Fırsat Bulsam Yare Varsam Şarkı Sözleri
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Cumhur Koca
Fırsat Bulsam Yare Varsam
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Fırsat bulsam, yâre varsam
Fırsat bulsam, yâre varsam
Biraz derdimi ona yansam
Aşk elinden halk dilinden
Kurtulamam her ne yapsam
***
Ah, ah, ah, yanıma gel
Sensin benim gönlüm' alan
Kimden kime şekva ede'm
***
Esrarımı söyleyemem
Esrarımı söyleyemem
Asla gönül eyleyemem
Hub meşrepli şivekârsın
Benim deyu peyleyemem
***
Ah, ah, ah, yanıma gel
Sensin benim gönlüm' alan
Kimden kime şekva ede'm