Cüneyt Tek

Sevdam Şarkı Sözleri
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Uzaklardan geldim bayan yorgunum
Bir fincan sıcak kahve
Belki dağılır uykum
Yalnızım yalnızlıktan da yoruldum
Anlatsam dinler misin
***
Bir sevdiğim vardı adı bende saklı
Gonca bir gül gibi
Narin ve alımlı
Herşey çok güzeldi birden rüya bitti
Sustum ve sadece sustum
***
Bak bana sadece bak ve anla
Sen koy ismini hadi sen çiz kaderimi
Sen bu yorgun kalbime son liman
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Efkar bastı gönlüme yine
Yine tutsağım gözlerine
Kader ayırdı diye aaahh
Yine moralim bozuk
Kader ayırdı diye aaahh
Yine moralim bozuk
Efkar bastı gönlüme yine
Yine tutsağım gözlerine
Kader ayırdı diye aaahh
Yine moralim bozuk
Kader ayırdı diye aaahh
Yine moralim bozuk
Seni görmediğim için
Senden olmadığım için
Seni sarmadığım için
Moralim bozuk
Gözlerden akan yaşlar
Yalnızlık geldi başa
Mevsimler doldu taşar
Moralim bozuk
Her şeye kader ile
Maziye keder ile
Yıllarım heder ile
Moralim bozuk
Moralim bozuk
Geçmez günler geceler geçmez
Seçmez mutluluk beni seçmez
Bir tek resmin bile yetmez aahh
Yine moralim bozuk
Bir tek resmin bile yetmez aahh
Yine moralim bozuk
Geçmez günler geceler geçmez
Seçmez mutluluk beni seçmez
Bir tek resmin bile yetmez aahh
Yine moralim bozuk
Bir tek resmin bile yetmez aahh
Yine moralim bozuk
Seni görmediğim için
Senden olmadığım için
Seni sarmadığım için
Moralim bozuk
Gözlerden akan yaşlar
Yalnızlık geldi başa
Mevsimler doldu taşar
Moralim bozuk
Her şeye kader ile
Maziye keder ile
Yıllarım heder ile
Moralim bozuk
Moralim bozuk
Moralim bozuk
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