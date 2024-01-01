Davut Güloğlu

-
Mezarda dikenli otlar
Bende bitmeyen acılar
Üstünde ıslak yapraklar
Bu mezarda sevdiğim var
Bu mezarda sevdiğim var
Canım sevdiğim
***
Üstünde ıslak yapraklar
Bu mezarda anacı'm var
Bu mezarda babacı'm var
Canım sevdiğim
***
Genç yaşta kara toprakta
Uzakta, dağlar ardında
Yalnız uyur oralarda
Bu mezarda sevdiğim var
Bu mezarda sevdiğim var
Canım sevdiğim
***
Yalnız uyur oralarda
Bu mezarda anacı'm var
Bu mezarda babacı'm var
Canım sevdiğim
***
Ben şimdi ne, ne yapayım?
Onsuz nasıl yaşayayım?
Bırakın bur'da kalayım
Bu mezarda sevdiğim var
Bu mezarda sevdiğim var
Canım sevdiğim
***
Bırakın bur'da kalayım
Bu mezarda anacı'm var
Bu mezarda babacı'm var
Canım sevdiğim
***
Bırakın bur'da kalayım
Bu mezarda anacı'm var
Bu mezarda babacı'm var
Canım sevdiğim
***
Bırakın bur'da kalayım
Bu mezarda anacı'm var
Bu mezarda babacı'm var
Canım sevdiğim
-
-
Bugün günlerden pazar
Oni da yağmur bozar
Çıkma yavrum dişarı
Nazar olsun nazar
Çıkma yavrum dişarı
Nazar olsun nazar
***
Vurdi, vurdi, vuruldi
Üç vurdi, bir vuruldi
Benim sevdaluklarım Etiler'de duyuldi
***
Vurdi, vurdi, vuruldi
Üç vurdi, bir vuruldi
Benim sevdaluklarım şu Rize'de duyuldi
***
Vurdi, vurdi, vuruldi
Üç vurdi, bir vuruldi
Benim sevdaluklarım Trabzon'da duyuldi
***
Gülde bülbül ötmüyor
Hasretun hiç bitmiyor
Gözlerumden hayalın
Vallahi hiç gitmiyor
Gözlerumden hayalın
Vallahi hiç gitmiyor
***
Vurdi, vurdi, vuruldi
Üç vurdi, bir vuruldi
Benim sevdaluklarım sana kadar duyuldi
***
Vurdi, vurdi, vuruldi
Üç vurdi, bir vuruldi
Benim sevdaluklarım şu Samsun'da duyuldi
***
Vurdi, vurdi, vuruldi
Üç vurdi, bir vuruldi
Benim sevdaluklarım Malatya'da duyuldi
***
Dedum kend, kendume
Araduğimi buldum
Ha bu aşkın sonunda
Hem ağladım hem güldüm
Ha bu aşkın sonunda
Hem ağladım hem güldüm
***
Vurdi, vurdi, vuruldi
Üç vurdi, bir vuruldi
Benim sevdaluklarım Etiler'de duyuldi
***
Vurdi, vurdi, vuruldi
Üç vurdi, bir vuruldi
Benim sevdaluklarım şu Rize'de duyuldi
***
Vurdi, vurdi, vuruldi
Üç vurdi, bir vuruldi
Benim sevdaluklarım Almanya'da duyuldi
***
Vurdi, vurdi, vuruldi
Üç vurdi, bir vuruldi
Benim sevdaluklarım şu Samsun'da duyuldi
***
Vurdi, vurdi, vuruldi
Üç vurdi, bir vuruldi
Benim sevdaluklarım Ankara'da duyuldi
***
Vurdi, vurdi, vuruldi
Vurdi, vurdi, vuruldi
-
Hey, hey, hey, hey
Hey
Hey, hey, hey
Hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey
***
Güleyirum hâluna katıla katıla
Bi' sözünü geçiremedun karina
Güleyirum hâluna katıla katıla
Bi' sözünü geçiremedun karina
***
Daha niye vermedun ağızının payını?
Vermeyisun
Ula, ula, ula, ula, sen bi' kalori bile etmeyusun
Ula, ula, ula, ula, bu âlemin light erkeğusun
***
Ne oldi sana, ne oldi boyle?
Ne oldi sana, ne oldi boyle?
Ner'de eski taş fırın erkeği?
Bir anda oldun light erkeği
***
Ne oldi sana, ne oldi boyle?
Ne oldi sana, ne oldi boyle?
Ner'de eski taş fırın erkeği?
Bir anda oldun light erkeği, ya
***
Hey, hey, hey, hey
Hey
Hey, hey, hey
Hey, hey
Hey, hey, hey
Hey, hey
***
Güleyirum hâluna katıla katıla
Bi' sözünü geçiremedun karina
Güleyirum hâluna katıla katıla
Bi' sözünü geçiremedun karina
***
Daha niye vermedun ağızının payını?
Vermeyisun
Ula, ula, ula, ula, sen bi' kalori bile etmeyusun
Ula, ula, ula, ula, bu âlemin light erkeğusun
***
Ne oldi sana, ne oldi boyle?
Ne oldi sana, ne oldi boyle?
Ner'de eski taş fırın erkeği?
Bir anda oldun light erkeği
***
Ne oldi sana, ne oldi boyle?
Ne oldi sana, ne oldi boyle?
Ner'de eski taş fırın erkeği?
Bir anda oldun light erkeği
***
Ne oldi sana, ne oldi boyle?
Ne oldi sana, ne oldi boyle?
Ner'de eski taş fırın erkeği?
Bir anda oldun light erkeği, ya
***
Yehu
Yehu
Uy (a-a-a-a-a-a), uy
Cel ha buraya
Uy, bi' tane vur
(A-a-a-a-a-a)
Hey, hadi (yehu), hadi
Hahey, hahey
Oh (a-a-a-a-a-a)
***
Ne oldi sana, ne oldi boyle?
Ne oldi sana, ne oldi boyle?
Ner'de eski taş fırın erkeği?
Bir anda oldun light erkeği
***
Ne oldi sana, ne oldi boyle?
-
-
Daha mı yanacağım
Bu sevda ateşinde
Allahım al canımı
Sevdiğimin peşinde
***
Hasretin yaktı beni
Kar yağdı dağlarıma
Sevdalıktan gülmedum da
Gideyi merağıma
***
Nazlı yarimin evi
Derenin kenarına
Ömrüm beyhude geçti
Geldi sonbaharına
***
Hasretin yaktı beni
Kar yağdı dağlarıma
Sevdalıktan gülmedum da
Gideyi merağıma
***
Ne çileler yaşadım
Teselli fayda etmez
Aşıklar geçse bile
Sevdan gönlümden gitmez
***
Hasretin yaktı beni
Kar yağdı dağlarıma
Sevdalıktan gülmedum da
Gideyi merağıma
-
DÜŞTÜM İNCE MARAZA
YANSIN YÜREĞUM YANSIN
BEN İSTEMİŞİM SENİ DE
VERMEYENLER UTANSIN
SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ
***
SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ
ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ
ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM
ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ
***
BENİM GİBİ YANASIN
SORMASINLAR HALİNİ
İKİ KERE YANASUN DA
VERMEYESİN CANINI
SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ
***
SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ
ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ
ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM
ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ
***
İNSAN DEDİĞİN İNSAN
SÖZÜNDEN GERİ KALMAZ
SENİN GİBİ HAYIRSIZ DA
HİÇ KİMSEYE YAR OLMAZ
SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ
***
SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ
ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ
ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM
ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ
-
Kapıldık sevdalığa o ne güzel sarayi
İlaç olda iyileştir içimdeki yarayi
Kapıldık sevdalığa o ne güzel sarayi
İlaç olda iyileştir içimdeki yarayi
***
Gamzeli yanağına yakışıyi benleri
Bu dünyada yaşatmam yar seni sevenleri
Gamzeli yanağına yakışıyi benleri
Bu dünyada yaşatmam yar seni sevenleri
Gamzeli yanağına yakışıyi benleri
Bu dünyada yaşatmam yar seni sevenleri
***
Almasın bize güneş gel gidelim serinden
Bu yara başka yara derindendir derinden
Almasın bize güneş gel gidelim serinden
Bu yara başka yara derindendir derinden
***
Gamzeli yanağına yakışıyi benleri
Bu dünyada yaşatmam yar seni sevenleri
Gamzeli yanağına yakışıyi benleri
Bu dünyada yaşatmam yar seni sevenleri
Gamzeli yanağına yakışıyi benleri
Bu dünyada yaşatmam yar seni sevenleri
***
Gözlerimin nurusun canlarımın direği
Senin için yanayi bu uşağın yüreği
Gözlerimin nurusun canlarımın direği
Senin için yanayi bu uşağın yüreği
***
Gamzeli yanağına yakışıyi benleri
Bu dünyada yaşatmam yar seni sevenleri
yar seni sevenleri
Gamzeli yanağına yakışıyi benleri
Bu dünyada yaşatmam yar seni sevenleri
yar seni sevenleri
Gamzeli yanağına yakışıyi benleri
Bu dünyada yaşatmam yar seni sevenleri
yar seni sevenleri
yar seni sevenleri