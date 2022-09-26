Starman Şarkı Sözleri
David Bowie Starman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen David Bowie Starman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Starman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Didn’t know what time it was,
– O zaman ne olduğunu bilmiyordum,
The lights were low
– Işıklar düşük
I leaned back on my radio
– Telsizime yaslandım.
Some cat was layin’ down
– Bazı kedi yatarken sonra.
Some rock ‘n’ roll
– Bazı rock ‘ n ‘ roll
‘Lotta soul’, he said
– ‘Lotta soul’ dedi
Then the loud sound did seem to fade
– Sonra yüksek ses solmuş gibi görünüyordu
Came back like a slow voice on a wave of phase
– Bir faz dalgasında yavaş bir ses gibi geri döndü
That weren’t no D.J. that was hazy cosmic jive
– Bu Dj değildi. bu puslu kozmik jive.
***
There’s a starman waiting in the sky
– Gökyüzünde bekleyen bir yıldız var.
He’d like to come and meet us
– Gelip bizimle buluşmak istiyor.
But he thinks he’d blow our minds
– Ama aklımızı uçuracağını düşünüyor.
There’s a starman waiting in the sky
– Gökyüzünde bekleyen bir yıldız var.
He’s told us not to blow it
– Bize bunu mahvetmememizi söyledi.
Cause he knows it’s all worthwhile
– Çünkü her şeyin değerli olduğunu biliyor.
He told me:
– Söyledi :
***
Let the children lose it
– Çocukların kaybetmesine izin ver
Let the children use it
– Çocukların kullanmasına izin verin
Let all the children boogie
– Tüm çocuklar boogie edelim
***
I had to phone someone so I picked on you
– Birine telefon vardı ben sana aldım
Hey, that’s far out so you heard him too!
– Hey, bu çok uzak, bu yüzden onu da duydun!
Switch on the TV we may pick him up on channel two
– Televizyonu aç onu ikinci kanaldan alabiliriz.
Look out your window I can see his light
– Pencereden dışarı bak. ışığını görebiliyorum.
If we can sparkle he may land tonight
– Eğer parlayabilirsek bu gece inebilir.
Don’t tell your poppa or he’ll get us locked up
– Babana söyleme yoksa bizi içeri tıkar.
In fright
– Korku içinde
***
There’s a starman waiting in the sky
– Gökyüzünde bekleyen bir yıldız var.
He’d like to come and meet us
– Gelip bizimle buluşmak istiyor.
But he thinks he’d blow our minds
– Ama aklımızı uçuracağını düşünüyor.
There’s a starman waiting in the sky
– Gökyüzünde bekleyen bir yıldız var.
He’s told us not to blow it
– Bize bunu mahvetmememizi söyledi.
Cause he knows it’s all worthwhile
– Çünkü her şeyin değerli olduğunu biliyor.
He told me:
– Söyledi :
Let the children lose it
– Çocukların kaybetmesine izin ver
Let the children use it
– Çocukların kullanmasına izin verin
Let all the children boogie
– Tüm çocuklar boogie edelim
***
There’s a starman waiting in the sky
– Gökyüzünde bekleyen bir yıldız var.
He’d like to come and meet us
– Gelip bizimle buluşmak istiyor.
But he thinks he’d blow our minds
– Ama aklımızı uçuracağını düşünüyor.
There’s a starman waiting in the sky
– Gökyüzünde bekleyen bir yıldız var.
He’s told us not to blow it
– Bize bunu mahvetmememizi söyledi.
Cause he knows it’s all worthwhile
– Çünkü her şeyin değerli olduğunu biliyor.
He told me:
– Söyledi :
Let the children lose it
– Çocukların kaybetmesine izin ver
Let the children use it
– Çocukların kullanmasına izin verin
Let all the children boogie
– Tüm çocuklar boogie edelim