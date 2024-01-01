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7/24 Dinle Nurcanım

Nurcanım Şarkı Sözleri

Davut Güloğlu Nurcanım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Davut Güloğlu Nurcanım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nurcanım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Davut Güloğlu

Davut Güloğlu

Nurcanım

  • Çarşamba Beylerinde

  • Kömürlen Mi Yazılmış

  • Seni Hemen Ezerler

  • Olmaz Böyle Bir Kader

  • Hastayım Gözlerine

  • Cav Cav Eder Durursun

  • Nurcanım

  • Terzi

  • Benim Büyük Allahım

  • Semaver

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