Wild Is The Wind Şarkı Sözleri
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David Bowie
Wild Is The Wind
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Love me, love me, love me, love me
– Sev beni, sev beni, sev beni, sev beni
Say you do
– Derim
Let me fly away with you
– Seninle uçup gitmeme izin ver.
For my love is like the wind
– Çünkü aşkım rüzgar gibi
And wild is the wind
– Ve vahşi rüzgar
Wild is the wind
– Vahşi rüzgar
***
Give me more than one caress
– Bana birden fazla okşama ver
Satisfy this hungriness
– Bu açlığı tatmin et
Let the wind blow through your heart
– Rüzgarın kalbinden esmesine izin ver
For wild is the wind
– Vahşi rüzgar için
Wild is the wind
– Vahşi rüzgar
***
You touch me
– Dokun bana
I hear the sound of mandolins
– Mandolinlerin sesini duyuyorum.
You kiss me
– Öp beni
With your kiss my life begins
– Öpücüğünle hayatım başlıyor.
***
You’re spring to me
– Bana bahar gibisin
All things to me
– Benim için her şey
Don’t you know
– Bilmiyor musun
You’re life itself
– Hayatın kendisi
***
Like the leaf clings to the tree
– Yaprak ağaca yapışır gibi
Oh, my darling, cling to me
– Sevgilim, sarıl bana
For we’re like creatures of the wind
– Çünkü biz rüzgarın yaratıkları gibiyiz
And wild is the wind
– Ve vahşi rüzgar
Wild is the wind
– Vahşi rüzgar
***
You touch me
– Dokun bana
I hear the sound of mandolins
– Mandolinlerin sesini duyuyorum.
You kiss me
– Öp beni
With your kiss my life begins
– Öpücüğünle hayatım başlıyor.
You’re spring to me
– Bana bahar gibisin
All things to me
– Benim için her şey
Don’t you know
– Bilmiyor musun
You’re life itself
– Hayatın kendisi
***
Like the leaf clings to the tree
– Yaprak ağaca yapışır gibi
Oh, my darling, cling to me
– Sevgilim, sarıl bana
For we’re like creatures in the wind
– Çünkü biz rüzgardaki yaratıklar gibiyiz
And wild is the wind
– Ve vahşi rüzgar
Wild is the wind
– Vahşi rüzgar
Wild is the wind
– Vahşi rüzgar
Wild is the wind
– Vahşi rüzgar
Wild is the wind
– Vahşi rüzgar