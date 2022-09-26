Changes Şarkı Sözleri
David Bowie Changes şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen David Bowie Changes şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Changes sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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I still don’t know what I was waiting for
– Hala ne beklediğimi bilmiyorum.
And my time was running wild
– Ve benim zaman vahşi koşuyordu
A million dead-end streets and
– Bir milyon çıkmaz Sokak ve
Every time I thought I’d got it made
– Ne zaman yaptırdığımı düşünsem
It seemed the taste was not so sweet
– Tadı çok tatlı değildi gibi görünüyordu
So I turned myself to face me
– Bu yüzden kendimi yüzüme çevirdim
But I’ve never caught a glimpse
– Ama hiç bir belirti yakaladım
Of how the others must see the faker
– Diğerlerinin sahteciyi nasıl görmesi gerektiği hakkında
I’m much too fast to take that test
– Bu testi geçmek için çok hızlıyım
***
(Ch-ch-ch-ch-changes) Turn and face the strange
– (CH-CH-CH-CH-değişiklikler) Dön ve garip yüz
(Ch-ch-changes) Don’t wanna be a richer man
– (CH-CH-changes) daha zengin bir adam olmak istemiyorum
(Ch-ch-ch-ch-changes) Turn and face the strange
– (CH-CH-CH-CH-değişiklikler) Dön ve garip yüz
(Ch-ch-changes) Just gonna have to be a different man
– (CH-CH-changes) sadece farklı bir adam olmak zorunda
Time may change me
– Zaman beni değiştirebilir
But I can’t trace time
– Ama zamanı takip edemiyorum
***
I watch the ripples change their size
– Dalgaların boyutlarını değiştirdiğini izliyorum
But never leave the stream
– Ama asla dereyi terk etme
Of warm impermanence and
– Sıcak geçicilik ve
So the days flow through my eyes
– Bu yüzden günler gözlerimden akıyor
But still the days seem the same
– Ama yine de günler aynı görünüyor
And these children that you spit on
– Ve tükürdüğün bu çocuklar
As they try to change their worlds
– Dünyalarını değiştirmeye çalışırken
Are immune to your consultations
– İstişarelerinize karşı bağışık mısınız
They’re quite aware of what they’re going through
– Neler yaşadıklarının farkındalar.
***
(Ch-ch-ch-ch-changes) Turn and face the strange
– (CH-CH-CH-CH-değişiklikler) Dön ve garip yüz
(Ch-ch-changes) Don’t tell them to grow up and out of it
– (CH-CH-changes) onlara büyümelerini ve dışarı çıkmalarını söyleme
(Ch-ch-ch-ch-changes) Turn and face the strange
– (CH-CH-CH-CH-değişiklikler) Dön ve garip yüz
(Ch-ch-changes) Where’s your shame
– (CH-CH-changes) utancın nerede
You’ve left us up to our necks in it
– Bizi boyunlarımıza kadar orada bıraktın.
Time may change me
– Zaman beni değiştirebilir
But you can’t trace time
– Ama zamanı takip edemezsin.
Strange fascination, fascinating me
– Garip hayranlık, beni büyülüyor
Changes are taking
– Değişiklikler alıyor
The pace I’m going through
– Geçtiğim tempo
***
(Ch-ch-ch-ch-changes) Turn and face the strange
– (CH-CH-CH-CH-değişiklikler) Dön ve garip yüz
(Ch-ch-changes) Oh, look out you rock ‘n rollers
– Oh, dikkat et rock ‘ n rollers
(Ch-ch-ch-ch-changes) Turn and face the strange
– (CH-CH-CH-CH-değişiklikler) Dön ve garip yüz
(Ch-ch-changes) Pretty soon now you’re gonna get older
– (CH-CH-changes) çok yakında şimdi yaşlanacaksın
Time may change me
– Zaman beni değiştirebilir
But I can’t trace time
– Ama zamanı takip edemiyorum
I said that time may change me
– Zamanın beni değiştirebileceğini söyledim.
But I can’t trace time
– Ama zamanı takip edemiyorum