Cüneyt Tek

Papatya önce telefonunu sildim rehberden sonra ağır ağır çektiğin tüm mesajlarını önce telefonunu sildim rehberden sonra ağır ağır çektiğin tüm mesajlarını *** bide aklımdan çıkarsam seni kalbimden söküp atsam ama olmuyor yapamıyorum papatyam bide aklımdan çıkarsam seni kalbimden söküp atsam ama olmuyor yapamıyorum papatyam *** benim hayalim gelin almaktı telli duvaklı gittiğin o gün bugün gözlerim ağlamaklı benim hayalim gelin almaktı telli duvaklı gittiğin o gün bugün çiçekler ağlamaklı *** benim hayalim gelin almaktı telli duvaklı gittiğin o gün bugün gözlerim ağlamaklı benim hayalim gelin almaktı telli duvaklı gittiğin o gün bugün çiçekler ağlamaklı

Kurşun Dünya yıkılsa üzerime Son sözüm yine iki kelime Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım.. *** Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var. Unutma her erkeği Diz çöktüren bir Kadın var. Olmazsa olmazımsın Gözyaşım yaralarımsın Senden başka kimim var *** Yemin verdim gitmem bir yere Taş olup kırılsam bin kere Otur kalbimin üzerine Öyle kal aşkım *** Tenden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var. Unutma her erkeği Diz çöktüren bir kadın var. Olmazsa olmazımsın Gözyaşım yaralarımsın Senden başka kimim var

Teneke Bu kadarı yeter demek mi? Yada risk almak gerek mi? Sere serpe yılmak mı? Sözün arkasında durmak mı? *** Alim olmak mı? Zalim olmak mı? Berduş olmak mı? söyle... Bencil olmak mı? Bizce durmak mı? Sessiz olmak mı? sence... *** Hayat kimseye kırmızı kurdele takmıyor.. Boş ver aşk soylu asil zengin ayrımı yapmıyor.. *** Tenekeden bir kalbe ne yapsam Altına dönmez aşık olmazsan Tenekeden bi kalbe ne yapsam Altına dönmez aşık olmazsan *** Neyi verdiysen onu alıcaksın Dikeni de gülü de bizim Neyi verdiysen onu alıcaksın Dikeni de gülü de bizim

Çuval Bir demet gül verecek bir sevgilim olmadı Yalnızlığım inat etti peşimi bırakmadı Aşkın gözleri körmüş kulakları sağır Bağır bağır bağırdım Sesim aşka ulaşmadı *** Bizi bizden alan Bizi anlamayan Kalbi taş olmuş insanları Yalan aşkları kandıranları Bizden uzak tut Tanrım *** Bizi bizden alan Bizi anlamayan O sefil günahkârları Yalan aşkları İnsanları kandıranları Bizden uzak tut tanrım *** Bu kalpsizleri Koy çuvala Sallaya, sallaya vur duvara *** Bu hainleri koy çuvala Hadi vur hadi vur Hadi vur vur vur duvara

Evliler de Sever 3 yanlış 1 doğru hatalar diz boyu Gerçek bu yalan söyleyemem İki aşk arasındayım Affet beni Allahım Bu gerçeği artık gizleyemem, *** İçimde sessiz çığlıkların Evlilerde sever inkar etmeliyim Bir yanda aşkım bir yanda yuvam Ne yardan geçerim Ne de onsuz gülerim *** çırpınan bir can iki yol ayrımı Sabır bana allahım sabır sona vardı 3 yalnış 1 doğru hatalar diz boyu Gerçek bu yalan söyleyemem *** İki aşk arasındayım Affet beni allahım Bu gerçeği artık gizleyemem, İçimde sessiz çığlıkların Evlilerde sever inkar etmeliyim Bir yanda aşkım bir yanda yuvam Ne yardan geçerim Ne de onsuz gülerim çırpınan bir can iki yol ayrımı Sabır bana allahım sabır sona vardı

Yalan Söylemekten aciziz sevmek neden korkutsun bizi Söylemekten aciziz sevmek neden korkutsun bizi En büyük hüzne yol açan eksiklik ömrün aşksız geçmesi Sonumu aşkın elinden olsun aşktır yalanların en güzeli *** Yalan yalanda olsa söyle seni seviyorum de Yalan içimde bir yılan aşkın Yalan yalanda olsa söyle seni seviyorum de Yalan içimde bir yılan aşkın *** Söylemekten aciziz sevmek neden korkutsun bizi Söylemekten aciziz sevmek neden korkutsun bizi En büyük hüzne yol açan eksiklik ömrün aşksız geçmesi Sonumu aşkın elinden olsun aşktır yalanların en güzeli *** Yalan yalanda olsa söyle seni seviyorum de Yalan içimde bir yılan aşkın Yalan yalanda olsa söyle seni seviyorum de Yalan içimde bir yılan aşkın

Unutmayacak sen unut çok kolaysa sen unut diyorsun bende kalmadıki hiç umut kızılca kıyametmiş aşk yokluğunla çok soğuk bi savaş alacak canımı yavaş yavaş *** unutmayacak bu kalbim unutmayacak can çıkıcak ,canımdan aşkın kalacak kaderim buymuş meğer ,gidişin ölüme eş değer söz verdi bu gözlerim sensiz bakmayacak *** unutmayacak bu kalbim unutmayacak can çıkıcak ,canımdan aşkın kalacak kaderim buymuş meğer ,gidişin ölüme eş değer söz verdi bu gözlerim sensiz bakmayacak

Bahse Girerim delidir ne yapsa yeridir dedim sen üzülme diye üstüne üstüne yaptın hatayı gör bakalım sende *** bahse girerim dönmeyi düşündüğünü aşkından eriyip bin kez öldüğünü bahse girerim dönmeyi düşündüğünü aşkından eriyip bin kez öldüğünü *** düşünüyorsun yanılıyorsun galiba sen biraz geç anlıyorsun düşünüyorsun yanılıyorsun galiba sen biraz geç anlıyorsun *** delidir ne yapsa yeridir dedim sen üzülme diye üstüne üstüne yaptın hatayı gör bakalım sende *** bahse girerim dönmeyi düşündüğünü aşkından eriyip bin kez öldüğünü bahse girerim dönmeyi düşündüğünü aşkından eriyip bin kez öldüğünü

Yalan mıydı çınar idim köküm sendin her derdimde yüküm sendin sılam idin göçüm sendin gurbet eller yalan mıydı *** duyulmadı haykırışım sele karıştı gözyaşım sendin benim tuzum aşım ağız tadım yalan mıydı *** hasretine göğüs gerdim bir dağ değil bin dağ deldim yıllar yılı beklediğim senin için yalan mıydı *** mutluluğu çok gören sen dert kozasını ören sen ben bir volkan tez sönen sen sıcaklığın yalanmıydı *** mutluluğu çok gören sen dert kozasını ören sen ben bir volkan tez sönen sen sıcaklığın yalan mıydı *** çınar idim köküm sendin her derdimde yüküm sendin sılam idin göçüm sendin gurbet eller yalan mıydı *** duyulmadı haykırışım sele karıştı gözyaşım sendin benim tuzum aşım agız tadım yalanmıydı *** hasretine göğüs gerdim bir dağ degil bin dağ deldim yıllar yılı beklediğim senin için yalan mıydı *** mutluluğu çok gören sen dert kozasını ören sen ben bir volkan tez sönen sen sıcaklığın yalan mıydı

Baba - Sözütek istanbuldayım baba ortaköyde bir çay bahçesi sıcak bir çay demle sözlerin ezberimde gül veren elde hep biraz güzel kokular olur oğlum ağrıyan bir kalp acılarla dolurdur acılarla doludur. *** baba ellerim aynı senin gibi çayı demledim sevdiğin gibi sen gittin ben deli gibi seni çok özlüyorum *** sert bakışlı gülen adam benim babam adı İrfan soyadı sözütek azmı balığa giderdik karataşta ,tuzlada sonra bayram günleri cebimde bayram şekerleri çayı öyle severdi hele dök ordan bir çay demli olsun doldur doldur *** sert bakışlı gülen adam benim babam adı ifran soyadı sözütek *** büyüdüm sandım nasıl yanıldım çocuklar hiç büyümezmiş baba büyüdüm sandım yeni farkına vardım baba ben küçük oğlunum hala *** baba ellerim aynı senin gibi çayı demledim sevdiğin gibi sen gittin ben deli gibi seni çok özlüyorum