David Bowie

I still don’t know what I was waiting for – Hala ne beklediğimi bilmiyorum. And my time was running wild – Ve benim zaman vahşi koşuyordu A million dead-end streets and – Bir milyon çıkmaz Sokak ve Every time I thought I’d got it made – Ne zaman yaptırdığımı düşünsem It seemed the taste was not so sweet – Tadı çok tatlı değildi gibi görünüyordu So I turned myself to face me – Bu yüzden kendimi yüzüme çevirdim But I’ve never caught a glimpse – Ama hiç bir belirti yakaladım Of how the others must see the faker – Diğerlerinin sahteciyi nasıl görmesi gerektiği hakkında I’m much too fast to take that test – Bu testi geçmek için çok hızlıyım *** (Ch-ch-ch-ch-changes) Turn and face the strange – (CH-CH-CH-CH-değişiklikler) Dön ve garip yüz (Ch-ch-changes) Don’t wanna be a richer man – (CH-CH-changes) daha zengin bir adam olmak istemiyorum (Ch-ch-ch-ch-changes) Turn and face the strange – (CH-CH-CH-CH-değişiklikler) Dön ve garip yüz (Ch-ch-changes) Just gonna have to be a different man – (CH-CH-changes) sadece farklı bir adam olmak zorunda Time may change me – Zaman beni değiştirebilir But I can’t trace time – Ama zamanı takip edemiyorum *** I watch the ripples change their size – Dalgaların boyutlarını değiştirdiğini izliyorum But never leave the stream – Ama asla dereyi terk etme Of warm impermanence and – Sıcak geçicilik ve So the days flow through my eyes – Bu yüzden günler gözlerimden akıyor But still the days seem the same – Ama yine de günler aynı görünüyor And these children that you spit on – Ve tükürdüğün bu çocuklar As they try to change their worlds – Dünyalarını değiştirmeye çalışırken Are immune to your consultations – İstişarelerinize karşı bağışık mısınız They’re quite aware of what they’re going through – Neler yaşadıklarının farkındalar. *** (Ch-ch-ch-ch-changes) Turn and face the strange – (CH-CH-CH-CH-değişiklikler) Dön ve garip yüz (Ch-ch-changes) Don’t tell them to grow up and out of it – (CH-CH-changes) onlara büyümelerini ve dışarı çıkmalarını söyleme (Ch-ch-ch-ch-changes) Turn and face the strange – (CH-CH-CH-CH-değişiklikler) Dön ve garip yüz (Ch-ch-changes) Where’s your shame – (CH-CH-changes) utancın nerede You’ve left us up to our necks in it – Bizi boyunlarımıza kadar orada bıraktın. Time may change me – Zaman beni değiştirebilir But you can’t trace time – Ama zamanı takip edemezsin. Strange fascination, fascinating me – Garip hayranlık, beni büyülüyor Changes are taking – Değişiklikler alıyor The pace I’m going through – Geçtiğim tempo *** (Ch-ch-ch-ch-changes) Turn and face the strange – (CH-CH-CH-CH-değişiklikler) Dön ve garip yüz (Ch-ch-changes) Oh, look out you rock ‘n rollers – Oh, dikkat et rock ‘ n rollers (Ch-ch-ch-ch-changes) Turn and face the strange – (CH-CH-CH-CH-değişiklikler) Dön ve garip yüz (Ch-ch-changes) Pretty soon now you’re gonna get older – (CH-CH-changes) çok yakında şimdi yaşlanacaksın Time may change me – Zaman beni değiştirebilir But I can’t trace time – Ama zamanı takip edemiyorum I said that time may change me – Zamanın beni değiştirebileceğini söyledim. But I can’t trace time – Ama zamanı takip edemiyorum