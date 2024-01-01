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7/24 Dinle Kurşun

Kurşun Şarkı Sözleri

Cüneyt Tek Kurşun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cüneyt Tek Kurşun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kurşun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cüneyt Tek

Cüneyt Tek

Kurşun

  • Çuval

  • Kurşun

  • Teneke

  • Papatya

  • Evliler de Sever

  • Yalan

  • Unutmayacak

  • Bahse Girerim

  • Yalan mıydı

  • Baba - Sözütek

  • Sen Üzülme

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