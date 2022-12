David Bowie

Ground Control to Major Tom – Binbaşı Tom’a yer kontrolü Ground Control to Major Tom – Binbaşı Tom’a yer kontrolü Take your protein pills and put your helmet on – Protein haplarını al ve kaskını tak *** Ground Control to Major Tom – Binbaşı Tom’a yer kontrolü Commencing countdown, engines on – Geri sayım başlıyor, motorlar açık *** Check ignition and may God’s love be with you – Ateşlemeyi kontrol et ve Tanrı’nın sevgisi seninle olsun *** This is Ground Control to Major Tom – Burası Binbaşı Tom’a yer kontrolü. You’ve really made the grade – Gerçekten not aldın. *** And the papers want to know whose shirts you wear – Ve gazeteler kimin gömleğini giydiğini bilmek istiyor Now it’s time to leave the capsule if you dare – Şimdi cesaretin varsa kapsülü terk etme zamanı This is Major Tom to Ground Control – Binbaşı Tom’dan yer Kontrol’e. *** I’m stepping through the door – Kapıdan adımımı atıyorum. And I’m floating in a most peculiar way – Ve ben çok tuhaf bir şekilde yüzüyorum And the stars look very different today – Ve yıldızlar bugün çok farklı görünüyor *** For here – Burada için *** Am I sitting in a tin can – Bir teneke kutuda mı oturuyorum Far above the world – Dünyanın çok üstünde Planet Earth is blue – Dünya gezegeni mavi And there’s nothing I can do – Ve yapabileceğim hiçbir şey yok *** Though I’m past one hundred thousand miles – Yüz bin kilometreyi geçmeme rağmen I’m feeling very still – Çok hareketsiz hissediyorum And I think my spaceship knows which way to go – Ve sanırım uzay gemim hangi yöne gideceğini biliyor Tell my wife I love her very much she knows – Onu seviyorum karıma çok iyi bilir *** Ground Control to Major Tom – Binbaşı Tom’a yer kontrolü Your circuit’s dead, there’s something wrong – Devren öldü, bir sorun var Can you hear me, Major Tom? – Beni Duyabiliyor musunuz Binbaşı Tom? Can you hear me, Major Tom? – Beni Duyabiliyor musunuz Binbaşı Tom? Can you hear me, Major Tom? – Beni Duyabiliyor musunuz Binbaşı Tom? Can you… – Yapabilir misin… Here am I floating round my tin can – İşte teneke kutumun etrafında yüzüyorum Far above the Moon – Ayın çok üstünde Planet Earth is blue – Dünya gezegeni mavi And there’s nothing I can do – Ve yapabileceğim hiçbir şey yok