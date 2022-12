David Bowie

I'm closer to the Golden Dawn Altın Şafağa daha yakınım Immersed in Crowley's uniform Crowley'nin üniforması içinde dalıp gittim Of imagery Hayallere I'm living in a silent film Sessiz bir filmde yaşıyorum Portraying Himmler's sacred realm Himmler'ın gizli alemini çiziyorum Of dream reality Rüya gerçekliğinin *** I'm frightened by the total goal Asıl amaçtan korkuyorum Drawing to the ragged hole Eski püskü deliğe doğru çekiliyor And I ain't got the power anymore Artık gücüm yok hayır No, I ain't got the power anymore Hayır artık gücüm yok *** I'm the twisted name on Garbo's eyes Garbo'nun gözlerindeki çarpık adım Living proof of Churchill's lies Churchill'in yalanlarının yaşayan kanıtı I'm destiny Kaderim ben I'm torn between the light and dark Aydınlık ve karanlık arasında bölündüm Where others see their targets Diğerlerinin hedeflerini gördüğü yerde Divine symmetry Kutsal simetri *** Should I kiss the viper's fang Engereğin zehirli dişini öpmeli miyim Or herald loud the death of Man? Ya da İnsanın ölümünü yüksek sesle söylemeli miyim *** I'm sinking in the quicksand of my thought Düşüncelerimin kayan kumuna batıyorum And I ain't got the power anymore Artık gücüm de kalmadı *** Don't believe in yourself Kendine inanma Don't deceive with belief İnançla kandırılma Knowledge comes with death's release Bilgelik ölümün salınımıyla gelir *** I'm not a prophet or a stone age man Peygamber ya da taş devri adamı değilim Just a mortal with potential of a superman Süpermen potansiyalli bir ölümlüyüm I'm living on Yaşıyorum I'm tethered to the logic of Homo Sapien Homo Sapien mantığına bağlıyım Can't take my eyes from the great salvation Büyük kurtuluştan gözlerimi alamıyorum Of bullshit faith Ya da boktan inançtan *** If I don't explain what you ought to know Bilmen gerekenleri açıklamazsam You can tell me all about it on the next bardo Bana bunları sonraki bardoda anlatırsın *** I'm sinking in the quicksand of my thought Düşüncelerimin kayan kumuna batıyorum And I ain't got the power anymore Artık gücüm de kalmadı