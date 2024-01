Davut Güloğlu

Gökteki güneşin yerdeki hali Ona sorsan fıstık gibi yani Delirtiyor beni hep bu hali Offff anam offff *** Kafesten uçan kuş misali Tanımaz ne engel ne de mani Bana göre bu iş bitti yani Offff anam offff *** Dur orda dur ,çok koşan çabuk yorulur Zorlama dur, düşersen yazık olur Dur, dur, dur orda dur, çok koşan çabuk yorulur Zorlama dur düşersen yazık olur *** Zorlama ayıp ama yakışıyor mu bu sana? Yapma be güzelim ne oldu havana Ağlama ayıp ama şikayetin hep bana Oldu be güzelim döncem ben sana *** Gökteki güneşin yerdeki hali Ona sorsan fıstık gibi yani Delirtiyor beni hep bu hali Offff anam offff *** Kafesten uçan kuş misali Tanımaz ne engel ne de mani Bana göre bu iş bitti yani Offff anam offff *** Dur orda dur, çok koşan çabuk yorulur Zorlama dur, düşersen yazık olur Dur, dur, dur orda dur, çok koşan çabuk yorulur Zorlama dur düşersen yazık olur *** Zorlama ayıp ama yakışıyor mu bu sana? Yapma be güzelim ne oldu havana Ağlama ayıp ama şikayetin hep bana Oldu be güzelim döncem ben sana *** Zorlama ayıp ama yakışıyor mu bu sana? Yapma be güzelim ne oldu havana Ağlama ayıp ama şikayetin hep bana Oldu be güzelim döncem ben sana *** Zorlama ayıp ama yakışıyor mu bu sana? Yapma be güzelim ne oldu havana Ağlama ayıp ama şikayetin hep bana Oldu be güzelim döncem ben sana *** Zorlama ayıp ama