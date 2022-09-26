Life On Mars Şarkı Sözleri
David Bowie Life On Mars şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen David Bowie Life On Mars şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Life On Mars sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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It’s a God awful small affair
– Tanrı korkunç küçük bir mesele
To the girl with the mousey hair
– Fare saçlı kıza
But her Mother is yelling, “No!”
– Ama annesi bağırıyor, “Hayır!”
And her father has told her to go
– Ve babası ona gitmesini söyledi.
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But her friend is no where to be seen.
– Ama arkadaşı görülecek bir yer değil.
AS she walks through her sunken dream
– Batık rüyasında yürürken
To the seats with the clearest view
– En net manzaraya sahip koltuklara
And she’s hooked to the silver screen
– Ve gümüş perdeye takıldı.
***
But the film is sadd’ning bore
– Ama film çok sıkıcı
For she’s lived it ten times or more.
– Çünkü on kat ya da daha fazla yaşadı.
She could spit in the eyes of fools
– Aptalların gözlerine tükürebilirdi.
As they ask her to focus on
– Ona odaklanmasını istedikleri gibi
***
Sailors
– Denizciler
Fighting in the dance hall.
– Dans salonunda kavga.
Oh man!
– Oh adamım!
Look at those cavemen go.
– Şu mağara adamlarına bakın.
***
It’s the freakiest show.
– Bu en acayip gösteri.
Take a look at the lawman
– Kanun adamına bir bak.
Beating up the wrong guy.
– Yanlış adamı dövmek.
Oh man!
– Oh adamım!
Wonder if he’ll ever know
– Acaba öğrenecek mi
He’s in the best selling show.
– En çok satan şovda.
Is there Life On Mars?
– Mars’ta Hayat var mı?
***
It’s on America’s tortured brow
– Amerika’nın işkence görmüş alnında
That Mickey Mouse has grown up a cow.
– O Mickey Mouse bir inek büyüdü.
Now the workers have struck for fame
– Şimdi işçiler şöhret için vurdular
‘Cause Lennon’s on sale again.
– Çünkü Lennon yine satışta.
***
See the mice in their million hordes
– Milyonlarca ordularındaki fareleri gör
From Ibeza to the Norfolk Broads.
– Ibeza’dan Norfolk Karılarına.
Rule Britannia is out of bounds
– Britanya’yı yönetmek sınırların dışında
To my mother, my dog, and clowns
– Anneme, köpeğime ve palyaçolara
***
But the film is a sadd’ning bore
– Ama film üzücü bir sıkıcı
‘Cause I wrote it ten times or more.
– Çünkü on kere ya da daha fazla yazdım.
It’s about to be writ again
– Hakkında Ferman daha geldi
As I ask you to focus on
– Senden odaklanmanı istediğim gibi
***
Sailors
– Denizciler
Fighting in the dance hall.
– Dans salonunda kavga.
Oh man!
– Oh adamım!
Look at those cavemen go.
– Şu mağara adamlarına bakın.
***
It’s the freakiest show.
– Bu en acayip gösteri.
Take a look at the lawman
– Kanun adamına bir bak.
Beating up the wrong guy.
– Yanlış adamı dövmek.
***
Oh man!
– Oh adamım!
Wonder if he’ll ever know
– Acaba öğrenecek mi
He’s in the best selling show.
– En çok satan şovda.
Is there life on Mars
– Mars’ta hayat var mı