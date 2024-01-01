Davut Güloğlu

-
Gökyüzünde derin kuytu yer olsam
Yeryüzünde gündüz gece dolaşsam
Kula değil kurda kuşa yem olsam
Toprak gibi kutsal olsam
Ah ulan ah oy oy oy
Ah ulan ah oy oy oy oy
***
Bir tarafta aşikların çilesi
Diğer yanda bu dünyanın hilesi
Yüce rabbim islah etsin herkesi
İyilere nail olsak
Ah ulan ah oy oy oy
Ah ulan ah oy oy oy oy
***
Deli gibi dolaşırım peşine
Çare olmaz gönlümün ateşine
Bu dünyada zalimlerin işi ne
Birde sabır taşım olsa
Ah ulan ah oy oy oy
Ah ulan ah oy oy oy oy
-
Bir kere sevdim, gönül verdim diye kölen mi oldum, sandun (sandun)
Her işine geleni yaparken sen beni hiç yoktan saydun (saydun)
Bir kere sevdim, gönül verdim diye kölen mi oldum, sandun (sandun)
Her işine geleni yaparken sen beni hiç yoktan saydun (saydun)
***
Ne desem olmuyor
Sözümü takmıyor
Her işine geleni yapıyor
Yüzüme bakmıyor
Sözümü tutmuyor
Her önüne gelene çatıyor
***
çatlatıyor o beni
(Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni
(Çat çat) çatlatıyor o beni
(Çatır çatır çat)
***
çatlatıyor o beni
(Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni
(Çat çat) çatlatıyor o beni
(Çatır çatır çat) çatlatıyor o beni
***
Bir kere baktum, hayatımı yaktın, nasıl böyle bir hata yaptum (yaptum)
Çok yüz verdim, üstüme çıktın, yeter artık ben bıktım (bıktım)
Bir kere baktum, hayatımı yaktın, nasıl böyle bir hata yaptum (yaptum)
Çok yüz verdim, üstüme çıktın, yeter artık ben bıktım (bıktım)
***
Ne desem olmuyor
Sözümü takmıyor
Her işine geleni yapıyor
Yüzüme bakmıyor
Sözümü tutmuyor
Her önüne gelene çatıyor
***
çatlatıyor o beni
(Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni
(Çat çat) çatlatıyor o beni
(Çatır çatır çat)
***
çatlatıyor o beni
(Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni
(Çat çat) çatlatıyor o beni
(Çatır çatır çat) çatlatıyor o beni
***
çatlatıyor o beni
(Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni
(Çat çat) çatlatıyor o beni
(Çatır çatır çat) çatlatıyor o beni
***
çatlatıyor o beni
(Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni
(Çat çat) çatlatıyor o beni
(Çatır çatır çat) çatlatıyor o beni
***
çatlatıyor o beni
(Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni
(Çat çat) çatlatıyor o beni
(Çatır çatır çat)
-
Horon edelim, horon
Tutuşalım el ele
Ne da güzel oynuyor
Bir bakun şu guzele
***
Hey heey
Hey, hey, hey, hey, hey, hey
***
Ayağunda takunya
Takur tukur ediyor
İstedum anasından
Madur mudur ediyor
***
Ayağunda takunya
Takur tukur ediyor
İstedum anasından
Madur mudur ediyor
***
Ayağunda takunya
Takur tukur ediyor
İstedum anasından
Mırın kırın ediyor
***
Saçlari uzun uzun
Bazen dalgalanıyor
Duramıyor yerine
İçi çalkalanıyor
***
Hey heey
Hey, hey, hey, hey, hey, hey
***
Ayağunda takunya
Takur tukur ediyor
İstedim anasından
Madur mudur ediyor
***
Ayağunda takunya
Takur tukur ediyor
İstedim anasından
Madur mudur ediyor
***
Ayağunda takunya
Takur tukur ediyor
İstedim anasından
Mırın kırın ediyor
***
Kızarmiş yanaklari
Bal gibi dudaklari
Bu kızun çilveleri
Çatlatır uşaklari
***
Hey heey
Hey, hey, hey, hey, hey, hey
***
Ayağunda takunya
Takur tukur ediyor
İstedim anasından
Madur mudur ediyor
***
Ayağunda takunya
Takur tukur ediyor
İstedim anasından
Madur mudur ediyor
***
Ayağunda takunya
Takur tukur ediyor
İstedim anasından
Mırın kırın ediyor
**
Şimdi he he he he
Bozma, oh oh
Hey hey hep beraber
He he he he oh
***
Ayağunda takunya
Takur tukur ediyor
İstedim anasından
Madur mudur ediyor
***
Ayağunda takunya
Takur tukur ediyor
İstedim anasından
Mırın kırın ediyor
***
Ayağunda takunya
Takur tukur ediyor
İstedim anasından
Madur mudur ediyor
***
Ayağunda takunya
Takur tukur ediyor
İstedim anasından
Mırın kırın ediyor
-
Sen benim gönlümde sönmeyen yangınım
Dilimden düşmeyen şarkımsın
Geçse de aylar yıllar unutmadım
Seni çok, özledim aşkımsın
***
Seni, seni sevdim seveli
Aşkından oldum deli
Sana gönül verdim vereli
SEVGİLİM
Yalan değil sevdam yalan değil
Ölsem de vazgeçemem bunu böyle bil
***
Yaralı bu yürek yaralı
Bin bir yerinden yaralı
Ayrıldık ayrılalı
Yaralıyım yaralı
-
Sardı belimi sardı, saçlarının uzuni, saçlarının uzuni
Sardı belimi sardı, saçlarının uzuni, saçlarının uzuni
Unutacağum dedum, tutamadım sözümi
Unutacağum dedum, tutamadım sözümi
***
Yana yana yana yana kaynayirum
Sana sana sana sana doymayirum
Yana yana yana yana kaynayirum
Sana birşey demeye korkayirum
Doymayirum sana, doyamiyorum
Doymayirum sana, doyamiyorum
Sana sana sana sana doymayirum
Sana sana sana sana doymayirum
***
Uzun uzun saçları omuzuna yayilur, omuzuna yayilur
Uzun uzun saçları omuzuna yayilur, omuzuna yayilur
***
Kız ne kadar güzelsun seni gören bayilur
Kız ne kadar güzelsun seni gören bayilur
***
Yana yana yana yana kaynayirum
Sana sana sana sana doymayirum
Yana yana yana yana kaynayirum
Sana birşey demeye korkayirum
Doymayirum sana, doyamiyorum
Doymayirum sana, doyamiyorum
Sana sana sana sana doymayirum
Sana sana sana sana doymayirum
***
Ay batayi batayi tepenin gerisine, tepenin gerisine
Ay batayi batayi tepenin gerisine, tepenin gerisine
Yar seni kapatayim gönlümün kafesine
Yar seni kapatayim gönlümün kafesine
***
Yana yana yana yana kaynayirum
Sana sana sana sana doymayirum
Yana yana yana yana kaynayirum
Sana birşey demeye korkayirum
Doymayirum sana, doyamiyorum
Doymayirum sana, doyamiyorum
Sana sana sana sana doymayirum
Sana sana sana sana doymayirum
Doymayirum sana, doyamiyorum
***
Doymayirum sana, doyamiyorum
Sana sana sana sana doymayirum
Sana sana sana sana doymayirum
-
bu dünyada gurbet mi var
üç beş karış mesafe var
toprak altı soğuk mezar
asil gurbet orasıdır
***
yatağı yok yorganı yok
ekmeği yok katığı yok
ordan öte uzağı yok
asil gurbet orasıdır
***
hangi yolun sonu gelmez
hangi dağlar geçit vermez
bir yer var ki giden dönmez
asil gurbet orasıdır
***
yatağı yok yorganı yok
ekmeği yok katığı yok
ordan öte uzağı yok
asil gurbet orasıdır
-
Aylardir arayirum
Aradım meşgüle aldım
Aylardır arayirum
Aradim ulaşamadum
***
Yillar geçti aradan
Şimdi neden kapimi çaldin
Neden beni aradin
***
İkile ikile yalancisin ikile
Hadi burdan ikile
Arasira tak üçe
Hadi burdan ikile
-
-
Öyle bir şey ki
Yerinde durmaz
İşi çapkınlık
Bıkmaz usanmaz
Hergün ayrı
Kız peşinde
Görmedim böyle yaramaz
***
Karayı görünce beyaz deyisun
İnadım inat maraz deyusun
Bu işi böyle olmaz bilmeymusun
Sen delimusun zır delimusun
***
Her gördüğüne canım deyusun
Senin yanın benim yanım deyusun
Hepsine birden benim deyusun
Sen delimusun zır delimusun
***
Sevgide aşkta sınır tanımaz
Dur durak bilmez asla yorulmaz
Hergün ayrı
Kız peşinde
Görmedim böyle yaramaz
***
Ayran gönül bi türlü dolmaz
Bu kaçıncı aşk hiçte utanmaz
Her gün ayrı
Kız peşinde
Görmedim böyle yaramaz
-
Daldım derin göllere
Daha mı dalacağım
Kız senin sevginden
Bekar mı duracağum
***
Karadeniz karadur
Yüreğimde yaradur
Ben sevdim eller aldı
Hala ha buramadur
***
Dere akar doldurur
Taşı taşa yoldurur
Bu sevdalık adamı
Yavaş yavaş öldürür
***
Karadeniz karadur
Yüreğimde yaradur
Ben sevdim eller aldı
Hala ha buramadur
***
Karadeniz yolları
Yosun tutmuş taşları
Hiç çikmayi aklımdan
Sevdamın bakışları
***
Karadeniz karadur
Yüreğimde yaradur
Ben sevdim eller aldı
Hala ha buramadur
-
Sevda olmasaydı da
Gönüle dolmasaydı
Dünya neye yarardı da
Gözeli olmasaydı
***
Nar danesi danesi de
Seviyom merdanesi
Gözellerin içinde de
Sevdiğim bir tanesi
***
O yar zülfünü darar da
Göğnül yarini arar
Bu dünyada sevmiyenler
Ahrette neye yarar
***
Nar danesi danesi de
Seviyom merdanesi
Gözellerin içinde de
Sevdiğim bir tanesi
***
Nar danesi danesi de
Seviyom merdanesi
Gözellerin içinde de
Sevdiğim bir tanesi
-
petekum misin bal misin
Bal yapan arimisin
Kalbimi bahçesinde
Bana yer bana yer Yaparmisun
***
Sar beni sarilayim
Koynunda yayilayim
Bir o yandan
Bir bu yandan
Öpeyim Öpeyim
Öp öp öp
Öpeyim bayilayim
***
Sen çiçek ol ben ari
Konayim dallarina
Dünyadaki çiçekleri
Sereyim sereyim sereyim Yollarina
***
Cilvelerin nazlarin
Yakayi bakislarin
Kiz esmer atislarin
***
Bi baska bi baska
Bi baskadir bi baskadir.