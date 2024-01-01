Yalancı Yarim Şarkı Sözleri
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Coşkun Sabah
Yalancı Yarim
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Bir Şirin, bir Leyla, bir Aslı gibi
Gençliğin tadını alamıyorum
Bir berduş bir sarhoş bir ayyaş gibi
İçtiğim kadehi sayamıyorum
***
Yalancı, yalancı, yalancı yarim
Sevmiş bulundum seni, sevmez olaydım
***
Üzülüp ağlama gönül haline
Bir ateş yetişir dünya malına
Güvenme sevgilim güzelliğine
İntizarım tutar duyamıyorum
***
Sevgilim güvenme güzelliğine
İntizarım tutar duyamıyorum
***
Yalancı yalancı yalancı yarim
Sevmiş bulundum seni, sevmez olaydım