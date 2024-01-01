Güzel sana bir sözüm var Beni bir yol dinler misin Beni çölden çöle sürdün Sen Leyla'dan da güzelsin *** Güzel sana bir sözüm var Beni bir yol dinler misin Beni çölden çöle sürdün Sen Leyla'dan da güzelsin *** Aşık oldum için için Beklerim yar gelmez niçin Kerem yandı Aslı için Sen Aslı'dan da güzelsin *** Sana aşık olup geldim Sen aşk nedir bilmez misin Ferhat gibi dağlar deldim Sen Şirin'den de güzelsin *** Sana aşık olup geldim Sen aşk nedir bilmez misin Ferhat gibi dağlar deldim Sen Şirin'den de güzelsin *** Aşık oldum için için Beklerim yar gelmez niçin Kerem yandı Aslı için Sen Aslı'dan da güzelsin *** Ozan oldum sevgim sonsuz Yüreğimde bir heyecan Sazım bile suskun sensiz Gel kaçma gel bana ceylan *** Ozan oldum sevgim sonsuz Yüreğimde bir heyecan Sazım bile suskun sensiz Gel kaçma gel bana ceylan *** Aşık oldum için için Beklerim yar gelmez niçin Kerem yandı Aslı için Sen Aslı'dan da güzelsin