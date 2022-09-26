David Bowie

Space Oddity Şarkı Sözleri
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Ground Control to Major Tom
– Binbaşı Tom’a yer kontrolü
Ground Control to Major Tom
– Binbaşı Tom’a yer kontrolü
Take your protein pills and put your helmet on
– Protein haplarını al ve kaskını tak
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Ground Control to Major Tom
– Binbaşı Tom’a yer kontrolü
Commencing countdown, engines on
– Geri sayım başlıyor, motorlar açık
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Check ignition and may God’s love be with you
– Ateşlemeyi kontrol et ve Tanrı’nın sevgisi seninle olsun
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This is Ground Control to Major Tom
– Burası Binbaşı Tom’a yer kontrolü.
You’ve really made the grade
– Gerçekten not aldın.
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And the papers want to know whose shirts you wear
– Ve gazeteler kimin gömleğini giydiğini bilmek istiyor
Now it’s time to leave the capsule if you dare
– Şimdi cesaretin varsa kapsülü terk etme zamanı
This is Major Tom to Ground Control
– Binbaşı Tom’dan yer Kontrol’e.
***
I’m stepping through the door
– Kapıdan adımımı atıyorum.
And I’m floating in a most peculiar way
– Ve ben çok tuhaf bir şekilde yüzüyorum
And the stars look very different today
– Ve yıldızlar bugün çok farklı görünüyor
***
For here
– Burada için
***
Am I sitting in a tin can
– Bir teneke kutuda mı oturuyorum
Far above the world
– Dünyanın çok üstünde
Planet Earth is blue
– Dünya gezegeni mavi
And there’s nothing I can do
– Ve yapabileceğim hiçbir şey yok
***
Though I’m past one hundred thousand miles
– Yüz bin kilometreyi geçmeme rağmen
I’m feeling very still
– Çok hareketsiz hissediyorum
And I think my spaceship knows which way to go
– Ve sanırım uzay gemim hangi yöne gideceğini biliyor
Tell my wife I love her very much she knows
– Onu seviyorum karıma çok iyi bilir
***
Ground Control to Major Tom
– Binbaşı Tom’a yer kontrolü
Your circuit’s dead, there’s something wrong
– Devren öldü, bir sorun var
Can you hear me, Major Tom?
– Beni Duyabiliyor musunuz Binbaşı Tom?
Can you hear me, Major Tom?
– Beni Duyabiliyor musunuz Binbaşı Tom?
Can you hear me, Major Tom?
– Beni Duyabiliyor musunuz Binbaşı Tom?
Can you…
– Yapabilir misin…
Here am I floating round my tin can
– İşte teneke kutumun etrafında yüzüyorum
Far above the Moon
– Ayın çok üstünde
Planet Earth is blue
– Dünya gezegeni mavi
And there’s nothing I can do
– Ve yapabileceğim hiçbir şey yok