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7/24 Dinle Sevdam

Sevdam Şarkı Sözleri

Cüneyt Tek Sevdam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cüneyt Tek Sevdam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cüneyt Tek

Cüneyt Tek

Sevdam

  • Bayan

  • Moralim Bozuk

  • Aşığım Sana

  • Sevdam

  • Ben Bu Hallere

  • İnanmıyorum

  • Sarhoş

  • Yandım

  • Sevmeyeceğim

  • Gördüm

  • Lanet Olsun

  • İhtiyar

  • Yanarım

  • Cevriye

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