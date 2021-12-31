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01

Güneye Doğru

Country 03:27
02

Aşk İçin Country

Country 03:27
03

Bizim İçin

Country 03:38
04

Eski Zamanlar

Country 03:17
05

Yüksek sesle

Country 03:05

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