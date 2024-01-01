Звук поставим на всю и соседи не спят Кто под нами внизу, вы простите меня А потом о любви говорить до утра Это юность моя, это юность моя *** Знаю, мы сегодня точно не уснём Знаю, будем до утра смотреть на звёзды Тебя греют мои руки и костёр Так красиво поднимает искры в воздух *** Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат Кто был со мной до конца, с теми ни шагу назад И вот мы стали сильней, но накрывает тоска Я соберу всех друзей и тогда *** Звук поставим на всю и соседи не спят Кто под нами внизу, вы простите меня А потом о любви говорить до утра Это юность моя, это юность моя *** Слышит музыку уже весь двор И мы ставим это на повтор Ревёт мотор, катим вперёд В центре уже отдыхает народ *** Эй, прибавляй звук, настежь окно Снова на всю из колонок Dabro Пара друзей, также подруг Не предам их и на сердце мечту *** Две белые косички подлетают наверх Я тебя целую в губы, и ты в ответ Подходи ко мне и только закрывай дверь Я хочу побыть с тобою наедине *** За стеной бит и бас гремит Мы снова не спим, пока весь город спит И я знаю одно - наше время летит *** Ты просто обещай не грустить и улыбнись Никогда не забывай и ещё почаще снись Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз Будет всё, ну а пока давай, как в последний раз