Potseluy Şarkı Sözleri
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Я видел тех, кто падал и тех, кто полетели.
А жизнь она ведь правда похожа на качели,
Где мы сидели парой, молчали и смотрели.
Я помню эти взгляды, твои глаза блестели.
***
Я уже теряю под ногами почву,
Ведь любовь нас окрыляет - это точно.
Снова на краю мира я стою,
Ты не услышишь, но я для тебя пою.
***
Поцелуй твой французский
Валит с ног, словно выстрел.
Ну и где твои чувства?
Ты ушла по-английски.
***
Я напишу тебе песню, спою под гитару,
Ты же знаешь, я здесь, я всегда буду рядом.
Остальное - не важно, остальное - пустое,
Все мечты запускаем в это небо ночное.
***
Может это дежавю, может быть я просто сплю,
Растворяются в тумане все мои слова "люблю"
Но, отмотав время назад,
Я бы снова сделал это шаг.
***
Твоё "навсегда" слишком быстро закончилось,
Будто целый мир вдруг настроили против нас.
Кажется, теперь между нами стоит стена,
Кто я без тебя? Кто же я без тебя?
***
Тебя не забыть мне, сколько бы я не пытался.
Не разбить то, что уже давно на части.
Это пламя погасло, сорваны маски,
Но по-другому лишь в сказках