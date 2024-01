Cüneyt Tek

Gidersen bugün bu evden Bu can, bu hayat düşer gözümden Ben sana deli divane aşığım *** Canıma yapışmışken bu deli hasretin Ben sensiz, sevgisiz söyle yar, nasıl edeyim Canıma yapışmışken bu deli hasretin Ben sensiz, sevgisiz söyle yar nasıl edeyim *** Gidersen bugün bu evden Bu can, bu hayat düşer gözümden Ben sana deli divane aşığım *** Üzersem, bir gün kıyarsam Verdiğim sözden cayarsam Alsın bu canı Allah'ım, razıyım *** Aşkım sensiz yaşayamam Taşıyamam bu canı Son darbe tek kurşunla Bitiririm acımı *** Gidersen bugün bu evden Bu can, bu hayat düşer gözümden Ben sana deli divane aşığım *** Üzersem, bir gün kıyarsam Verdiğim sözden cayarsam Alsın bu canı Allah'ım, razıyım *** Canıma yapışmışken bu deli hasretin Ben sensiz, sevgisiz söyle yar, nasıl edeyim Canıma yapışmışken bu deli hasretin Ben sensiz, sevgisiz söyle yar, nasıl edeyim *** Gidersen bugün bu evden Bu can, bu hayat düşer gözümden Ben sana deli divane aşığım *** Üzersem, bir gün kıyarsam Verdiğim sözden cayarsam Alsın bu canı Allah'ım, razıyım *** Aşkım sensiz yaşayamam Taşıyamam bu canı Son darbe tek kurşunla Bitiririm acımı *** Gidersen bugün bu evden Bu can, bu hayat düşer gözümden Ben sana deli divane aşığım *** Üzersem, bir gün kıyarsam Verdiğim sözden cayarsam Alsın bu canı Allah'ım, razıyım

Tedirginim ve çok yorgun Kaçıp kurtulmam lazım buralardan Tedirginim ve çok yorgun Kaçıp kurtulmam lazım buralardan *** Yar bana sırt çevirmiş Hasretler yüzü dönmüş Kaçıp kurtulmam lazım İstanbul'dan *** Yar bana sırt çevirmiş Hasretler yüzü dönmüş Kaçıp kurtulmam lazım İstanbul'dan *** Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar Yar aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar Sana yar dedim, söyle, bundan daha ötesi mi var *** Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar Yar aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar Sana yar dedim, söyle, bundan daha ötesi mi var *** Tedirginim ve çok yorgun Kaçıp kurtulmam lazım buralardan Tedirginim ve çok yorgun Kaçıp kurtulmam lazım buralardan *** Yar bana sırt çevirmiş Hasretler yüzü dönmüş Kaçıp kurtulmam lazım İstanbul'dan *** Yar bana sırt çevirmiş Hasretler yüzü dönmüş Kaçıp kurtulmam lazım İstanbul'dan *** Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar Yar aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar Sana yar dedim, söyle, bundan daha ötesi mi var *** Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar Yar aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar Sana yar dedim, söyle, bundan daha ötesi mi var *** Bir türlü aklım almıyor (Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar) O sebepsiz suskun gidişini Hani bir şeyler söyleseydin (Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar) Belki bu kadar acımazdı kalbim *** Sevsen, bu kadar sessiz kalır mıydın yar Her zoru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yar (Yar aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar) Aşk kolay değil, bir gün anlarsın yar Sana yar dedim, söyle, bundan daha ötesi mi var