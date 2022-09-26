Let's Dance Şarkı Sözleri
David Bowie Let's Dance şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen David Bowie Let's Dance şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Let's Dance sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Let’s dance
Put on your red shoes and dance the blues
Let’s dance
To the songs they’re playin’ on the radio
***
Let’s sway
While colour lights up your face
Let’s sway
Sway through the crowd to an empty space
***
If you say run, I’ll run with you
If you say hide, we’ll hide
Because my love for you
Would break my heart in two
If you should fall
Into my arms
And tremble like a flower
***
Let’s dance
Let’s dance
***
Let’s dance
For fear your grace should fall
Let’s dance
For fear tonight is all
***
Let’s sway
You could look into my eyes
Let’s sway
Under the moonlight, the serious moonlight
***
And if you say run, I’ll run with you
And if you say hide, we’ll hide
Because my love for you
Would break my heart in two
If you should fall
Into my arms
And tremble like a flower
***
Let’s dance
Put on your red shoes and dance the blues
Let’s sway
Under the moonlight, the serious moonlight
***
Let’s dance
Let’s dance
Let’s dance
***
Hadi Dansa
***
Hadi dansa
Kırmızı ayakkabılarını giy ve mavilerle dans et
Hadi dansa
Radyoda oynattıkları şarkıya
***
Hadi sallan
Yüzünde renk yanarken
Hadi sallan
Kalabalığın arasından boşluğa doğru savrul
***
Eğer koş dersen, seninle koşacağım
Eğer saklan dersen, saklanacağız
Çünkü aşkım senin için
Kalbimi ikiye bölerdim
Eğer düşersen
Kollarıma
Ve bir çiçek gibi titrersen
***
Hadi dansa
Hadi dansa
***
Hadi dansa
Majestenin korkudan düşmesi için
Hadi dansa
Bu gece tamamen korku için
***
Hadi sallan
Gözlerimin içine bakmalısın
Hadi sallan
Ayışığının altında, ciddi ayışığının
***
Ve eğer koş dersen, seninle koşacağım
Eğer saklan dersen, saklanacağız
Çünkü aşkım senin için
Kalbimi ikiye bölerdim
Eğer düşersen
Kollarıma
Ve bir çiçek gibi titrersen
***
Hadi dansa
Kırmızı ayakkabılarını giy ve mavilerle dans et
Hadi sallan
Ayışığının altında, ciddi ayışığının
***
Hadi dansa
Hadi dansa
Hadi dansa