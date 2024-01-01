Coşkun Sabah

Yağdır Mevlam Su Çatlayan dudaklara sararan yapraklara Kuruyan topraklara yağdır mevlam su Alev saracak kadar yandım yanacak kadar Suya kanacak kadar yağdır mevlam su *** Toz duman savrulurken gül çimen kavrulurken Can tenden ayrılırken yağdır mevlam su Alev saracak kadar yandım yanacak kadar Suya kanacak kadar yağdır mevlam su *** Suya hasret güllere sana açık ellere Tutuşan gönüllere yağdır mevlam su Alev saracak kadar yandım yanacak kadar Suya kanacak kadar yağdır mevlam su

Bana Bir Düş Borçlusun Ft. Zara Hep açıktı gönül gözüm sana Hep açıktı şu kollarım Gelecek sanılan bir haber gibi Küçücüktü umutlarım *** Hep açıktı gönül gözüm sana Hep açıktı şu kollarım Gelecek sanılan bir haber gibi Küçücüktü umutlarım *** Kendime açtığım yolları bulamazken Arardım gözlerinde sonbaharı *** Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun *** Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın *** Kendime verdiğim sözleri tutamazken Bıraktım azalsın kışım baharım *** Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun *** Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Bana bir hayat bir de düş borçlusun

Diğer Yarım Ft. Tuvana Türkay Senden önce yoktu yalnızlığım Sen gidince geldi yanıma Bilmiyordum, nasıl bekler insan? Geceler nasıl hain? Günler nasıl düşman? *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar *** Herkes korur kalbini sır gibi Ellerimle verdim ben sana Anlamı yok, şimdi pişmanlığın Yine de içimdeki, bir ses sorar hâlâ *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar