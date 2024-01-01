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7/24 Dinle Katula Katula

Katula Katula Şarkı Sözleri

Davut Güloğlu Katula Katula şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Davut Güloğlu Katula Katula şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Katula Katula sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Davut Güloğlu

Davut Güloğlu

Katula Katula

  • Bu Mezarda Sevdiğim Var

  • Yalan Mı?

  • Vurdi Vurdi Vuruldi

  • Katula Katula

  • Yalan Mı?(Dere)

  • Kar Yağdı Dağlarıma

  • Sarılsamda Olmayı

  • Gamzelim

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