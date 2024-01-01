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7/24 Dinle Çat Çat

Çat Çat Şarkı Sözleri

Davut Güloğlu Çat Çat şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Davut Güloğlu Çat Çat şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çat Çat sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Davut Güloğlu

Davut Güloğlu

Çat Çat

  • Ah Ulan Ah

  • Çat Çat

  • Madur Madur

  • Yaralı Yürek

  • Doyamıyorum Sana

  • Asıl Gurbet

  • İkile İkile

  • Oldu Mi

  • Sen Deli Musun

  • Karadeniz Karadur

  • Nar Danesi

  • Öp Öp

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