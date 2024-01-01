Cüneyt Tek

Uzaklardan geldim bayan yorgunum Bir fincan sıcak kahve Belki dağılır uykum Yalnızım yalnızlıktan da yoruldum Anlatsam dinler misin *** Bir sevdiğim vardı adı bende saklı Gonca bir gül gibi Narin ve alımlı Herşey çok güzeldi birden rüya bitti Sustum ve sadece sustum *** Bak bana sadece bak ve anla Sen koy ismini hadi sen çiz kaderimi Sen bu yorgun kalbime son liman

Efkar bastı gönlüme yine Yine tutsağım gözlerine Kader ayırdı diye aaahh Yine moralim bozuk Kader ayırdı diye aaahh Yine moralim bozuk Efkar bastı gönlüme yine Yine tutsağım gözlerine Kader ayırdı diye aaahh Yine moralim bozuk Kader ayırdı diye aaahh Yine moralim bozuk Seni görmediğim için Senden olmadığım için Seni sarmadığım için Moralim bozuk Gözlerden akan yaşlar Yalnızlık geldi başa Mevsimler doldu taşar Moralim bozuk Her şeye kader ile Maziye keder ile Yıllarım heder ile Moralim bozuk Moralim bozuk Geçmez günler geceler geçmez Seçmez mutluluk beni seçmez Bir tek resmin bile yetmez aahh Yine moralim bozuk Bir tek resmin bile yetmez aahh Yine moralim bozuk Geçmez günler geceler geçmez Seçmez mutluluk beni seçmez Bir tek resmin bile yetmez aahh Yine moralim bozuk Bir tek resmin bile yetmez aahh Yine moralim bozuk Seni görmediğim için Senden olmadığım için Seni sarmadığım için Moralim bozuk Gözlerden akan yaşlar Yalnızlık geldi başa Mevsimler doldu taşar Moralim bozuk Her şeye kader ile Maziye keder ile Yıllarım heder ile Moralim bozuk Moralim bozuk Moralim bozuk