David Bowie

Quicksand Şarkı Sözleri
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I'm closer to the Golden Dawn
Altın Şafağa daha yakınım
Immersed in Crowley's uniform
Crowley'nin üniforması içinde dalıp gittim
Of imagery
Hayallere
I'm living in a silent film
Sessiz bir filmde yaşıyorum
Portraying Himmler's sacred realm
Himmler'ın gizli alemini çiziyorum
Of dream reality
Rüya gerçekliğinin
***
I'm frightened by the total goal
Asıl amaçtan korkuyorum
Drawing to the ragged hole
Eski püskü deliğe doğru çekiliyor
And I ain't got the power anymore
Artık gücüm yok hayır
No, I ain't got the power anymore
Hayır artık gücüm yok
***
I'm the twisted name on Garbo's eyes
Garbo'nun gözlerindeki çarpık adım
Living proof of Churchill's lies
Churchill'in yalanlarının yaşayan kanıtı
I'm destiny
Kaderim ben
I'm torn between the light and dark
Aydınlık ve karanlık arasında bölündüm
Where others see their targets
Diğerlerinin hedeflerini gördüğü yerde
Divine symmetry
Kutsal simetri
***
Should I kiss the viper's fang
Engereğin zehirli dişini öpmeli miyim
Or herald loud the death of Man?
Ya da İnsanın ölümünü yüksek sesle söylemeli miyim
***
I'm sinking in the quicksand of my thought
Düşüncelerimin kayan kumuna batıyorum
And I ain't got the power anymore
Artık gücüm de kalmadı
***
Don't believe in yourself
Kendine inanma
Don't deceive with belief
İnançla kandırılma
Knowledge comes with death's release
Bilgelik ölümün salınımıyla gelir
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I'm not a prophet or a stone age man
Peygamber ya da taş devri adamı değilim
Just a mortal with potential of a superman
Süpermen potansiyalli bir ölümlüyüm
I'm living on
Yaşıyorum
I'm tethered to the logic of Homo Sapien
Homo Sapien mantığına bağlıyım
Can't take my eyes from the great salvation
Büyük kurtuluştan gözlerimi alamıyorum
Of bullshit faith
Ya da boktan inançtan
***
If I don't explain what you ought to know
Bilmen gerekenleri açıklamazsam
You can tell me all about it on the next bardo
Bana bunları sonraki bardoda anlatırsın
***
I'm sinking in the quicksand of my thought
Düşüncelerimin kayan kumuna batıyorum
And I ain't got the power anymore
Artık gücüm de kalmadı