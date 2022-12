David Bowie

Let’s dance Put on your red shoes and dance the blues Let’s dance To the songs they’re playin’ on the radio *** Let’s sway While colour lights up your face Let’s sway Sway through the crowd to an empty space *** If you say run, I’ll run with you If you say hide, we’ll hide Because my love for you Would break my heart in two If you should fall Into my arms And tremble like a flower *** Let’s dance Let’s dance *** Let’s dance For fear your grace should fall Let’s dance For fear tonight is all *** Let’s sway You could look into my eyes Let’s sway Under the moonlight, the serious moonlight *** And if you say run, I’ll run with you And if you say hide, we’ll hide Because my love for you Would break my heart in two If you should fall Into my arms And tremble like a flower *** Let’s dance Put on your red shoes and dance the blues Let’s sway Under the moonlight, the serious moonlight *** Let’s dance Let’s dance Let’s dance *** Hadi Dansa *** Hadi dansa Kırmızı ayakkabılarını giy ve mavilerle dans et Hadi dansa Radyoda oynattıkları şarkıya *** Hadi sallan Yüzünde renk yanarken Hadi sallan Kalabalığın arasından boşluğa doğru savrul *** Eğer koş dersen, seninle koşacağım Eğer saklan dersen, saklanacağız Çünkü aşkım senin için Kalbimi ikiye bölerdim Eğer düşersen Kollarıma Ve bir çiçek gibi titrersen *** Hadi dansa Hadi dansa *** Hadi dansa Majestenin korkudan düşmesi için Hadi dansa Bu gece tamamen korku için *** Hadi sallan Gözlerimin içine bakmalısın Hadi sallan Ayışığının altında, ciddi ayışığının *** Ve eğer koş dersen, seninle koşacağım Eğer saklan dersen, saklanacağız Çünkü aşkım senin için Kalbimi ikiye bölerdim Eğer düşersen Kollarıma Ve bir çiçek gibi titrersen *** Hadi dansa Kırmızı ayakkabılarını giy ve mavilerle dans et Hadi sallan Ayışığının altında, ciddi ayışığının *** Hadi dansa Hadi dansa Hadi dansa