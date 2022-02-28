Okyanus & Best Of Şarkı Sözleri
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Coşkun Sabah
Okyanus & Best Of
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Bak gözlerime sanki konuşur gibi
Tut ellerimi tıpkı okşuyor gibi
Baktıkça sana ben hep ben oluyorum
Sev beni çok sev aşık oluyor gibi
***
Var mı böyle bir sevda sorarım herkese
Var mı böyle bir rüya sorarım gecelere
İste bizim aşkımız işte bizim sevdamız
Örnek olsun bu alemde tüm sevenlere
***
Geçti günlerim hasreti ekleyerek
Aşkına tutsak ümitle bekleyerek
Sensiz yasamak yaşanmamış gün demek
Seninle olmak bir omur bir düş demek
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Ne olur söyleyin sevenler bana
Ayrılmak kanun mu aşk kitabında
El ele tutuşup gezmeden daha
Zulüm etmek kanun mu aşk kitabında
***
Ümitlerim kırıldı gitti
Hayallerim yıkıldı bitti
Bu aşk beni benden etti
Sevdim sevdim bak ne hale geldim
***
Her seven sonunda düşüyor derde
Bu aş kitabının yazanı nerde
Elele tutuşup gezdiğim yerde
Terk etmek kanun mu aşk kitabında
***
Ümitlerim kırıldı gitti
Hayallerim yıkıldı bitti
Bu aşk beni benden etti
Sevdim sevdim bak ne hale geldim
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Dün gece seni düşündüm durdum
Hatıralarla avundum durdum
Seni yaşadım seni aradım
Sen benim için vazgeçilmezsin
***
Aşığım sana doyamıyorum
Ne de güzelsin bakamıyorum
Seni sevmeye kıyamıyorum
Bu ne büyük aşk anlamıyorum
***
Sel olsa yıllar kan olsa yaşlar
Sensiz soframda taş olsa aşlar
Unutmam seni yine severim
Alın yazımsın yemin ederim
***
Aşığım sana doyamıyorum
Ne de güzelsin bakamıyorum
Seni sevmeye kıyamıyorum
Bu ne büyük aşk anlamıyorum
-
Bu bir sevgi değil aşkın ötesi duygular
Taparcasına ölürcesine sevgiden öte duygular duygular
Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim
Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin
Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim
Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin
***
Beni unutma sensiz bırakma gel söz verelim yıllara yıllara
Beni unutma sensiz bırakma gel ant içelim yıllara yıllara
***
Anılar oldun hatıram oldun sevincim oldun şarkıma şarkıma
Daha ne olsun duygularımsın ekmeğim suyum aşımsın aşımsın
***
Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim
Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin
Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim
Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin
***
Beni unutma sensiz bırakma gel söz verelim yıllara yıllara
Beni unutma sensiz bırakma gel ant içelim yıllara yıllara
***
Beni unutma sensiz bırakma gel söz verelim yıllara yıllara
Beni unutma sensiz bırakma gel ant içelim yıllara yıllara
-
İlkbahara bekle beni demiştin
Hiç mi orda kış baharı bulmuyor?
Düşlerin mi yoksa sen mi değiştin?
Ayrılıktan aşka sıra gelmiyor
***
Okyanus mu iki şehrin arası?
Kaç saatlik yol ki şunun şurası?
***
O verdiğin ümitlerin süresi
Her nedense bitmek nedir bilmiyor
***
Gün kavuştu, ikindiye vakit dar
Bir öpüşten, dokunuştan ne çıkar?
Güzelliğin aşkın kadar aşikâr;
Mazeretin bu gerçeği silmiyor
-
Dinlediğim en güzel şarkılardasın
En güzel gülüşlerde bakışlardasın
Sen kalbimin sahibi kara sevdamsın
Kimseye benzemez sen bambaşkasın
***
Her halin öyle güzel hep sıcacıksın
İçimde yaşıyorsun benim aşkımsın
***
Seni sorsalar bana anlatılmazsın
Kimseye benzemez sen bambaşkasın
***
Sen her mevsim güneşsin çiçeksin dalsın
Gönlümün tek muradı büyük aşkımsın
Dilimden hiç düşmeyen en son şarkımsın
Kimseye benzemez sen bambaşkasın,
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