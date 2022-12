David Bowie

Love me, love me, love me, love me – Sev beni, sev beni, sev beni, sev beni Say you do – Derim Let me fly away with you – Seninle uçup gitmeme izin ver. For my love is like the wind – Çünkü aşkım rüzgar gibi And wild is the wind – Ve vahşi rüzgar Wild is the wind – Vahşi rüzgar *** Give me more than one caress – Bana birden fazla okşama ver Satisfy this hungriness – Bu açlığı tatmin et Let the wind blow through your heart – Rüzgarın kalbinden esmesine izin ver For wild is the wind – Vahşi rüzgar için Wild is the wind – Vahşi rüzgar *** You touch me – Dokun bana I hear the sound of mandolins – Mandolinlerin sesini duyuyorum. You kiss me – Öp beni With your kiss my life begins – Öpücüğünle hayatım başlıyor. *** You’re spring to me – Bana bahar gibisin All things to me – Benim için her şey Don’t you know – Bilmiyor musun You’re life itself – Hayatın kendisi *** Like the leaf clings to the tree – Yaprak ağaca yapışır gibi Oh, my darling, cling to me – Sevgilim, sarıl bana For we’re like creatures of the wind – Çünkü biz rüzgarın yaratıkları gibiyiz And wild is the wind – Ve vahşi rüzgar Wild is the wind – Vahşi rüzgar *** You touch me – Dokun bana I hear the sound of mandolins – Mandolinlerin sesini duyuyorum. You kiss me – Öp beni With your kiss my life begins – Öpücüğünle hayatım başlıyor. You’re spring to me – Bana bahar gibisin All things to me – Benim için her şey Don’t you know – Bilmiyor musun You’re life itself – Hayatın kendisi *** Like the leaf clings to the tree – Yaprak ağaca yapışır gibi Oh, my darling, cling to me – Sevgilim, sarıl bana For we’re like creatures in the wind – Çünkü biz rüzgardaki yaratıklar gibiyiz And wild is the wind – Ve vahşi rüzgar Wild is the wind – Vahşi rüzgar Wild is the wind – Vahşi rüzgar Wild is the wind – Vahşi rüzgar Wild is the wind – Vahşi rüzgar