David Bowie

It’s a God awful small affair – Tanrı korkunç küçük bir mesele To the girl with the mousey hair – Fare saçlı kıza But her Mother is yelling, “No!” – Ama annesi bağırıyor, “Hayır!” And her father has told her to go – Ve babası ona gitmesini söyledi. *** But her friend is no where to be seen. – Ama arkadaşı görülecek bir yer değil. AS she walks through her sunken dream – Batık rüyasında yürürken To the seats with the clearest view – En net manzaraya sahip koltuklara And she’s hooked to the silver screen – Ve gümüş perdeye takıldı. *** But the film is sadd’ning bore – Ama film çok sıkıcı For she’s lived it ten times or more. – Çünkü on kat ya da daha fazla yaşadı. She could spit in the eyes of fools – Aptalların gözlerine tükürebilirdi. As they ask her to focus on – Ona odaklanmasını istedikleri gibi *** Sailors – Denizciler Fighting in the dance hall. – Dans salonunda kavga. Oh man! – Oh adamım! Look at those cavemen go. – Şu mağara adamlarına bakın. *** It’s the freakiest show. – Bu en acayip gösteri. Take a look at the lawman – Kanun adamına bir bak. Beating up the wrong guy. – Yanlış adamı dövmek. Oh man! – Oh adamım! Wonder if he’ll ever know – Acaba öğrenecek mi He’s in the best selling show. – En çok satan şovda. Is there Life On Mars? – Mars’ta Hayat var mı? *** It’s on America’s tortured brow – Amerika’nın işkence görmüş alnında That Mickey Mouse has grown up a cow. – O Mickey Mouse bir inek büyüdü. Now the workers have struck for fame – Şimdi işçiler şöhret için vurdular ‘Cause Lennon’s on sale again. – Çünkü Lennon yine satışta. *** See the mice in their million hordes – Milyonlarca ordularındaki fareleri gör From Ibeza to the Norfolk Broads. – Ibeza’dan Norfolk Karılarına. Rule Britannia is out of bounds – Britanya’yı yönetmek sınırların dışında To my mother, my dog, and clowns – Anneme, köpeğime ve palyaçolara *** But the film is a sadd’ning bore – Ama film üzücü bir sıkıcı ‘Cause I wrote it ten times or more. – Çünkü on kere ya da daha fazla yazdım. It’s about to be writ again – Hakkında Ferman daha geldi As I ask you to focus on – Senden odaklanmanı istediğim gibi *** Sailors – Denizciler Fighting in the dance hall. – Dans salonunda kavga. Oh man! – Oh adamım! Look at those cavemen go. – Şu mağara adamlarına bakın. *** It’s the freakiest show. – Bu en acayip gösteri. Take a look at the lawman – Kanun adamına bir bak. Beating up the wrong guy. – Yanlış adamı dövmek. *** Oh man! – Oh adamım! Wonder if he’ll ever know – Acaba öğrenecek mi He’s in the best selling show. – En çok satan şovda. Is there life on Mars – Mars’ta hayat var mı