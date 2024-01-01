Dur Orda Dur Şarkı Sözleri
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Davut Güloğlu
Dur Orda Dur
-
Her acının sonu,
sana varıyor, sana.
Canıma yetensin,
dertten bile betersin, ooff,
Ne diyeyim sana?!
Canıma yetensin.
Aşktan bile betersin, oofff,
Ne diyeyim sana?
***
Dinmiyor sizim, gülmüyor yüzüm,
gülemem ki, ahh, gülemem ki!
Yalnızca sana, geçmiyor sözüm,
Gidemem ki, ahh, gidemem ki!
-
Gökteki güneşin yerdeki hali
Ona sorsan fıstık gibi yani
Delirtiyor beni hep bu hali
Offff anam offff
***
Kafesten uçan kuş misali
Tanımaz ne engel ne de mani
Bana göre bu iş bitti yani
Offff anam offff
***
Dur orda dur ,çok koşan çabuk yorulur
Zorlama dur, düşersen yazık olur
Dur, dur, dur orda dur, çok koşan çabuk yorulur
Zorlama dur düşersen yazık olur
***
Zorlama ayıp ama yakışıyor mu bu sana?
Yapma be güzelim ne oldu havana
Ağlama ayıp ama şikayetin hep bana
Oldu be güzelim döncem ben sana
***
Gökteki güneşin yerdeki hali
Ona sorsan fıstık gibi yani
Delirtiyor beni hep bu hali
Offff anam offff
***
Kafesten uçan kuş misali
Tanımaz ne engel ne de mani
Bana göre bu iş bitti yani
Offff anam offff
***
Dur orda dur, çok koşan çabuk yorulur
Zorlama dur, düşersen yazık olur
Dur, dur, dur orda dur, çok koşan çabuk yorulur
Zorlama dur düşersen yazık olur
***
Zorlama ayıp ama yakışıyor mu bu sana?
Yapma be güzelim ne oldu havana
Ağlama ayıp ama şikayetin hep bana
Oldu be güzelim döncem ben sana
***
Zorlama ayıp ama yakışıyor mu bu sana?
Yapma be güzelim ne oldu havana
Ağlama ayıp ama şikayetin hep bana
Oldu be güzelim döncem ben sana
***
Zorlama ayıp ama yakışıyor mu bu sana?
Yapma be güzelim ne oldu havana
Ağlama ayıp ama şikayetin hep bana
Oldu be güzelim döncem ben sana
***
Zorlama ayıp ama
-
-
DÜŞTÜM İNCE MARAZA
YANSIN YÜREĞUM YANSIN
BEN İSTEMİŞİM SENİ DE
VERMEYENLER UTANSIN
***
SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ
ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ
ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM
ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ
***
BENİM GİBİ YANASIN
SORMASINLAR HALİNİ
İKİ KERE YANASUN DA
VERMEYESİN CANINI
***
SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ
***
SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ
ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ
ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM
ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ
***
SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ
***
SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ
ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ
ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM
ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ
-
Seviyorum Allahım seviyorum vallahi
Şu gencecik yaşımda eridiğim yetmez mi
***
Durma söyle anana
Başına kurşun döksün
Şu gencecik uşağada
Birazcık torpil geçsin
***
Kız ananın eline
Elalemin diline
Cehennemin dibine dibine
Atsınlar beni atsın ben yine kaçacağım
Alıp seni koynuma
Vallahi billahi tillahi saracağım