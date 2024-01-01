Kurşun Şarkı Sözleri
Cüneyt Tek Kurşun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cüneyt Tek Kurşun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kurşun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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delidir ne yapsa yeridir dedim
sen üzülme diye
üstüne üstüne yaptın hatayı
gör bakalım sende
***
bahse girerim dönmeyi düşündüğünü
aşkından eriyip bin kez öldüğünü
bahse girerim dönmeyi düşündüğünü
aşkından eriyip bin kez öldüğünü
***
düşünüyorsun yanılıyorsun
galiba sen biraz geç anlıyorsun
düşünüyorsun yanılıyorsun
galiba sen biraz geç anlıyorsun
***
delidir ne yapsa yeridir dedim
sen üzülme diye
üstüne üstüne yaptın hatayı
gör bakalım sende
***
bahse girerim dönmeyi düşündüğünü
aşkından eriyip bin kez öldüğünü
bahse girerim dönmeyi düşündüğünü
aşkından eriyip bin kez öldüğünü
-
Dünya yıkılsa üzerime
Son sözüm yine iki kelime
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım..
***
Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var.
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir
Kadın var.
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım yaralarımsın
Senden başka kimim var
***
Yemin verdim gitmem bir yere
Taş olup kırılsam bin kere
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım
***
Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var.
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var.
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım yaralarımsın
Senden başka kimim var
-
Bu kadarı yeter demek mi?
Yada risk almak gerek mi?
Sere serpe yılmak mı?
Sözün arkasında durmak mı?
***
Alim olmak mı? Zalim olmak mı?
Berduş olmak mı? söyle...
Bencil olmak mı? Bizce durmak mı?
Sessiz olmak mı? sence...
***
Hayat kimseye kırmızı kurdele takmıyor..
Boş ver aşk soylu asil zengin ayrımı yapmıyor..
***
Tenekeden bir kalbe ne yapsam
Altına dönmez aşık olmazsan
Tenekeden bi kalbe ne yapsam
Altına dönmez aşık olmazsan
***
Neyi verdiysen onu alıcaksın
Dikeni de gülü de bizim
Neyi verdiysen onu alıcaksın
Dikeni de gülü de bizim
-
önce telefonunu sildim rehberden
sonra ağır ağır çektiğin tüm mesajlarını
önce telefonunu sildim rehberden
sonra ağır ağır çektiğin tüm mesajlarını
***
bide aklımdan çıkarsam seni
kalbimden söküp atsam
ama olmuyor yapamıyorum papatyam
bide aklımdan çıkarsam seni
kalbimden söküp atsam
ama olmuyor yapamıyorum papatyam
***
benim hayalim gelin almaktı telli duvaklı
gittiğin o gün bugün gözlerim ağlamaklı
benim hayalim gelin almaktı telli duvaklı
gittiğin o gün bugün çiçekler ağlamaklı
***
benim hayalim gelin almaktı telli duvaklı
gittiğin o gün bugün gözlerim ağlamaklı
benim hayalim gelin almaktı telli duvaklı
gittiğin o gün bugün çiçekler ağlamaklı
-
Bir demet gül verecek bir sevgilim olmadı
Yalnızlığım inat etti peşimi bırakmadı
Aşkın gözleri körmüş kulakları sağır
Bağır bağır bağırdım
Sesim aşka ulaşmadı
***
Bizi bizden alan
Bizi anlamayan
Kalbi taş olmuş insanları
Yalan aşkları kandıranları
Bizden uzak tut Tanrım
***
Bizi bizden alan
Bizi anlamayan
O sefil günahkârları
Yalan aşkları
İnsanları kandıranları
Bizden uzak tut tanrım
***
Bu kalpsizleri
Koy çuvala
Sallaya, sallaya vur duvara
***
Bu hainleri koy çuvala
Hadi vur hadi vur
Hadi vur vur vur duvara
-
3 yanlış 1 doğru hatalar diz boyu
Gerçek bu yalan söyleyemem
İki aşk arasındayım
Affet beni Allahım
Bu gerçeği artık gizleyemem,
***
İçimde sessiz çığlıkların
Evlilerde sever inkar etmeliyim
Bir yanda aşkım bir yanda yuvam
Ne yardan geçerim
Ne de onsuz gülerim
***
çırpınan bir can iki yol ayrımı
Sabır bana allahım sabır sona vardı
3 yalnış 1 doğru hatalar diz boyu
Gerçek bu yalan söyleyemem
***
İki aşk arasındayım
Affet beni allahım
Bu gerçeği artık gizleyemem,
İçimde sessiz çığlıkların
Evlilerde sever inkar etmeliyim
Bir yanda aşkım bir yanda yuvam
Ne yardan geçerim
Ne de onsuz gülerim
çırpınan bir can iki yol ayrımı
Sabır bana allahım sabır sona vardı
-
Söylemekten aciziz sevmek neden korkutsun bizi
Söylemekten aciziz sevmek neden korkutsun bizi
En büyük hüzne yol açan eksiklik ömrün aşksız geçmesi
Sonumu aşkın elinden olsun aşktır yalanların en güzeli
***
Yalan yalanda olsa söyle seni seviyorum de
Yalan içimde bir yılan aşkın
Yalan yalanda olsa söyle seni seviyorum de
Yalan içimde bir yılan aşkın
***
Söylemekten aciziz sevmek neden korkutsun bizi
Söylemekten aciziz sevmek neden korkutsun bizi
En büyük hüzne yol açan eksiklik ömrün aşksız geçmesi
Sonumu aşkın elinden olsun aşktır yalanların en güzeli
***
Yalan yalanda olsa söyle seni seviyorum de
Yalan içimde bir yılan aşkın
Yalan yalanda olsa söyle seni seviyorum de
Yalan içimde bir yılan aşkın
-
sen unut çok kolaysa sen unut
diyorsun bende kalmadıki hiç umut
kızılca kıyametmiş aşk yokluğunla
çok soğuk bi savaş
alacak canımı yavaş yavaş
***
unutmayacak bu kalbim unutmayacak
can çıkıcak ,canımdan aşkın kalacak
kaderim buymuş meğer ,gidişin ölüme eş değer
söz verdi bu gözlerim sensiz bakmayacak
***
unutmayacak bu kalbim unutmayacak
can çıkıcak ,canımdan aşkın kalacak
kaderim buymuş meğer ,gidişin ölüme eş değer
söz verdi bu gözlerim sensiz bakmayacak
-
çınar idim köküm sendin
her derdimde yüküm sendin
sılam idin göçüm sendin
gurbet eller yalan mıydı
***
duyulmadı haykırışım
sele karıştı gözyaşım
sendin benim tuzum aşım
ağız tadım yalan mıydı
***
hasretine göğüs gerdim
bir dağ değil bin dağ deldim
yıllar yılı beklediğim
senin için yalan mıydı
***
mutluluğu çok gören sen
dert kozasını ören sen
ben bir volkan tez sönen sen
sıcaklığın yalanmıydı
***
mutluluğu çok gören sen
dert kozasını ören sen
ben bir volkan tez sönen sen
sıcaklığın yalan mıydı
***
çınar idim köküm sendin
her derdimde yüküm sendin
sılam idin göçüm sendin
gurbet eller yalan mıydı
***
duyulmadı haykırışım
sele karıştı gözyaşım
sendin benim tuzum aşım
agız tadım yalanmıydı
***
hasretine göğüs gerdim
bir dağ degil bin dağ deldim
yıllar yılı beklediğim
senin için yalan mıydı
***
mutluluğu çok gören sen
dert kozasını ören sen
ben bir volkan tez sönen sen
sıcaklığın yalan mıydı
-
istanbuldayım baba
ortaköyde bir çay bahçesi
sıcak bir çay demle
sözlerin ezberimde
gül veren elde
hep biraz güzel kokular olur oğlum
ağrıyan bir kalp acılarla dolurdur
acılarla doludur.
***
baba ellerim aynı senin gibi
çayı demledim sevdiğin gibi
sen gittin ben deli gibi
seni çok özlüyorum
***
sert bakışlı gülen adam
benim babam
adı İrfan
soyadı sözütek
azmı balığa giderdik karataşta ,tuzlada
sonra bayram günleri
cebimde bayram şekerleri
çayı öyle severdi
hele dök ordan bir çay
demli olsun doldur doldur
***
sert bakışlı gülen adam
benim babam
adı ifran
soyadı sözütek
***
büyüdüm sandım nasıl yanıldım
çocuklar hiç büyümezmiş baba
büyüdüm sandım yeni farkına vardım
baba
ben küçük oğlunum hala
***
baba ellerim aynı senin gibi
çayı demledim sevdiğin gibi
sen gittin ben deli gibi
seni çok özlüyorum
-
Manasını yitirmiş bir cümleyim öyle bomboş
Kalbim bırak ağlasın ruhum aptal bi sarhoş
Yine gönder acıları ben çekerim tüm kahrını
Yeterki sen üzülme
***
Offf ofoffff
Severim ben
***
Offf ofoffff
Ölürüm ben
***
Offf ofoffff
Biterim ben
***
Sen üzülme
Sana bişey olmasın