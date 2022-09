David Robert Jones ya da bilinen adıyla David Bowie, 8 Ocak 1947 tarihinde Londra’da dünyaya gelmiştir. Bowie, çocukluğundan itibaren müzikle ilgilenmiştir. Profesyonel müzik hayatına 1963'te başlamış, ilk teklisi ''Liza Jane'' 1964'te yayınlanmıştır. 1969 senesinde ise ''Space Oddity'' teklisi ile Birleşik Krallık listelerine 5 numaradan başarılı bir giriş yapmıştır. 1970'te ''The Man Who Sold the World'' ve 1971'de ''Hunky Dory'' isimleriyle yayınlanan albümleriyle müziğini iyice geliştirmiştir. Bu denemelerinden sonra 1972'de salt olmayan, farklı türler de kullanarak glam rock türünü iyice özümsemiş, ''Ziggy Stardust'' karakteriyle tekrar popüler manada ortaya çıkmıştır. Bu karakter ''Starman'' teklisinin ve ''The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars'' albümünün başarısıyla da birlikte övgüler almış ve Bowie'nin popülaritesini arttırmıştır. 1975'te radikal bir kararla ''plastik soul'' olarak adlandırdığı stile yönelmiş, ''Young Americans'' albümünü piyasaya sürmüş ve bu albümle ABD'ye iyice açılmıştır. Albümün ''Fame'' teklisi ile ABD listelerinde 1 numaraya kadar yükselmiştir. Bu tekliyi aynı zamanda The Beatles üyesi John Lennon ve bu tarihten itibaren 28 yıl boyunca çalışacağı Carlos Alomar ile bestelemiştir. 1976'da Bowie, ''The Man Who Fell to Earth'' adlı kült filmde rol almış ve çoğu eleştirmenden tam not alan ''Station to Station'' albümünü yayınlamıştır. Ertesi sene Brian Eno ile Berlin Üçlemesi olarak anılan üç serilik albüm dönemine başlamıştır. Üçlemenin ilk albümü ''Low''u ve ikinci albümü "Heroes"u aynı sene yayınlamıştır. Serinin ikinci albümüne ismini veren ''Heroes'' teklisi, Bowie'nin popülerliğini iyice arttırmıştır. Bu üçlemenin son albümü ''Lodger'' ise 1979'da piyasaya sürülmüştür. Berlin Üçlemesinde avangart ve atonal müziği ilk 15 sanat yılının doruğuna ulaşmıştır. Bu dönemde Afrika, Türkiye, Ortadoğu gibi coğrafyaların ve Amerika yerlilerinin müziklerinden bolca etkilenmiş, bunları elektronik soundla rock, reggae, soul gibi türlerle harmanlamıştır. 1980'de yayınladığı ''Scary Monsters (And Super Creeps)'' albümünün ilk teklisi ''Ashes to Ashes'' Birleşik Krallık listelerinde 1 numaraya yükselmiştir. 1983'te yayınladığı ''Let's Dance'' albümüyle ticari zirvesine ulaşmıştır. 1988'de solo kariyeri dışında ''Tin Machine'' isimli hard rock grubunu kurmuş ve grup 1992'de dağılıncaya kadar burada da müzik yapmıştır. Bowie bu gruptan sonraki solo kariyerinde idealist sanat anlayışına geri dönmüş, 1990'lı ve 2000'ler seneler boyunca asit caz, elektronika, drum and bass, jungle, tekno gibi elektronik müzik stillerini soul, art rock, endüstriyel rock ve avangart rock gibi tür ve stillerle yoğurmuştur. 2004'ten sonra rahatsızlıkları sebebiyle konser turnelerinden vazgeçen Bowie, son canlı performansını 2006'da gerçekleştirmiştir. Müziğe verdiği uzun arayı 2013'te yayınladığı ''The Next Day'' albümüyle sonlandırmıştır. Bowie, 2016'da da ''Blackstar'' isimli albümünü yayınlamıştır. The Next Day albümünde eski idealist sanatsal sound ve fikirlerini koruyan ve geliştiren Bowie, bu albümle bundan da büyük ölçüde uzaklaşmış, neredeyse tamamen farklı bir sound ortaya çıkarmış ve hafiften avangart caza da kapıyı aralamıştır. Ancak albüm yayınlandıktan iki gün sonra hayatını kaybetmiştir. 'The Hunger', 'The Man Who Fell to the World', 'Merry Christmas, Mr. Lawrence', 'The Prestige' ve 'Twin Peaks: Fire Walk with me' gibi filmlerde rol almıştır. David Bowie sayısız albüm yapmış ve birçok şarkıcıya ilham kaynağı olmuştur. Gözlerinin birbirinden farklı iki renkte olması bazı kitleler tarafından hayranlık kazanmıştır. Bowie, özellikle 1970'lerde, 1990'larda ve 2010'larda yaptığı çalışmalarından dolayı, eleştirmenler ve müzisyenler tarafından yenilikçi sayılmıştır. Müziğinde kullandığı elektronik sesler, albüm ve konserlerindeki sanatsal, avangart ve canlı görsel sunumları, sahne şovları popüler müziğin gelişimini ve ondan sonra gelen yeni kuşak müzisyenleri önemli derecede etkilemiştir. Yaşamı boyunca 140 milyona ulaşan rekor satışları, onu dünyanın en çok satan müzisyenlerinden biri yapmıştır. Birleşik Krallık'ta 9 platin,11 altın, 8 gümüş albüm sertifikası almıştır. Ayrıca 11 adet albümü de Birleşik Krallık'ın en iyi albümleri listesine girmiştir. ABD'de ise 5 platin ve 7 albüm satış sertifikası almıştır.1999'da da Rock and Roll Hall of Fame'e girmiştir.