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Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 1
Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 1 Şarkı Sözleri
Coşkun Sabah Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Coşkun Sabah Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Coşkun Sabah
Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 1
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Gidince anladım aşkın yalanmış
Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim
Gidince anladım aşkın yalanmış
Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim
***
Bir tahta masada adımız kalmış
Bir tahta masada adımız kalmış
Görünce gözyaşım aktı sevgilim
Görünce gözyaşım aktı sevgilim
Görünce gözyaşım aktı sevgilim
***
Katlanırdım bil ki en derin yasa
Kolunda yabancı biri olmasa
Katlanırdım bil ki en derin yasa
Kolunda yabancı biri olmasa
***
Ayağı kırılmış o tahta masa
Senden çok vefalı çıktı sevgilim
Ayağı kırılmış o tahta masa
Senden çok vefalı çıktı sevgilim
***
O masa özlemle hep bizi arar
Üstünde binlerce anılar saklar
O masa özlemle hep bizi arar
Üstünde binlerce anılar saklar
***
Sensiz gidemedim geçti haftalar
Sensiz gidemedim geçti haftalar
Masamız şimdi boş kaldı sevgilim
Masamız artık boş kaldı sevgilim
Masamız şimdi boş kaldı sevgilim
***
Katlanırdım bil ki en derin yasa
Kolunda yabancı biri olmasa
Katlanırdım bil ki en derin yasa
Kolunda yabancı biri olmasa
***
Ayağı kırılmış o tahta masa
Senden çok vefalı çıktı sevgilim
Ayağı kırılmış o tahta masa
Senden çok vefalı çıktı sevgilim
-
Günlerdir haber, almadım senden
Beni unutmaya yemin mi ettin?
Kalbime dökülür, yaşlar gözümden
Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Kalbime dökülür, yaşlar gözümden
Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Sen yoksun dilimde şarkılar suskun
Resimlerin mahsun, anılar mahsun
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Yakıyor içimi, sensiz umutlar
Çöküyor gönlüme, kara bulutlar
Kalbimde cevapsız binbir soru var
Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Kalbimde cevapsız binbir soru var
Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Sen yoksun dilimde şarkılar suskun
Resimler mahsun, anılar mahsun
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
Yemin mi ettin? yemin mi ettin?
-
Sevgilim, sevgilim
Bak yine şafak söküyor
Sevgilim, sevgilim
Bak yine sabah oluyor
***
Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın?
Belki de en güzel uykulardasın
Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın?
Belki de en tatlı uykulardasın
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Uykunu zamansız böldümse, affet
En güzel uykular birtanem sana
Yastığın gölgeme, ben, ben sana hasret
En tatlı uykular sevgilim sana
En güzel uykular sevgilim sana
***
Ah be sevgilim
Sevgilim
Inan ki, çok özledim seni
Sevgilim, sevgilim
Inan ki, çok özledim seni
***
Dışarda hafiften yağmurun sesi
Gözümde aşkımın hasret nöbeti
Dışarda hafiften yağmurun sesi
Gözümde aşkımın hasret nöbeti
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
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Her adım atışta yüreğim sızlar
Sensiz mahzun kaldı bizim sokaklar
Artık ne sen varsın, ne hatıralar
Sensiz bomboş kaldı bak bizim sokaklar
***
Artık ne sen varsın, ne hatıralar
Sensiz bomboş kaldı bak bizim sokaklar
***
Seninle el ele gezdiğim yerler
Seninle göz göze olduğum yerler
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
***
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
***
Adın kazılıdır sokak taşında
Görünür gibisin köşe başında
Bir gün düşeceğim yol ortasında
Mezarım olacak bizim sokaklar
***
Bir gün düşeceğim yol ortasında
Katilim olacak bizim sokaklar
***
Seninle el ele gezdiğim yerler
Seninle göz göze olduğum yerler
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
***
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
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