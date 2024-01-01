Я видел тех, кто падал и тех, кто полетели. А жизнь она ведь правда похожа на качели, Где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. *** Я уже теряю под ногами почву, Ведь любовь нас окрыляет - это точно. Снова на краю мира я стою, Ты не услышишь, но я для тебя пою. *** Поцелуй твой французский Валит с ног, словно выстрел. Ну и где твои чувства? Ты ушла по-английски. *** Я напишу тебе песню, спою под гитару, Ты же знаешь, я здесь, я всегда буду рядом. Остальное - не важно, остальное - пустое, Все мечты запускаем в это небо ночное. *** Может это дежавю, может быть я просто сплю, Растворяются в тумане все мои слова "люблю" Но, отмотав время назад, Я бы снова сделал это шаг. *** Твоё "навсегда" слишком быстро закончилось, Будто целый мир вдруг настроили против нас. Кажется, теперь между нами стоит стена, Кто я без тебя? Кто же я без тебя? *** Тебя не забыть мне, сколько бы я не пытался. Не разбить то, что уже давно на части. Это пламя погасло, сорваны маски, Но по-другому лишь в сказках