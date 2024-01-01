Coşkun Sabah

Bir gün kadar kısa gecem Günüm sensiz sensiz hecem Kal diyemem git diyemem Bekliyorum sev diyemem *** Bir dert biter biri başlar Gözümden süzülür yaşlar Saçlarıma düşer aklar Söyleyemem duy diyemem *** Yok olur anılar bitmez Geceler acılar dinmez Eriyor yüreğim hissetmez Bedenim seni hiç terketmez *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme *** Bir gün kadar kısa gecem Günüm sensiz sensiz hecem Kal diyemem git diyemem Bekliyorum sev diyemem *** Bir dert biter biri başlar Gözümden süzülür yaşlar Saçlarıma düşer aklar Söyleyemem duy diyemem *** Yok olur anılar bitmez Geceler acılar dinmez Eriyor yüreğim hissetmez Bedenim seni hiç terketmez *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma... Ne olur beni yangına itme *** Yorma yorma ne olur Yorma yorma ne olur Geri dön bırakıp beni gitme Ne olur beni yangına itme