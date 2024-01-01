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Gidersen Şarkı Sözleri

Cüneyt Tek Gidersen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cüneyt Tek Gidersen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gidersen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cüneyt Tek

Cüneyt Tek

Gidersen

  • Son Kez

  • Gidersen

  • Jandarma

  • Yar

  • Bir Kadın

  • Rüya

  • Ağaran Saçlar

  • Aşık Olmam Lazım

  • Bayan

  • Darmadağın

  • Yüz Milyar

  • Yandım

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