Yunost Şarkı Sözleri
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Звук поставим на всю и соседи не спят
Кто под нами внизу, вы простите меня
А потом о любви говорить до утра
Это юность моя, это юность моя
***
Знаю, мы сегодня точно не уснём
Знаю, будем до утра смотреть на звёзды
Тебя греют мои руки и костёр
Так красиво поднимает искры в воздух
***
Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат
Кто был со мной до конца, с теми ни шагу назад
И вот мы стали сильней, но накрывает тоска
Я соберу всех друзей и тогда
***
Звук поставим на всю и соседи не спят
Кто под нами внизу, вы простите меня
А потом о любви говорить до утра
Это юность моя, это юность моя
***
Слышит музыку уже весь двор
И мы ставим это на повтор
Ревёт мотор, катим вперёд
В центре уже отдыхает народ
***
Эй, прибавляй звук, настежь окно
Снова на всю из колонок Dabro
Пара друзей, также подруг
Не предам их и на сердце мечту
***
Две белые косички подлетают наверх
Я тебя целую в губы, и ты в ответ
Подходи ко мне и только закрывай дверь
Я хочу побыть с тобою наедине
***
За стеной бит и бас гремит
Мы снова не спим, пока весь город спит
И я знаю одно - наше время летит
***
Ты просто обещай не грустить и улыбнись
Никогда не забывай и ещё почаще снись
Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз
Будет всё, ну а пока давай, как в последний раз