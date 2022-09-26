David Bowie

Didn’t know what time it was, – O zaman ne olduğunu bilmiyordum, The lights were low – Işıklar düşük I leaned back on my radio – Telsizime yaslandım. Some cat was layin’ down – Bazı kedi yatarken sonra. Some rock ‘n’ roll – Bazı rock ‘ n ‘ roll ‘Lotta soul’, he said – ‘Lotta soul’ dedi Then the loud sound did seem to fade – Sonra yüksek ses solmuş gibi görünüyordu Came back like a slow voice on a wave of phase – Bir faz dalgasında yavaş bir ses gibi geri döndü That weren’t no D.J. that was hazy cosmic jive – Bu Dj değildi. bu puslu kozmik jive. *** There’s a starman waiting in the sky – Gökyüzünde bekleyen bir yıldız var. He’d like to come and meet us – Gelip bizimle buluşmak istiyor. But he thinks he’d blow our minds – Ama aklımızı uçuracağını düşünüyor. There’s a starman waiting in the sky – Gökyüzünde bekleyen bir yıldız var. He’s told us not to blow it – Bize bunu mahvetmememizi söyledi. Cause he knows it’s all worthwhile – Çünkü her şeyin değerli olduğunu biliyor. He told me: – Söyledi : *** Let the children lose it – Çocukların kaybetmesine izin ver Let the children use it – Çocukların kullanmasına izin verin Let all the children boogie – Tüm çocuklar boogie edelim *** I had to phone someone so I picked on you – Birine telefon vardı ben sana aldım Hey, that’s far out so you heard him too! – Hey, bu çok uzak, bu yüzden onu da duydun! Switch on the TV we may pick him up on channel two – Televizyonu aç onu ikinci kanaldan alabiliriz. Look out your window I can see his light – Pencereden dışarı bak. ışığını görebiliyorum. If we can sparkle he may land tonight – Eğer parlayabilirsek bu gece inebilir. Don’t tell your poppa or he’ll get us locked up – Babana söyleme yoksa bizi içeri tıkar. In fright – Korku içinde *** There’s a starman waiting in the sky – Gökyüzünde bekleyen bir yıldız var. He’d like to come and meet us – Gelip bizimle buluşmak istiyor. But he thinks he’d blow our minds – Ama aklımızı uçuracağını düşünüyor. There’s a starman waiting in the sky – Gökyüzünde bekleyen bir yıldız var. He’s told us not to blow it – Bize bunu mahvetmememizi söyledi. Cause he knows it’s all worthwhile – Çünkü her şeyin değerli olduğunu biliyor. He told me: – Söyledi : Let the children lose it – Çocukların kaybetmesine izin ver Let the children use it – Çocukların kullanmasına izin verin Let all the children boogie – Tüm çocuklar boogie edelim *** There’s a starman waiting in the sky – Gökyüzünde bekleyen bir yıldız var. He’d like to come and meet us – Gelip bizimle buluşmak istiyor. But he thinks he’d blow our minds – Ama aklımızı uçuracağını düşünüyor. There’s a starman waiting in the sky – Gökyüzünde bekleyen bir yıldız var. He’s told us not to blow it – Bize bunu mahvetmememizi söyledi. Cause he knows it’s all worthwhile – Çünkü her şeyin değerli olduğunu biliyor. He told me: – Söyledi : Let the children lose it – Çocukların kaybetmesine izin ver Let the children use it – Çocukların kullanmasına izin verin Let all the children boogie – Tüm çocuklar boogie edelim