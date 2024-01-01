Coşkun Sabah

-
Yanarım aşkına can yar
De mene naz eylesen
Bu nazı sen mene yarim
Bu kadar az eylesen az
***
Görmüşem sevmişem isterem seni
Edim ne çare
Evlerinin dalı kaya
Kayadan bakarlar aya
***
Sensiz geçen günlerim yar
Gelmez hiçbir zaman saya
Görmüşem sevmişem isterem seni
Edim ne çare
-
Beklerim ama içim gidiyor
Ya boşa geçerse saatler
Anlamam asla nasıl veriyor
Utanmadan onca vaatler
***
Bir bilseydin her şeyim sendin
Neydi amacın, neydi ki derdin?
Bak sabır taşı çatladı, gördün
***
Beni bırak kendi hâlime
Sana bu hâlim zor gelir
Düşünürüm kendi kendime
Şu koca dünya dar gelir, of
***
Beni bırak kendi hâlime
Sana bu hâlim zor gelir
Düşünürüm kendi kendime
Şu koca dünya dar gelir
***
Beklerim ama içim gidiyor
Ya boşa geçerse saatler
Anlamam asla nasıl veriyor
Utanmadan onca vaatler
***
Bir bilseydin her şeyim sendin
Neydi amacın, neydi ki derdin?
Bak sabır taşı çatladı, gördün
***
Beni bırak kendi hâlime
Sana bu hâlim zor gelir
Düşünürüm kendi kendime
Şu koca dünya dar gelir, of
***
Beni bırak kendi hâlime
Sana bu hâlim zor gelir
Düşünürüm kendi kendime
Şu koca dünya dar gelir, of
***
Beni bırak kendi hâlime
Sana bu hâlim zor gelir
Düşünürüm kendi kendime
Şu koca dünya dar gelir, of
***
Beni bırak kendi hâlime
-
Yaklaş, tut elimden
Kaçtım elin elinden
Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz
Ah, ne olur insafa gel biraz
***
Yaklaş, tut elimden
Kaçtım elin elinden
Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz
Ah, ne olur insafa gel biraz
***
Yalnız kaldığım geceler berbat
Buna bir sen dayanırsın bilirim heyhat
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
Yaklaş, tut elimden
Kaçtım elin elinden
Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz
Ah, ne olur insafa gel biraz
***
Yaklaş, tut elimden
Kaçtım elin elinden
Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz
Ah, ne olur insafa gel biraz
***
Yalnız kaldığım geceler berbat
Buna bir sen dayanırsın bilirim heyhat
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır...
-
Yorulma, bir faydası yok artık
Aynı ben değilim ben, inanmam
Sonunda kahreden o gerçeği
Bana sen mi yaşattın, inanmam
***
Bu son senin suçun
Yansın şimdi için
Daha fazla üzme, git
Hadi git
***
Belki inanırdım
Aşkı hiç bilmesem
Bu aşk değil savaştı sanki
Galibi sen, sebebi de sen
***
Belki inanırdım
Aşkı hiç bilmesem
Bu aşk değil savaştı sanki
Galibi sen, sebebi de sen
***
Yorulma, bir faydası yok artık
Aynı ben değilim ben, inanmam
Sonunda kahreden o gerçeği
Bana sen mi yaşattın, inanmam
***
Bu son senin suçun
Yansın şimdi için
Daha fazla üzme, git
Hadi git
***
Belki inanırdım
Aşkı hiç bilmesem
Bu aşk değil savaştı sanki
Galibi sen, sebebi de sen
***
Belki inanırdım
Aşkı hiç bilmesem
Bu aşk değil savaştı sanki
Galibi sen, sebebi de sen
Galibi sen, sebebi de sen
***
Belki inanırdım
Aşkı hiç bilmesem
Bu aşk değil savaştı sanki
Galibi sen, sebebi de sen
-
Ner'deydim, nerelere geldim?
Kapı çaldı, sen diye uyandım
Biliyorsun seviyordum, böyle özür mü olur?
Hâlâ fonda gurur
***
Ner'deydim, nerelere geldim?
Kapı çaldı, sen diye uyandım
Biliyorsun seviyordum, böyle özür mü olur?
Hâlâ fonda gurur
***
Tatlı veda buna denir
Hiç uzatmadan, kırmadan
Biri giderse biri gelir
Yaşanır mı aşk olmadan?
***
Yok yere a canım esirin olamam
Bile bile senin ellerine kalamam
Yok yere a canım esirin olamam
Bile bile senin ellerine kalamam
Yok yere a canım esirin olamam
Bile bile senin ellerine kalamam
***
Ner'deydim, nerelere geldim?
Kapı çaldı, sen diye uyandım
Biliyorsun seviyordum, böyle özür mü olur?
Hâlâ fonda gurur
***
Tatlı veda buna denir
Hiç uzatmadan, kırmadan
Biri giderse biri gelir
Yaşanır mı aşk olmadan?
***
Yok yere a canım esirin olamam
Bile bile senin ellerine kalamam
Yok yere a canım esirin olamam
Bile bile senin ellerine kalamam
Yok yere a canım esirin olamam
Bile bile senin ellerine kalamam
-
İsteyince gönlünden çıkartıp atmak zor
Yoluna güller sersem yine olmuyor
Hani bi' laf dinlesen, hadi biraz dinlensen
Böyle haince gitmiyor
***
İsteyince gönlünden çıkartıp atmak zor
Yoluna güller sersem yine olmuyor
Hani bi' laf dinlesen, hadi biraz dinlensen
Böyle haince gitmiyor
***
Kimseye sorma, aynalarda yüzün
Bak nasıl duruyor yalancı gülüşün
Hatalarının farkına varırsan
Af dilersin belki beni bulursan
***
Unutmak tek adalet
İhanet, ne cesaret
Böyle gelmiş ama
Böyle giderse felaket
***
Unutmak tek adalet
İhanet, ne cesaret
Böyle gelmiş ama
Böyle giderse felaket
***
İsteyince gönlünden çıkartıp atmak zor
Yoluna güller sersem yine olmuyor
Hani bi' laf dinlesen, hadi biraz dinlensen
Böyle haince gitmiyor
***
İsteyince gönlünden çıkartıp atmak zor
Yoluna güller sersem yine olmuyor
Hani bi' laf dinlesen, hadi biraz dinlensen
Böyle haince gitmiyor
***
Kimseye sorma, aynalarda yüzün
Bak nasıl duruyor yalancı gülüşün
Hatalarının farkına varırsan
Af dilersin belki beni bulursan
***
Unutmak tek adalet
İhanet, ne cesaret
Böyle gelmiş ama
Böyle giderse felaket
***
Unutmak tek adalet
İhanet, ne cesaret
Böyle gelmiş ama
Böyle giderse felaket
***
Unutmak tek adalet
İhanet, ne cesaret
Böyle gelmiş ama
Böyle giderse felaket
-
Gel etme eyleme
Bana bir hâller oluyor anla
Gel etme eyleme
Düzelir her şey zamanla
***
Dayanmak zordur sandım
Yanılmışım gördüm
Çok zor değilmiş unutmak
Anladım
***
Seni yine sevemem, buna dayanamam
Sana köle olsam yine yaranamam
Biraz uzak olalım, belki de yarar
Gör bak o zaman kim kimi arar
***
Seni yine sevemem, buna dayanamam
Sana köle olsam yine yaranamam
Biraz uzak olalım, belki de yarar
Gör bak o zaman kim kimi arar
***
Gel etme eyleme
Bana bir hâller oluyor anla
Gel etme eyleme
Düzelir her şey zamanla
***
Dayanmak zordur sandım
Yanılmışım gördüm
Çok zor değilmiş unutmak
Anladım
***
Seni yine sevemem, buna dayanamam
Sana köle olsam yine yaranamam
Biraz uzak olalım, belki de yarar
Gör bak o zaman kim kimi arar
***
Seni yine sevemem
Seni yine sevemem, buna dayanamam
Sana köle olsam yine yaranamam
Biraz uzak olalım, belki de yarar
Gör bak o zaman kim kimi arar
***
Seni yine sevemem, buna dayanamam
Sana köle olsam yine yaranamam
Biraz uzak olalım, belki de yarar
Gör bak o zaman kim kimi arar
***
Seni yine sevemem, buna dayanamam
Sana köle olsam yine yaranamam
Biraz uzak olalım, belki de yarar
Gör bak o zaman kim kimi arar
-
Ya sus, hiç soru sorma
Ya da çık hayatımdan, günahım olma
Ya sus, kendini dinle
Yansın ateşler, kor olsun bırak teninde
***
Ben de istedim, ah, senin gibi
Bildim umutlarla sevişmeyi
Ama gel gör ki, canım, olmuyor
Sanki kimse aşka inanmıyor
***
Bırak tasalanmayı da hadi gel
Böyle bir an bir ömre bedel
Sen yaralı, ben yaralı
Değerimizi bilmediler
***
Bırak tasalanmayı da hadi gel
Böyle bir an bir ömre bedel
Sen yaralı, ben yaralı
Değerimizi bilmediler
***
Ya sus, hiç soru sorma
Ya da çık hayatımdan, günahım olma
Ya sus, kendini dinle
Yansın ateşler, kor olsun bırak teninde
***
Ben de istedim, ah, senin gibi
Bildim umutlarla sevişmeyi
Ama gel gör ki, canım, olmuyor
Sanki kimse aşka inanmıyor
***
Bırak tasalanmayı da hadi gel
Böyle bir an bir ömre bedel
Sen yaralı, ben yaralı
Değerimizi bilmediler
***
Bırak tasalanmayı da hadi gel
Böyle bir an bir ömre bedel
Sen yaralı, ben yaralı
Değerimizi bilmediler
***
Bırak tasalanmayı da hadi gel
Böyle bir an bir ömre bedel
Sen yaralı, ben yaralı
Değerimizi bilmediler
-
Ne akşamlara
Ne gecelere inan
Onlar giderler
Bir benim kalan
***
Susamış gönlüm
Bir küçük aşka
Senin yanında
Aşk bile başka
***
Anma adımı sevmeyeceksen
Bir yanım üşür, bir yanımda sen
Kölen olurum anlasan beni, yâr
***
Yalvarayım mı diz çöküp önünde?
Gözlerimden anla ne olur
Ecelim bile sanki elinde
Karardı dünyam, kurtar ne olur
***
Yalvarayım mı diz çöküp önünde?
Gözlerimden anla ne olur
Ecelim bile sanki elinde
Karardı dünyam, kurtar ne olur
***
Ne akşamlara
Ne gecelere inan
Onlar giderler
Bir benim kalan
***
Susamış gönlüm
Bir küçük aşka
Senin yanında
Aşk bile başka
***
Yalvarayım mı diz çöküp önünde?
Gözlerimden anla ne olur
Ecelim bile sanki elinde
Karardı dünyam, kurtar ne olur
***
Yalvarayım mı diz çöküp önünde?
Gözlerimden anla ne olur
Ecelim bile sanki elinde
Karardı dünyam, kurtar ne olur
***
Anma adımı sevmeyeceksen
Bir yanım üşür, bir yanımda sen
Kölen olurum anlasan beni, yâr
***
Yalvarayım mı diz çöküp önünde?
Gözlerimden anla ne olur
Ecelim bile sanki elinde
Karardı dünyam, kurtar ne olur
***
Yalvarayım mı diz çöküp önünde?
Gözlerimden anla ne olur
Ecelim bile sanki elinde
Karardı dünyam, kurtar ne olur
***
Yalvarayım mı diz çöküp önünde?
Gözlerimden anla ne olur
Ecelim bile sanki elinde
Karardı dünyam, kurtar ne olur
-
"Yasak" demişler, âlem şaşkın
Âdem Baba bile buna uymamış
Koparmış meyvesini aşkın
O bile aşka karşı koyamamış
***
Ben istersem benim olur
Uzun uzun düşünme
Geceler çok serin olur
Gir içeriye de üşüme
Gir içeriye de üşüme
***
Sen benim mutluluk hapım
Sarıl hadi, sar beni usulca
Sakın unutma çalarsa kapım
Çarşafları uç uca
Çarşafları uç uca
***
Sen benim mutluluk hapım
Sarıl hadi, sar beni usulca
Sakın unutma çalarsa kapım
Çarşafları uç uca
Çarşafları uç uca
***
"Yasak" demişler, âlem şaşkın
Âdem Baba bile buna uymamış
Koparmış meyvesini aşkın
O bile aşka karşı koyamamış
***
Ben istersem benim olur
Uzun uzun düşünme
Geceler çok serin olur
Gir içeriye de üşüme
Gir içeriye de üşüme
***
Sen benim mutluluk hapım
Sarıl hadi, sar beni usulca
Sakın unutma çalarsa kapım
Çarşafları uç uca
Çarşafları uç uca
***
Sen benim mutluluk hapım
Sarıl hadi, sar beni usulca
Sakın unutma çalarsa kapım
Çarşafları uç uca
Çarşafları uç uca
-
Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı
Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım
Dolu gözlerim yolu bulur
Sonu hep böyle mi olur?
Neden?
***
Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı
Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım
Dolu gözlerim yolu bulur
Sonu hep böyle mi olur?
***
Hani ağlamazdı deli yüreğim?
Neden almadın yanına?
Söyle, neden?
***
Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı
Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım
Dolu gözlerim yolu bulur
Sonu hep böyle mi olur?
Neden?
***
Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı
Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım
Dolu gözlerim yolu bulur
Sonu hep böyle mi olur?
***
Hani ağlamazdı deli yüreğim?
Neden almadın yanına?
Söyle, neden?
***
Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı
Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım
Dolu gözlerim yolu bulur
Sonu hep böyle mi olur?
Neden?
***
Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı
Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım
Dolu gözlerim yolu bulur
Sonu hep böyle mi olur?
***
Hani ağlamazdı deli yüreğim?
Neden almadın yanına?
Söyle, neden?
***
Sonu hep böyle mi olur?
Neden?