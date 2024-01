Cüneyt Tek

Dünya yıkılsa üzerime Son sözüm yine iki kelime Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım.. *** Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var. Unutma her erkeği Diz çöktüren bir Kadın var. Olmazsa olmazımsın Gözyaşım yaralarımsın Senden başka kimim var *** Yemin verdim gitmem bir yere Taş olup kırılsam bin kere Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım *** Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var. Unutma her erkeği Diz çöktüren bir kadın var. Olmazsa olmazımsın Gözyaşım yaralarımsın Senden başka kimim var

Bu şarkıyı senin için yazdım ben Bakkaldan sakız alırken duy diye Gülümse senin için yazılmış bu ezgiye Bu şarkıyı senin için yazdım ben *** Dağlarda Ferhat gibi, çöllerde mecnun gibi En çok da kendim gibi sevdim ben Dağlarda Ferhat gibi çöllerde mecnun gibi Aslında kendim gibi sevdim ben *** Her çalan şarkıda senden bir şeyler var Her sabah aklımda güzel yüzün var Her yağan yağmurda her düşen yaprakta Her zaman her yerde senin adın var *** Hey ya heyya heyya hey ya heyya heyya Hey ya heyya heyya züleyha