kaç sene oldu
Zaman mı durdu
Deniz hep öyle aynı
Dünya değişmez
***
Taş duvar aynı kaldı
Ümit öylece kaldı da
Ümit edeni söyle kim aldı
***
Kaç devir geldi
Kaç nesil geçti
Yürek öyle sevdalı
Yollar kavuşmaz
***
Hasretin ne tadı kaldı
Sabır öylece kaldı da
Sabredeni söyle kim aldı
***
Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz
Dünya ne sana ne de bana kalmaz
Sultan süleyman'a kalmadı
Böyle hiç bir kitap yazmaz
-
Her kelime yalan
Her yürek vefasız
Can üzgün perişan
Can suskun kararsız
***
Çek git diyor şeytan git sessiz sedasız
Ve gittiğin zaman sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından
***
Ben bu dünyadan dosttan düşmandan
Aldım payımı gidiyorum
Günahlarımla sevaplarımla
Aldım başımı gidiyorum
***
Git gide yüreğime ince bir sızı girse
Gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum
***
Ben bu hayattan aşktan sevdadan aldım payımı gidiyorum
Günahlarımla sevaplarımla aldım başımı gidiyorum
***
Her duygu yıpranmış her bakış anlamsız
Can bıkmış usanmış
Can çökmüş zamansız
Çek git diyor şeytan
Git sessiz sedasız
Ve gittiğin zaman
Sanma ki bir kal diyen çıkar ardından
***
Ben bu dünyadan dosttan düşmandan aldım payımı gidiyorum
Günahlarımla cevaplarımla aldım başımı gidiyorum
Git gide yüreğime ince bir sızı girse gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum
***
Ben bu hayattan aşktan sevdadan aldım payımı gidiyorum
Günahlarımla sevaplarımla aldım başımı gidiyorum
***
Ben bu hayattan aşktan sevdadan aldım payımı gidiyorum
Günahlarımla sevaplarımla aldım başımı gidiyorum
-
-
Aklanma anılar ardına sakın
Anılar şeffaftır sen görünürsün
Bir de ben arkamdan ışık alırsam
Beni olduğumdan büyük görürsün
***
Saklanma saklanma çıkmaz o sokak
Saklanma bir duvarla son bulacak
Saklanma saklanma bu muydu o aşk
Saklanma bu aşka yazık olacak
***
Saklanma şarkılar içine sakın
Söylenir söylenir de bıkılırsın
Bir şarkı bir şiir olsan
Mısralar devrilir de yıkılırsın
-
Gözümün ucuyla bakardım ya
Hani kıyamazdım dokunmaya
Öyle kırık dökük bir başıma
Karar verdim bugün seni unutmaya
Bilirsin kalandır terk eden aslında
***
Ne anılar, ne acılar
Bıraktım ardımda ne kırgın sabahlar
Ne sevgiler, ne sevdalar
Yaşarım gün doğdukça serde hayat var
***
ne anılar, ne acılar
İncitmem incinsem de sonsuz umutlar
Ne kaygılar, ne kavgalar
Unutmam affetsem de sen de yaram var
-
Nasıl da çabuk geçti o günler
Koştum peşinden yetişemedim
Güzel bir söz vardı dilimde
Çok istedim söyleyemedim
***
Seninle şöyle bir gün baş başa
Konuşmak isterdim sevgimizden
Umutlarla dolu tozpembe
O güzel günlerimizden
***
Sevgi miydi ne bitmek bilmeyen?
Bir günü bile ayrı geçmeyen
***
Ne sen o eski sen, ne ben o eski ben
Biz miydik yoksa zaman mı değişen?
Ne sen o eski sen, ne ben o eski ben
Hani o gözler aşkla gülen?
***
Çözülmeyen bir bilmece gibi
Öyle zor ki anlamak seni
Bilinmeyen şarkılar gibi
Öyle zor ki söylemek seni
***
Kararmayan bir günün sonunda,
Son bulmayan bir aşkın yolunda
Kaybolmak isterdim seninle
Mutluluğun kollarında
-
Öyle çok üzüldüm ki ben
Neyi sevdiysem yarım
Ne çok istediysem az
Ayrılık alışkanlık biraz
***
Hayat kokusu bulurum
Sandım omuzunda uyurum
İnanmak isterken sevdiğine
Yük oldu sevdam, kalamam
***
Kalmak isterken giderim
Susmak isterken ağlarım
Sensiz de elbet yaşarım
Yolumu bulurum ben
***
Akmak isterken dururum
Uçmak isterken konarım
Sensiz de senle olmanın
Yolunu bulurum ben
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